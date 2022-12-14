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香港, 2022年12月14日 - (亚太商讯) - 中国通海国际金融有限公司（下称 「中国通海金融」或 「集团」）欣然宣布，集团成为本年度荣获低碳想创坊颁授「低碳关怀ESG标签 - 三级减碳」 ，以表扬其于环境、社会及管治报告方面的卓越表现及对缔造绿色未来的努力，并因连续三年成功取得「低碳关怀标签」而额外获颁「低碳关怀星级标签」以作特别嘉许，充份展示集团在履行减碳承诺方面的卓越表现 。
本年度，低碳想创坊冀望在疫症流行期间，结集全球商界、城市、地区及投资者的领导和支持，在疫情过后促成一个健康、富韧性和零碳的复苏。展望将来，集团亦将响应号召持续于小区推广环境保育，并鼓励员工全力支持和参与， 务求进一步推动企业可持续发展，与社会共同成长。随着ESG日益受市场重视，减碳成为更多企业的重点和目标。中国通海金融一直积极关注重要的环境及社会议题，是次获得表彰，充份认可了集团于提倡及推行环保方面的成就，亦印证集团于环境、社会及管治报告相关披露的工作水平。
「低碳想创坊」及「低碳亚洲」自2011年起携手推出 「低碳关怀标签」，至今已颁授超过 450个「低碳关怀标签」予各行各业的机构，包括上市公司、政府部门、公共机构、社会企业、非政府组织及商业大厦 /场地等。 计划 近年更与时并进，推出不同级别的标签，以配合企业和机构在可持续发展方面的进程，以及响应企业在碳管理、 ESG汇报及循环经济方面的发展。
关于中国通海国际金融有限公司
中国通海国际金融有限公司(「本公司」，股份代号: 00952.HK)，为香港联合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港为基地的金融服务机构。本集团于 1997 年在香港上市，致力打造成为全方位，全牌照的综合性金融平台。公司主要业务包括经纪业务、利息收入业务、企业融资业务、资产管理业务和投资及其他业务。本公司致力成为香港及中国企业与个人投资者的理想金融服务伙伴，并为客户提供卓越的一站式财经服务。本公司并透过中国深圳、上海、沈阳、宁波、大连、北京、成都、杭州及厦门的代表处或全资拥有的外资企业，以及透过 Global Alliance Partners 及 Oaklins International 的网络及成员，为客户提供资本市场服务。
如有垂询，请联系：
华富投资者关系有限公司
卢秋玲 (Mandy Lo) 电话：(852) 2217-2753 电邮：mandy.lo@tonghaifinancial.com
陈碧虹 (Charlie Chan) 电话：(852) 2217-2504 电邮：charlie.chan@tonghaifinancial.com
话题 Press release summary
部门 金融
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