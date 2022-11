Monday, 28 November 2022, 10:26 HKT/SGT Share: 辉立证券研报首次覆盖碧瑶绿色(1397.HK),评级“买入”目标价0.67港元

香港, 2022年11月28日 - (亚太商讯) - 辉立证券于11月25日发表研报,首次覆盖碧瑶绿色(1397.HK),给予“买入”评级,目标价0.67港元。



辉立证券指,碧瑶绿色成立于1980年,为香港最大的综合环境服务集团之一,提供环卫保洁、资源回收、循环再造、绿色科技、有机肥料生产、园艺绿化工程、虫害防治、废物管理等服务。公司的主营业务主要分为四大分部,包括:(1)清洁服务;(2)废物处理及回收业务;(3)园艺服务;以及(4)虫害管理业务,客户涵盖各行各业及不同类型机构,如政府部门、公营机构及跨国企业集团等。



核心清洁业务上半年继续录得可观增长

公司截至2022年6月底止中期(1H2022),整体收入约714.1百万元(港元.下同),按年增加约21.6%,增加主要由于期内清洁分部合约及订单数量增加导致收益增加所致。期内,股东应占溢利为约17.8百万元(1H2021:12.2百万元),按年大升约45.3%。每股基本盈利约4.29仙(1H2021:2.95仙);不派中期股息。



期内,整体毛利为约57.7百万元,按年增加约17.6%;尽管清洁分部表现强劲,但被废物及回收分部新项目的初始运营成本部分抵销。然而,毛利率按年下滑0.3个百分点至8.1%,主要由于废物管理及回收分部新项目的初始运营成本。短期内相关收入或会与开支不成正比。此外,园艺项目的进度延迟及高水平的虫害管理服务市埸竞争激烈,连同高能源价格亦对毛利率造成相对负面的影响。



按业务划分,核心的清洁业务继续录得可观增长,收入相比去年同期上升42%,至约498.6百万元,占总收益约69.8%。期内,中标政府多份新的街道清洁服务合同,价值约1,600百万元。疫情导致清洁服务需求增加,高利润率的清洁服务项目,如检疫酒店的消毒清洁服务,带动清洁业务毛利率由去年同期的7.4%,上涨至9.7%。



废物管理及回收方面,收入相比去年同期轻微下跌4.9%,至约111.8百万元,占总收益约15.7%。期内,公司获食环署两份新废物收集服务合约,总价约140百万元。公司作为环保署服务承办商,为香港处理超过5000个回收点(包括塑料、玻璃樽、金属、废纸),营运多个分拣设施。碧瑶同时亦是环保署于香港岛、九龙、新界三色回收桶收集承办商。于2022年1月,公司获环保署为期33个月的“塑料回收先导计划”服务合约,在香港东区、观塘区及中西区提供塑料收集服务。此外,碧瑶也为环保署辖下的“绿在区区”回收环保站、智能塑料樽回收机及不同机构,提供回收服务。另外,公司分别为港岛(包括离岛)及新界提供玻璃容器收集及处理服务。然而,期内的毛利率按年下降8.4个百分点至3.0%,除了受高油价、高通胀、疫情影响回收量之外,总体下降主要来自于塑料回收业务所影响。公司管理层在报告内表示,环保署“塑料回收先导计划”需承办商前期资源投入较多,上半年筹备及搭建回收网络的前期成本较高,导致短期收入与支出不成正比。但随着合约开始了一段时间,此时间差问题将会改善。



园艺业务方面,收入相比去年同期下跌9.2%,至约56.9百万元,占总收益约8.0%。继续受疫情肆虐导致项目延误及运输成本上涨,相关毛利率按年微跌0.7个百分点至6.7%,加上激烈的市场竞争使毛利受压,影响整体业务的表现。



虫害管理业务方面,收入相比去年同期下跌15.1%,至约46.8百万元,占总收益约6.5%。自新冠疫情以来,新参与者加入引发行业激烈竞争削弱了毛利率及业务发展,导致相关毛利率按年下跌4.3个百分点至4.6%。



于2022年6月底止,公司获得合共1,950百万元新合约,将手头现存未到期合约总额较2021年12月底大增约59%至约3,406百万元,创历史新高;其中约900百万元将于2022底前确认,约1,328百万元将于2023年确认,而余下约1,178百万元将于2024年及之后确认。



辉立证券认为“都市固体废物收费计划”将于明年下半年正式推行,预计政策推行后将进一步推动市民积极循环回收,刺激回收量大幅增加。而且,随着「塑料饮料容器生产者责任计划」逐步落实,贯彻“污染者自付”的原则和“环保责任”的理念,亦有助大幅增加塑料饮料容器的回收率。这两大计划,预计将直接拉动碧瑶回收服务的业务量,以及提供更佳的回报。辉立证券预期公司2022至2023年EPS预测为8.22及9.28仙,目标价为0.67港元,对应11月25日收市后的公司股价0.445港元,潜在上行空间50.6%,评级为「买入」。





