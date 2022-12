Saturday, 3 December 2022, 08:00 HKT/SGT Share:

Cohen Milstein代表Northwest Biotherapeutics对主要做市商操纵市场提起诉讼 交易数据显示,在 Northwest Biotherapeutics 努力筹集资金以将突破性的癌症治疗药物推向市场之际,七家卓越的做市商通过欺骗进行市场操纵,以压低 Northwest Biotherapeutics 的股价

纽约 , 2022年12月3日 - (亚太商讯) - 今天,Northwest Biotherapeutics(OTCQB:NWBO)对世界上一些最大和最有影响力的做市商提起诉讼,包括 Citadel Securities LLC、Canaccord Genuity LLC、G1 Execution Services LLC(Susquehanna International Group 的子公司)、GTS Securities LLC、Virtu Americas LLC(包括 Knight Securities)、Instinet LLC 和 Score Priority Corp,指控这些公司在五年内反复操纵股票。



Northwest Biotherapeutics 是一家专注于开发 DCVax(R) 个性化癌症疫苗的临床阶段生物技术公司,声称这些做市商一直在采用一种称为欺骗的欺骗性市场操纵策略,其中涉及下达大量卖单来愚弄市场 使公司股票贬值,以便做市商可以以较低的价格购买。 然后,做市商立即取消卖单,以便他们可以获得利润,在这种情况下,让当前和未来的癌症患者感到沮丧,并以 Northwest Biotherapeutics 及其投资者为代价。 这种涉嫌非法交易的行为使该公司筹集到将其癌症治疗药物推向市场所需的资金变得更加困难,该公司认为它有可能延长成千上万患者的生命。



Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC 合伙人Laura Posner表示:“参与市场操纵已经是卑鄙的行为,但以癌症患者为代价这样做是不合情理的,其中一些人没有其他治疗方法可以寄希望于他们 . “我们期待让这些做市商对他们造成的伤害负责,并为这些市场带来关键和必要的透明度。”



根据投诉中提供的详细数据,这种行为最令人震惊的例子之一发生在 2022 年 5 月 10 日,当时 DCVax-L 治疗胶质母细胞瘤的 3 期临床试验取得了最重要的突破性结果,最著名的纽约科学院医学会议宣布了常见的侵袭性脑癌。 尽管提供了重要的正面数据,但该公司声称,在公告期间和之后,被告进行了大量的欺骗,迫使公司股价下跌。 在一个没有操纵的市场中,市场对利好消息的反应应该是非常积极的,而不是非常消极的。 相反,结果是市值损失了 16 亿美元,股价从 5 月 9 日的高点 2.05 美元跌至 2022 年 5 月 10 日的低点 36.4 美分,跌幅达到惊人的 82%。



本月早些时候,Northwest Biotherapeutics 在著名的 JAMA Oncology 杂志上发表了一篇由 70 多位脑外科医生和肿瘤学家撰写的同行评审文章,公布了 DCVax-L 创新临床试验的结果。 试验结果表明,该疫苗多年来首次与新诊断和复发性胶质母细胞瘤患者的寿命延长具有统计学意义和临床意义,有可能将 5 年生存率提高一倍以上,而且几乎没有严重的 不良事件的副作用。 该公司认为,这种突破性的疫苗技术也可能为患有多种实体瘤癌症的患者的治疗铺平道路。



据称,针对该公司的欺骗事件在近五年的时间里反复发生,有时一天发生多次。 Northwest Biotherapeutics 声称,由于做市商的行为,它以操纵和贬值的价格出售了超过 4900 万股股票。 该公司认为,做市商通过欺骗手段多次明目张胆地操纵市场,直接影响了 Northwest Biotherapeutics 股票的市场价格,导致 Northwest Biotherapeutics 以人为压低的价格出售数百万股股票,并因此遭受重大损失。 将其令人鼓舞的药物推向市场。



Northwest Biotherapeutics 由国家律师事务所 Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC 代表。



媒体联系人:

Tess Roy, cohenmilstein@berlinrosen.com, 561-596-6443



关于 Northwest Biotherapeutics

Northwest Biotherapeutics, Inc 是一家临床阶段的生物技术公司,专门开发尖端癌症疫苗,旨在比目前市场上的治疗方法更有效地治疗多种实体瘤癌症,并且没有化疗的副作用。 该公司拥有广泛的基于 DCVax(R)树突状细胞疫苗的平台技术,包括用于可手术肿瘤的 DCVax(R)-L 和用于不可手术肿瘤的 DCVax(R)-Direct。 该公司专有的制造技术允许高效且具有成本效益地生产这些创新疫苗,全套多年剂量在一个制造批次中生产,然后以单剂量冷冻储存,使治疗在整个治疗过程中“现成” 方案,同时也完全个性化。 https://nwbio.com/



关于 Cohen Milstein Sellers & Toll

Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC 被公认为该国处理重大、复杂的原告方诉讼的主要律师事务所之一。 Cohen Milstein 拥有 100 多名律师,在华盛顿特区设有办事处; 伊利诺伊州芝加哥; 纽约州纽约市; 佛罗里达州棕榈滩花园; 宾夕法尼亚州费城; 和北卡罗来纳州罗利市。有关更多信息,请访问 www.cohenmilstein.com 或致电 202.408.4600。



免责声明

本新闻稿中的非历史事实陈述,包括关于未来使用 DCVax 治疗患者和未来临床试验的陈述,是 1995 年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。诸如“预期, “相信”、“打算”、“设计”、“计划”、“继续”、“可能”、“将”、“预期”和类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性- 外观语句包含这些识别词。 我们不能保证我们实际上会实现我们前瞻性陈述中披露的计划、意图或期望,您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。 实际结果可能与任何前瞻性声明中预测的结果存在重大差异。 具体而言,有许多重要因素可能导致实际结果与预期结果存在重大差异,例如与公司实现第三方及时履约能力相关的风险、与公司产品能否证明安全性和有效性相关的风险、 与公司持续筹集额外资金的能力相关的风险,以及公司向证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中包含的其他风险。 有关上述风险因素和其他因素的更多信息,包括可能影响公司业绩的风险因素,已包含在其向美国证券交易委员会提交的文件中。 最后,可能还有其他未在上文中提及或未包含在公司提交给美国证券交易委员会的文件中的因素,这些因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中预测的结果存在重大差异。 除非证券法要求,否则公司不承担因新信息、未来事件或发展而更新任何前瞻性陈述的义务。



