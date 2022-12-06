Tuesday, 6 December 2022, 15:23 HKT/SGT Share: 独特文化基因增持 优质内险股阳光保险即将登陆港股

香港, 2022年12月6日 - (亚太商讯) - 近些年，随着我国居民生活水平不断提高，保险意识逐渐增强，保险行业持续高质量发展。党的十八大以来，银保监会亦始终坚持保险保障本源，持续推动保险业走高质量发展道路。伴随市场热度不减，港股IPO市场又即将迎来一支保险业明星股——阳光保险（6963.HK）。11月30日，阳光保险在港正式开启招股，预期将于12月9日于港交所主板买卖。上一次有内地大型保险集团来港上市还是18年前的平安保险。



招股书显示，阳光保险是中国一家快速成长的民营保险服务集团。自成立以来，阳光保险始终以价值创造为主线，致力于为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案，成立不到5年便跻身中国500强企业、中国服务业500强企业，成为中国金融业的新锐力量。集团目前拥有财产保险、人寿保险、信用保证保险、资产管理、医疗健康等多家专业子公司。



文化引领创新发展 创业型驱动推动高质量发展



自成立以来，阳光保险始终以“让人们拥有更多的阳光”为使命，以“做专业领先的家庭保险保障服务提供商与值得信赖的企业风险管理伙伴”为商业追求。公司原始创业期间形成的“敢于挑战、坚韧不拔”的创业精神，发展过程中形成的坚守市场化机制、价值成长原则，奠定与形成了阳光的价值主张与企业家精神，成为日后阳光不断发展壮大的基因力量。



值得一提的是，公司表示在开始筹备的第一天，就专门拿出时间研究制定企业文化，这在创业者中较为罕见。董事长张维功明确了“五十字箴言”，并逐渐成为指引和引领公司发展走向的重要的航标。可以说，阳光从开始到现在都始终以文化为指引，都充满着文化的力量，没有阳光文化，就没有阳光的与众不同。



“文化治司”是阳光保险的独特之处，其也用十几年的发展实践来验证这句话。按照2022年的原保险保费收入计算，阳光财险在87家保险公司之中，排名第7位；阳光人寿在91家保险公司中，排名第12位，寿险、产险业务均衡发展。



上半年总保费收入逾600亿元 清晰战略布局显创业底色



在坚守保险主业和聚焦创新发展齐头并进的情况下，阳光保险录得了庞大的客户群体和亮眼业绩表现。数据显示，截至2022年6月30日止六个月，公司拥有约3,150万名个人客户和约80万家团体客户。同期，阳光保险总保费收入及归属于母公司股东的淨利润分别为人民币629.52亿元及人民币17.27亿元。截至2022年6月30日，公司的资产总额为人民币4,736.37亿元。



从招股书中不难看出，在既有的独特竞争优势和优异业绩基础上，阳光保险对其未来业务发展具有清晰的规划，涵盖个人用户战略、团体客户战略、渠道战略、数据科技战略、投资资管战略、医养健康战略等各个方面，从客户主体到渠道建设，从加强科技到各版块业务系统运营，再到面对老龄化的社会趋势佈局医养板块，均体现出一家俱有创业底色的公司的战略眼光。



长期来看，根据Sigma报告，从保险深度及保险密度看，相较于全球主要发达国家保险市场，作为全球保险市场最重要的增长引擎之一的中国保险业仍处于发展初期，具有巨大的增长潜力。未来，阳光保险将继续提供差异化综合服务，加强渠道专业化建设，全面强化数据科技能力，尽情施展自身特色，打造国内一流保险品牌，助力中国保险业焕发新活力，迈上新高度。





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