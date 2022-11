佳明集团控股有限公司公布截至2022年9月30日止之中期业绩

香港, 2022年11月12日 - (亚太商讯) - 佳明集团控股有限公司(「公司」,连同其附属公司合称「集团」,股份代号:1271.HK)今天公布截至2022年9月30日止六个月(「2022/2023上半年」)之中期业绩。



摘要

-- 期内录得总收益49.2亿港元,较去年同期大幅上升7.4倍

-- 期内录得溢利14.1亿港元,较去年同期大幅上升19.4倍

-- 宣布派发中期股息每股6.0港仙

-- 透过未来扩展两座新数据中心,对持有及营运数据中心业务维持正面乐观态度

-- 积极寻求增加香港土地储备作物业发展

-- 执行中国广西省南宁市的房地产开发计划



2022/2023上半年综合收益由截至2021 年 9 月 30 日止六个月(“2021/2022 年度上半年”)的5.861亿港元上升7.4 倍至49.201亿港元。集团2022/2023上半年录得净溢利14.102亿港元,与2021/2022上半年6,920万港元相比上升19.4倍。 每股盈利为99.3港仙(2021:4.9港仙)。 撇除投资物业的公平值变动,集团2022/2023上半年之基础溢利为14.143亿港元,较2021/2022上半年基础溢利约2,920万港元上升47.4倍。每股基础溢利为99.6港仙(2021:2.1港仙)。



综合收益及净溢利大幅增加主要归因于住宅发展项目「明翘汇」之预售单位于2022/2023上半年期间交付予买家,致使相关之销售收益与盈利确认入账。



董事会现宣布将于2022年12月15日派发中期股息每股6.0港仙(2021年:每股4.0港仙)予于2022年12月2日名列公司股东名册的股东。



集团位于青衣的首个物业发展项目「明翘汇」包括两幢住宅大厦,提供776个住宅单位,并设有停车场及会所设施,销售面积约345,000平方呎。项目自2019年11月推出预售,市场反应热烈,已售出逾92%之单位。「明翘汇」于2022年3月获发满意纸。预售单位其后于2022年4月开始交付予买家,相关47.7亿元之销售收益于2022/23上半年确认入账。



数据中心租赁业务业务状况良好,保持健康增长。来自此分部的收益增加23.9%至1.139亿港元,增长主要由现有及新客户在数据中心空间的使用率上升带动。此外,集团执行了扩建数据中心版图的计划,于两幅分别位于新界粉岭安居街3号及安全街8号的土地上发展两座高端数据中心,估计楼面面积合计约 185,000 平方呎,目标分别于2025年中及2026年中交付。



于2022/23上半年,来自建筑业务的收益显著减少90.2%至2,970万港元,乃因已完成之启德建筑项目确认之收益大幅减少所致。



集团另一个发展项目位于九龙土瓜湾炮仗街41、43及45号,现命名为「明隽」,将发展为一幢楼高25层的住宅大厦,提供76个单位和会所设施,并设有两层商铺,总楼面面积约31,000平方呎。项目上盖经已平顶,内部装修工程现正进行,预售前期工作亦已展开。项目预计于2023上半年完工。



集团拟将位于新界粉岭联发街1号的地块发展成总楼面面积约36,000平方呎的住宅及商业物业。土地转换用途之申请正在处理。地基工程已展开,预计项目将于2025年年中完成。待地盘完成重建后,已完成物业将会出售并为本集团带来收益。



集团位于九龙太子道西279号的高档物业发展项目「明寓」亦销售非常理想。截至2022年9月项目18个单位中已售出15个。



集团展开中国内地的发展,于2021年7月透过政府公开拍卖获得其在中国内地第一幅地块。该地块位于广西省南宁市武鸣区内广西─东盟经济技术开发区,占地面积约574,000平方呎,计划发展为以休闲和健康生活为主题的高档住宅项目,包括高层住宅单位、别墅、零售商店及康养中心,目标客户将为银龄和退休人士以及其家属。预计总楼面面积约为 1,100,000 平方呎。地盘勘测已大致完成,现准备建筑图则审批之申请。



佳明集团控股主席兼执行董事陈孔明先生总结:「我很高兴地与大家分享,尽管全球环境充满挑战,疫情持续、利率攀升和高通胀,我们仍然取得了强劲的增长,收益和净溢利创新高,这实为我们将集团转型为一家房地产发展商的正确战略息息相关。市场对我们所发展的物业和数据中心的需求维持坚稳,我们的品牌将处于有利的定位以抓住增长的商机。即使经济前景不明朗,我们仍对本地住宅物业市场的短期前景审慎乐观,长期前景充满信心。我们的财务状况良好,将持续物色合适的土地收购机会,增加土地储备。我们还致力于为我们的客户提供全面和可靠的服务,除升级 iTech Tower 1 和 2 的现有设施外,我们位于粉岭两座新数据中心的设计和设施均配合需求高功率的客户。我们在中国内地发展房地产的新战略方向将继续利用我们出色的运营能力和丰富的经验,抓住具吸引力的增长机会。」



有关佳明集团控股有限公司 (股份代号:1271.HK)

佳明集团控股主要从事楼宇建筑、物业租赁及物业发展业务。作为本地高端数据中心批发主机代管供货商,集团现时是香港拥有及使用整幢大楼出租予客户作数据中心用途的服务供货商之一,客户包括跨国数据中心营运商、国际电讯公司及金融机构。集团现正营运两座高端数据中心(即iTech Tower 1和iTech Tower 2),亦收购了两幅位于新界粉岭的地皮,拟发展成两座新高端数据中心。此外,集团已推售位于青衣细山路的住宅发展项目「明翘汇」,以及位于九龙太子道西279号的高档住宅项目「明寓」。集团新的住宅兼零售发展项目「明隽」位于九龙土瓜湾炮仗街41、43和45号,总楼面面积约31,000平方呎,目前进展顺利,预计将于2023年中完成。此外,位于新界粉岭联发街1号的地块,计划发展为住宅兼商业项目,总楼面面积约36,000平方呎,目标在2025年中完成。在中国内地,集团在广西省南宁市武鸣区的广西-东盟经济技术开发区拥有一块土地,将用于开发一个豪华住宅项目,包括高层公寓、别墅、零售商店和健康中心,预计总建筑面积约为110万平方呎。



传媒联系:杨莹莹 | 溢星传播 | 电邮:news@joviancomm.com





