Thursday, 1 December 2022, 15:43 HKT/SGT Share: 港股市场再迎优质目标 阳光保险正在招股 开启高质量发展新篇章

香港, 2022年12月1日 - (亚太商讯) - 11月30日，阳光保险集团股份有限公司（“阳光保险”或“公司”；股份代码：6963.HK）逆势发行，正式启动招股。



本次招股公司共发行11.5亿股，按照最高发售价为每股6.45港元计，拟将募集74.18亿港元。



值得一提的是，自2017年众安保险登陆H股以来，再无境内保险公司赴港上市。若此次阳光保险成功发行，将成为国内第十家上市险企。



挖掘客户全生命周期需求 保险产业链生态圈丰富

阳光保险是中国一家快速成长的民营保险服务集团，成立以来，公司始终聚焦保险主业，为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案。但随著市场、政策及客户需求的变化，保险公司的服务模式正向全流程健康管理方向转变。阳光保险亦在立足主业的基础上，构建了丰富的保险产业链生态圈，不断挖掘客户全生命周期需求，为客户提供优质产品与服务。



目前，阳光保险的产业链生态圈已经扩展到医疗和健康管理服务、养老和子女教育服务等多个领域，形成了较为牢固的服务利益链。医疗和健康管理服务方面，阳光保险依托内部自有医院优势，为客户提供多方位医疗服务。阳光人寿连手医疗健康服务提供商合作推出包括的“三无忧”系列产品，全流程为客户规划各阶段的健康管理服务。



聚焦数字化转型战略 文化基因赋能业务发展

值得注意的是，阳光保险拟将全球发售所得款项净额（经扣除公司就全球发售应付的承销佣金及估计开支）用于强化公司的资本基础，以支持公司业务的持续增长。而从公司未来发展战略来看，除了继续强化个人客户、团体客户、渠道战略外，数据科技战略也被提到重要位置。公司未来将全面强化数据科技能力，加快数字化经营转型。



业务顺利进行数字化转型的背后是阳光保险强大的技术能力加持。招股书披露，于2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月，公司的科技投入分别为人民币10.12亿元、人民币10.77亿元及人民币5.23亿百万元，占同期收入合计的比例分别为0.9%、0.9%及0.8%，高于2020年中国保险机构信息科技投入占同年营业总收入比例的0.6%。目前，阳光保险已注册21项专利，覆盖人工智能、大数据、信息安全等技术。



董事长张维功此前表示：“阳光的价值主张与企业家精神，成为了阳光不断发展壮大的基因力量”。在“敢于挑战、坚韧不拔”的创业精神的滋养下，阳光保险成为了一家千亿级别的大型保险集团，并不断向前发展。



长期来看，我国保险业正处于高质量发展阶段，景气度居高不下，保费增长空间较大。进入招股期的阳光保险值得受到投资者重点关注，是近期一众港新股中的优质目标，较具投资价值。未来，在“保险生态圈+科技技术”的双轮驱动下，登上资本市场舞台的阳光保险有望打造新增长曲线，长远发展可期。





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