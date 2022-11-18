中国万天控股公布二零二二年度中期业绩



香港, 2022年11月18日 - (亚太商讯) - 中国万天控股有限公司（「中国万天控股」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：01854.HK）宣布其截至2022年9月30日止六个月（「报告期间」）的未经审核之中期业绩。随着2021年8月完成全面要约后，集团正式迈向了新的里程碑，先后于深圳市及中山市成立了业务运营点，以及于粤港澳大湾区（「大湾区」）设立总部并拓展大湾区业务。2022年是集团发展的新一章，集团着力在大湾区市场发展供应链、餐饮及环保科技三大重点业务。



报告期间，中国万天控股开始拓展大湾区业务，并继续在香港从事采购、加工及食材供应，专注提供蔬菜及水果予香港餐饮服务经营商，向逾480家客户店铺供应食材，且向其客户提供逾1,300种食材。报告期间，集团现有业务的收入保持稳定，总收益按年上升0.74%至约68.7百万港元（2021年9月30日止六个月：约68.2百万港元）。报告期间，集团产品组合有所改善，毛利同比大幅上升约33.4%至约14.9百万港元（2021年9月30日止六个月：约11.2百万港元），而毛利率则由去年同期的约16.4%上升至约21.7%。然而，由于集团分别在深圳市及中山市成立总部和分公司，并积极拓展大湾区业务，营运开支有所增加，集团录得约8.1百万港元之净亏损, 其中包含3.8百万港元的购股权开支 （2021年9月30日止六个月：净亏损约1.4百万港元）。营运开支的投入有利于集团扩展业务，助力集团的长远发展。



今年5月，集团在深圳市南山区设立湾区总部，标志着中国万天控股正式进军潜力庞大的大湾区市场。继设立湾区总部后，集团继续多管齐下加快大湾区业务的发展步伐，同时宣布重点发展供应链、餐饮及环保科技三大业务，积极打造大湾区绿色龙头品牌。另外，集团的中山分公司于今年6月正式启业，意味着集团将中山市作为珠海市、中山市和江门市的区域总部。集团亦相当看好中山市的发展前景，并视作三大重点业务的起始点，继而逐步将业务拓展至整个大湾区市场。



供应链方面，集团积极发挥原有香港供应链业务优势，提升各环节效率，实现以最快时间、最低成本，安全高效地将海产、肉类和蔬菜等生鲜食材送达。同时，集团有意将在香港累积的成功经验复制至大湾区市场，并于今年11月宣布拟收购冠源有限公司旗下于国内从事生鲜供应链的服务商深圳丰源贸易发展有限公司（「深圳丰源」），此举标志着集团将供应链业务扩展至大湾区市场。深圳丰源在中国从事活牛、水果、蔬菜、海鲜及食材的贸易，主要从内蒙古获得活牛，并将活牛分配予大湾区的屠宰场，同时向大湾区的餐厅供应及提供水果、蔬菜及海鲜。鉴于深圳丰源在中国拥有成熟的业务网络和客户基础，收购项目将有助集团为客户提供全面的服务组合和扩阔客户基础，加快供应链业务发展步伐。



餐饮方面，集团锐意把握大湾区餐饮市场的发展机遇，在大湾区其他城市进一步扩大餐厅网络，拓展大湾区餐饮业务版图。凭借上中下游全产业链优势，集团今年策略性地在中山市人流畅旺的中心地带开设多家主打生鲜食材的餐厅，逐步打造餐饮品牌「万天餐饮」。除了在今年6月开设的「香港码头」和「炙.HUTAU」外，集团将会在中山市增设两间餐厅，分别为主打生鲜食材的蒸气海鲜专门店「争气码头」和将空间与自然结合的咖啡厅「空想咖啡」，短时间内再在区内扩大「万天餐饮」业务版图。四家餐厅均以年轻消费者为主要客户群，主打的菜肴为热爱「打卡」、食得健康的食客而设。随着「万天餐饮」业务版图逐步扩大，集团积极提升品牌在大湾区的知名度，务求扩阔客户基础及市场占有率。



环保科技方面，集团积极配合国家「现代农业科技及绿色环保」的发展理念，将农业科技与绿色环保进一步结合，利用天台闲置空间，在屋顶缔造良田，增加城市绿化面积，支持大湾区的可持续发展。另一方面，集团亦积极配合国家净零炭排的愿景，成立部门主力于大湾区的中、小学校和企业等推广现代农业及绿色教育，以推广绿色环保生活，让世界变得更绿。



大湾区作为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位，正迎来前所未有的发展机遇。集团管理层相信，大湾区业务将是集团最大的盈利增长点，长远可望为集团带来稳定持续的收入。中国万天控股锐意扩展业务以提升业务发展策略的多元性，深圳总部的成立仅是集团迈向大湾区战略的第一步，后续集团将着眼于供应链、餐饮及环保科技三大业务之间的协同效应，以创造独特优势应对挑战，奠定强大基础。



展望未来，凭借其丰富的商业运营管理经验及于中国建立的完善业务网络，集团将持续审阅潜在的业务机遇，并坚守「以人为本、求真务实、开拓创新、诚信担当」的经营理念，从种植源头，到食材供应链及餐饮等业务，构建一条龙式的食品产业链体系，致力成为中国领先的美好生活服务商及大湾区绿色龙头的企业品牌。



关于中国万天控股有限公司

中国万天控股有限公司（01854.HK）为一间投资控股有限公司，集团主要从事采购、加工及供应食材，专为香港餐饮服务经营商提供蔬菜及水果等业务。集团提供逾1,300种食材给逾480家客户。2022年5月，中国万天控股在深圳设立大湾区总部，标志着集团正式进军潜力庞大的大湾区市场，将发展供应链、餐饮及环保科技三大重点业务，积极打造大湾区绿色龙头品牌，为客户提供新鲜健康食品，致力成为中国领先的美好生活服务商。



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