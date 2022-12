Tuesday, 6 December 2022, 15:28 HKT/SGT Share: 阳光保险IPO冲刺:创新文化驱动企业成长 创业基因构筑强劲综合实力

香港, 2022年12月6日 - (亚太商讯) - 11月30日至12月05日,阳光保险集团股份有限公司(“阳光保险”或“公司”;股份代号:6963.HK)进行全球发售,招股价介乎5.83港元至6.45港元,拟最多募资74.18亿港元(超额配股权行使前),IPO进程已进入最后冲刺阶段。公司预计于12月9日正式在主板挂牌上市,届时将为港股保险板块增添一支优质标的。



创业驱动价值成长 综合实力不断壮大



据悉,阳光保险是一家创业驱动型公司,是业内少有的以创业方式寻找股东并获得批筹的金融企业。公司原始创业期间形成的“敢于挑战、坚韧不拔”的创业精神,发展过程中形成的坚守市场化机制、价值成长原则,成为日后阳光不断发展壮大的基因力量。



自成立以来阳光一直聚焦主业,产寿险均衡发展,且寿险、产险、资管三家子公司在各自领域均表现优异,成功打造突出的盈利能力,为公司创造价值利润。



阳光保险高度关注价值增长,坚持专业、专注与价值发展不动摇。2022年上半年,公司的寿险新业务价值约20亿元,同比增速优于上市险企;2021年较2020年增长4.3%,超过可比上市公司平均增速20个百分点以上。内含价值方面,2021年公司达到937.76亿元,较2020年增长15.5%,超过可比上市公司平均增速约7个百分点。



从业务结构和收入来源来看,2021年阳光人寿的保费收入为601亿,产险的保费收入为405亿,形成了一个比较良性且均衡的业务格局。按照2020年的原保险保费收入计算,阳光财险在87家保险公司之中,排名第7位;阳光人寿在91家保险公司中,排名第12位。



不难看出,阳光保险良好的增长态势离不开最初创业时期打下的良好基础,纯市场化创业方式、发展历程也为这家企业注入更多活力,赢得未来发展先机。



文化引领发展壮大 持续提升股东回报



阳光保险还是一家文化引领的公司,公司以“让人们拥有更多的阳光”为使命,以“做专业领先的家庭保险保障服务提供商与值得信赖的企业风险管理伙伴”为商业追求。历经十八载,从创业时的基因文化,到开业时的基础的核心文化和开业后完整的核心文化,直至逐步发展成为覆盖集团各领域的分项文化和岗位文化,阳光保险不断丰富文化内涵与创新的活力,可以说正是阳光文化的进一步滋养,阳光保险才能获得如此巨大的发展。



在高速发展的同时,阳光保险始终注重与股东分享公司改革发展成果,坚持稳健的现金分红政策,持续维护股东权益和公司长期投资价值。数据显示,公司的淨资产从2019年的511.43亿元,增长至2021年的592.16亿元,年複合增长率达到了7.6%;平均淨资产收益率连续三年超过10%;过往的三年,逐步提升对股东的分红,集团分派股息的年均複合增长率达到了22.47%。



总体而言,阳光保险坚守主业经营,坚持价值发展,重视科技创新,且高度市场化,拥有丰厚的文化底蕴,深刻而纯粹。这一系列的坚守和特色,使公司业绩逐步增长,始终保持在同业公司中发展的前列,具有很明显的独特性和不可替代性,未来具备较大发展空间,前景远阔。而对于即将成功登陆香港资本市场的阳光保险而言,此次港股IPO是一个全新起点,也将为公司注入新动力,推动新发展。





