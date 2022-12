Wednesday, 14 December 2022, 11:58 HKT/SGT Share: Sirnaomics执行董事戴晓畅博士将于2022年度香港国际生物科技展上发表主题演讲

美国马里兰州德国城,中国香港, 2022年12月14日 - (亚太商讯) - Sirnaomics Ltd.(“公司”,“Sirnaomics”,股份代号:2257. HK),是一家全球领先的、专注于探索及开发RNAi疗法的生物制药公司。 Sirnaomics今日宣布,公司执行董事兼科学与战略总监戴晓畅博士将在2022年度香港国际生物科技展(BIOHK2022)上发表主题演讲。这是香港自新冠疫情爆发后首个大型国际性生物技术会议。



届时,戴博士将分享基于生物自然机制开发的下一代创新疗法——称为核酸干扰技术——通过 “沉默”癌症或其他疾病的特定基因表达来治愈疾病。



BIOHK2022为期三天,戴晓畅博士将于2022年12月14日上午的BIOHK2022开幕式上发表主题演讲。 该开幕式将由中国人民政治协商会议全国委员会(CPPCC)副主席、香港前行政长官(2012-2017)梁振英先生主持。 本次会议将聚集众多全球知名的商业领袖、投资人及学者,助力香港政府进一步提升香港作为全球生物技术及相关投资的战略中心的核心地位。



香港政府在新冠肺炎疫情爆发三年后投入了大量的资源和努力,希望利用香港作为中国大陆门户的特殊位置,增加粤港澳大湾区生物技术投资的机会。在过去20年里,生物技术行业得到了大量公共和私人资源支持,且受益于香港证券交易所(“港交所”)2018年通过的新上市规则,促使该行业在香港、中国、亚洲乃至全球都得到了长足的发展。



更新后的上市规则包括允许未盈利的生物技术公司在港交所上市。 借此契机,Sirnaomics作为核酸药物亚洲第一股已于2021年12月30日在港交所成功上市,并于2022年8月19日加入了恒生指数系列成分股。



戴博士12月14日的演讲主题:“将RNA从实验室扩展到临床应用及更广阔的未来”,将讨论在新冠大流行的背景下,如何提高全球对RNAi疗法的认识与应用。 他还将讨论核酸药物如何从实验室的初步研究进入到临床试验的加速发展,且该项技术会在未来如何影响整个医疗健康领域。 核酸干扰技术的不断发展将为创新疗法、药物递送平台以及生物制药方面的区域合作与投资,带来重要的新机遇。



Sirnaomics作为RNAi疗法研发创制的全球领导者,在过去的十五年里深耕于美国和亚洲地区,致力于为包括肿瘤、纤维化、抗病毒、心脏代谢疾病等各种未被满足的临床需求探索创新疗法。 Sirnaomics希望通过BIOHK2022进一步加深与全球生物技术市场的联系,并与潜在投资者与合作方就公司最新的研究进展和发展战略进行深度探讨。



关于Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA疗法生物制药公司,公司候选产品处于临床前及临床阶段,专注于探索及开发创新药物,用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。Sirnaomics是在中国和美国均拥有重要市场地位的首家临床阶段RNA疗法生物制药公司,且是首家将其核心产品STP705的RNAi疗法在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的公司。 如需了解更多关于公司资讯,可浏览:www.sirnaomics.com。



关于BIOHK2022

香港生物科技协会(HKBIO)成立于2010年,是一个由知名的业界和学术界代表组成的非营利性组织,致力于推动香港成为亚洲的生物技术中心。BIOHK是由HKBIO组织的国际会议,介绍来自全球各地的最先进的创新生物技术,旨在提供一个广泛的平台以让生物技术行业的先驱们聚集一堂。 从COVID-19等传染疾病、最新的癌症治疗和诊断、再到大数据分析,BIOHK2022是一个涵盖了生物技术领域最相关及最新议题的空前盛会。





