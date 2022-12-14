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来源 EC Healthcare 医思健康夺得投资者关系杂志大中华区医疗健康行业公司最高荣誉奖

香港, 2022年12月14日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，《投资者关系杂志》举办之2022 年度大中华区奖项评选中，集团于医疗健康行业公司中夺得最高荣誉奖。



《投资者关系杂志》向全球各地于投资者关系领域有卓越表现的企业颁发荣誉，以表彰其在投资者关系领域的表率作用，全球数百名分析师及投资者会投票予其认为能提供最佳投资者关系沟通的公司。医思健康此次夺得的医疗健康行业公司最高荣誉奖充分反映公司致力秉持投资者关系行业之最高标准，备受投资界认可。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示：「集团非常荣幸能于《投资者关系杂志》举办之2022 年度大中华区奖项评选中，夺得医疗健康行业公司最高荣誉奖。此项荣誉展现了投资界伙伴对集团在投资者关系方面付出的努力的认可。展望未来，集团将持续致力于提升于医疗健康市场的领导地位，令优质医疗服务可负担，可触达，可持续。集团期待携手价值观相同的持份者不懈努力，实现公司乃至社区之长远福祉。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括：健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所，EC DENTAL CARE及恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心，联汇专科，新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究





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