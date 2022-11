Tuesday, 29 November 2022, 20:40 HKT/SGT Share: 宝尊电商2022Q3财报:科技持续赋能业务创新 战略部署稳步推进

香港, 2022年11月29日 - (亚太商讯) - 北京时间11月29日,宝尊电商(NASDAQ:BZUN, HK:9991)公布了截至2022年9月30日的第三季度财报。财报显示,宝尊2022年第三季度总净营收约为17亿元人民币,其中服务收入12亿元人民币,同比上升约4%。



宝尊电商创始人、董事长兼CEO仇文彬先生表示:“尽管外部环境持续充满挑战,但公司业务呈现的韧性振奋人心。我们将继续按章推进中期战略布局和落地,不断积极开拓目标市场。近期宝尊品牌管理业务线的开启,以及收购GAP大中华区,正在有力推动我们朝着技术驱动型、全渠道商业运营商的目标加速迈进。不积跬步,无以至千里,我们相信,打造从需求到供应端的闭环价值链,促进线上和线下融合,才是成就品牌未来之道。”



战略拓展稳步推进,科技赋能提升用户体验



宝尊本季度净新增7个店铺运营合作品牌。宝尊在品牌的服务深度上,亦是不断升级,品牌全渠道运营不断深入,增值服务价值愈加彰显。



全渠道服务能力一直是宝尊核心竞争优势所在。通过差异化全渠道策略,宝尊助力品牌运用全局观的电商战略视角,从快速变化的电商环境和竞争格局中找到增长机会,实现资源配置效率提升。本季度,宝尊赋能超过42%的客户全渠道运营。



通过创新智能工具的研发和迭代,宝尊持续深化增值服务。例如在内容营销方面,宝尊推出了可自动将长视频或直播录像转换为高质量短视频的智能快剪工具。同时,宝尊与某头部平台合作开发了一款“AI外呼”功能,更准确地圈选目标客户进行精准互动沟通。利用优质客户洞察,这一AI外呼功能可以无缝连接客户的购物旅程,提高转化率、复购率与品牌忠诚度,凭借打造好体验打通消费增长的新路径。



推出技术商业品牌宝舵,助力零售业数字化转型



尽管宏观环境的不确定性带来了短期增长压力,众多品牌合作伙伴仍将中国视为最重要的、具有高潜力的市场之一。随着数字技术对零售领域的持续赋能,品牌的数字化转型趋势愈演愈烈,加之海外品牌的本地化战略也对消费者洞察提出了更高要求,因此越来越多的品牌开始构建全新的数字化零售体系,探索全渠道业务融合发展。顺应这一趋势,宝尊的技术服务收入显著增长。



本季度,宝尊正式推出全渠道数字化技术服务品牌——宝舵(BOCDOP),一个为品牌零售而生,以业务+数据双中台为基础 , 以生意结果为导向的全渠道数字化技术服务品牌。宝舵致力于通过技术赋能帮助更多的品牌实现全渠道零售数字化转型,从容应对不断变化的市场环境。



宝舵充分整合了宝尊全方位的技术能力,灵活提供集标准化与定制化为一体的端到端数字化业务解决方案,为品牌合作伙伴的全渠道零售业务赋能。宝舵重磅推出三大利器,通过DTC全面解决方案、全渠道运营解决方案及数据智能应用驱动品牌数字化业务发展。未来,宝舵也将成为宝尊的核心增长引擎之一,不断打造与品牌共创、共赢、共生的良性增长。



收购GAP大中华区业务,宝尊开启“品牌管理”业务线



拥有超过15年的品牌电商服务经验,宝尊向价值链上游扩展,恰逢其时。今年 11月初,宝尊宣布收购美国最大服装品牌之一 ——GAP大中华区业务,并宣布推出“品牌管理”全新业务线,与公司核心电商业务战略形成互补。



品牌管理业务线的推出,象征着宝尊向着技术驱动型、全渠道商业运营商加速迈进。过去四年,宝尊服务GAP品牌并推动其电商业务实现高速发展。未来,宝尊也期望携手GAP,实现GAP大中华区业务全渠道增长,进一步释放品牌潜力。宝尊提到,自公告以来,诸多品牌也在与其探讨“扎根中国、服务中国”的战略及深度技术服务,相信将带到其未来增长的新动力。



持续优化成本结构,资源分配效率为先



在成本优化方面,宝尊继续从强化中台运营能力、整合后端职能资源、激励机制创新改革等方面提升运营效率。



本季度,通过在济南、成都、安庆等更多城市新设区域服务中心,进一步提升属地化服务半径及能力。目前宝尊约有60%的客服人员安置在区域运营中心,有效的节省了成本,提高了服务灵活性,更好地应对疫情带来的不确定性。



宝尊不仅将区域服务中心拓展到了更多城市,并且扩大了区域中心的服务范围,涵盖客服、设计、运营、直播、数据等。近期,宝尊的智能服务系统Service-Anywhere(S-ANY) ,上线全新模块,即一站式远程管理枢纽 -- 智能内容创作系统Design-Anywhere (D-ANY),赋能品牌高效内容创作。



宝尊首席财务官Arthur Yu先生表示:“在宏观走势不确定时期,我们维持业务稳健运营,并高效助力品牌合作伙伴斩获佳绩,充分凸显了宝尊商业模式的高水准与坚韧性。过去一年,我们始终秉持将成本和运营资金效率优化置于首位,在提高产品销售毛利率、降低运营费用和优化经营现金流等方面取得了显著成果。我们相信,稳定的现金储备是我们未来可持续增长的坚实后盾。同时于 2022年11 月 1 日完成了香港联交所及美国纳斯达克的双重主要上市,这亦是宝尊在资本市场迎来的又一个里程碑,将为我们的股东提供了更多的灵活性。”





话题 Press release summary



部门 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network