阳光保险正在招股： 创新助力公司做市场领跑者 盈利能力强劲

香港, 2022年12月6日 - (亚太商讯) - 11月30日,中国保险行业的“中生代”险企——阳光保险集团股份有限公司(“阳光保险”或“公司”,06963.HK)启动全球发售,拟于12月09日在港交所主板挂牌上市,目前招股正在进行中。华泰国际、中金公司、瑞银集团及建银国际担任联席保荐人。



本次IPO,公司计划发行1,150,152,500股H股,占扩大后股本的10%,其中香港发售115,015,500股H股,国际发售1,035,137,000股H股,发行价格区间为每股5.83-6.45港币。



产品创新、模式创新和服务创新 助力公司赢得市场先机



阳光非常重视和鼓励创新,从政策、机制、资源保障上大力支持创新,在产品创新、模式创新和服务创新等方面取得了良好的成效,助力公司赢得市场先机,促进了价值发展。



在产品创新方面,寿险的明星产品融和家庭医疗险,实现全家共享保额,带动家庭客户的增长;寿险把握养老产品发展趋势,于20年初推出了阳光升增额终身寿个险产品,抢得市场先机,累计保费超过42亿元。产险方面产品创新助力非车发展,电商退货运费保险、继续执行责任险、溢油环境污染责任险等多个产品取得了市场良好口碑和业务效果;产险EA专属代理门店模式,阳光保险是少数几家获批开设专属代理门店的公司,而且是发展最快、店均产能最高和最有特色公司。除此之外,公司依托阳光融合医院首创阳光汇人伤医疗线上服务平台,采用线上远程服务模式,打通伤情诊判与医疗费审核全流程。



数据和数字化应用也展现了阳光保险强有力的创新精神,不仅建设了三大人工智能平台,同时利用大数据、云计算等新技术,围绕场景开发了许多业务机器人,在客户洞察、精准营销、风控管理、服务与管理效能提升等方面都产生了显著的效果。数据显示,于2020年,公司科技投入为10.1亿元,占收入比例0.9%,高于同业投入比例50%。



展望未来,阳光保险创始人、董事长张维功先生表示,公司将在渠道、数据科技、投资资管、医疗健康等战略方面持续发力,永远坚守主业,永远笃定客户思想,永远坚持价值发展,让阳光形成更健康的、更可持续的高质量的发展模式,让人们拥有更多的阳光。



盈利能力快速提高 社会及品牌影响力强劲



公开资料显示,阳光保险是中国快速成长的民营保险服务集团,经过多年的发展,已经从单一的财产保险,发展到为拥有产险、寿险、资产管理、医疗养老等多家经营实体、产寿险均衡发展的保险集团公司,充满著文化力量与创新的活力。



与此同时,阳光保险始终坚持专业、专注与价值发展不动摇,聚焦主业,产寿险均衡发展,且在寿险、产险、资管三家子公司,在各自领域都表现优异,保持著高质量的发展。



按2020年的原保险保费收入计算,阳光财险在87家保险公司之中,排名第7位;阳光人寿在91家保险公司中,排名第12位。寿险和产险的保费收入分别突破600亿和400亿,业务的比重大约6:4,均衡的运营发展能力有力保证了其价值创造能力的充分释放。从2007年到2021年,公司原保费年均复合增长率达26%,高出行业平均11个百分点,总资产规模年均复合增长率达30%,较行业平均高13个百分点。



良好的经营业绩及优质的服务,让阳光保险赢得了市场强烈认可。公司成立五年进入了中国500强,2021年公司已位列中国企业500强的第194位和中国民营企业500强第60位,已经发展成为具有相当社会影响力与品牌影响力的企业集团。





