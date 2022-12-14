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来源 HG Semiconductor Limited 宏光半导体股东会正式通过向协鑫科技主席朱共山发行股份及非上市认股权证 朱共山正式成为主要战略股东

双方将就第三代半导体在新能源领域应用方面展开紧密合作

香港, 2022年12月13日 - (亚太商讯) - 宏光半导体有限公司（「宏光半导体」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：6908.HK）宣布，就协鑫科技控股有限公司（股份代号：3800.HK；「协鑫科技」）创办人、主席兼执行董事朱共山先生（「朱先生」）于2022年8月4日与集团所订立之投资协议（「投资协议」）举行之股东特别大会决议案获正式通过，标志着朱先生正式成为宏光半导体之主要战略股东。



根据投资协议，集团同意配发及发行，而朱先生透过其间接全资拥有的常盛有限公司（「战略投资者」）同意认购6,000万股认购股份（「股份认购事项」）及6,000万份认股权证（「认股权证认购事项」）。鉴于朱先生对宏光半导体的尽职审查调查早前经已完成，而朱先生合理信纳调查结果，并将透过其指定的实益拥有实体常盛有限公司参与股份认购事项及认股权证认购事项，认购股份及认股权证股份于发行日期起计18个月内不得出售或转让。



是次认购事项足证朱先生对宏光半导体前景充满信心，除了成为宏光半导体的主要战略股东外，其早于今年9月7日以一间以其及其家族信托为受益人之全权信托最终持有之公司─协鑫集团有限公司（「协鑫集团」）订立战略合作框架协议，展开长期战略合作，密切合作着重于第三代半导体氮化镓（「GaN」）功率芯片在新能源领域的应用。协鑫集团将凭借其在新能源产业之领导地位及其全面布局，将协助宏光半导体进入新能源产业供应链市场，有助集团发展其上下游业务，将成为集团的良好业务伙伴。



全球芯片业务发展迅速，多变的技术规格及不同市场的需求乃为集团向不同供货商采购合适原材料以满足生产集团GaN芯片需要之关键因素。鉴于朱先生及协鑫集团多年在新能源领域积累的丰富资源和领先技术，相信将能向宏光半导体提供质量上乘、整个固体晶格连续，边缘无破损，亦无任何晶界的硅片。硅片由协鑫集团供应可提振集团的信心，并确保其GaN业务发展的稳定性和质量。另一方面，第三代半导体如GaN等宽禁带之半导体能有效降低能源损耗及提升能源转换率，有望成为绝佳的能源转换链材料。集团将向协鑫集团供应其新开发且具备先进技术的徐州工厂制造的GaN芯片，乃为协鑫集团在能源工程业务、太阳能逆变器及储能技术中使用的基础组件。凭借协鑫集团的优质硅片，其可能成为集团的供货商之一，而协鑫集团亦成为集团GaN芯片的潜在客户，双方相辅相成，相得益彰。



随着数字经济的发展，半导体产业逐渐成为全球经济和社会发展的重要推动力。中共二十大报告中亦明确指出需坚持科技自立自强，加快建设科技强国，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势的发展方针。与此同时，为积极向应国家政策方针，香港政府于近期成立微电子技术联盟并正研究芯片技术，未来将推动更多高增值和高技术含量的制造工序和生产线在港进行，第三代半导体将在科技及经济多元化发展中起着至关重要的作用。



为积极拓展其第三代半导体GaN业务，宏光半导体较早前已于徐州设立一间面积超过7,000平方米的新工厂（「徐州工厂」），并于近期开始生产自有的6英寸GaN功率器件外延片，为集团GaN芯片业务之突破及首阶段。集团预期将于 2024年初全面投产GaN芯片。此外，集团之研发科学团队将GaN芯片用于针对不同应用设计的电路中，以推广GaN芯片的使用，提高客户的忠诚度的同时，亦将推出相关的GaN器件以提升销量。



宏光半导体管理层很荣幸朱共山先生成为集团的主要战略股东。经过接近两年的业务转型布局，集团在GaN功率半导体和新能源赛道领域已经建立了较为突出的优势。股份认购事项及认股权证认购事项为集团就GaN业务发展筹集额外资金之良机，以加快集团之发展。同时，凭借朱先生作为集团主要战略股东的背景，使宏光半导体有望进一步加快GaN在新能源领域的技术研发和应用步伐，朝着成为以半导体设计与制造为核心，集研发、制造、封测及销售为一体的全产业链半导体整合设备生产模式（「IDM」）企业之目标迈进。宏光半导体将持续推行既定的业务策略以把握市场机遇，提升持份者价值的同时实现长期可持续增长，务求为股东带来最佳回报。



关于宏光半导体有限公司

宏光半导体有限公司（6908.HK）主要在中国从事半导体产品，包括发光二极管（「LED」）灯珠、新一代半导体氮化镓（「GaN」）芯片、GaN器件及其相关应用产品以及快速充电产品的设计、开发、制造、分包服务及销售。凭借多年来在LED制造方面的行业专业知识，集团致力加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用，矢志成为一间集芯片设计、制造生产及销售的半导体领先企业，并提供具有更高效率及更具竞争力系统成本的整体解决方案。



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