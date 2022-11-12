Novotech 主持关于如何建立和资助东西方 MRCT 战略的 BioCentury 峰会研讨会

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澳大利亚悉尼, 2022年11月12日 - (亚太商讯) - Novotech 是亚太地区领先的生物技术专家合同研究机构，正在赞助 2022 年 BioCentury-BayHelix 东西方峰会，Novotech 的首席商务官 Barry Murphy 是关于如何建立和资助东西方 MRCT 战略研讨会的专家小组会议主席峰会（2022 年 11 月 14 日至 16 日）。
Novotech 将赞助网络招待会和晚宴。
工作室详情：
全球发展研讨会：如何建立和资助东西方 MRCT 战略
2022 年 11 月 15 日
下午 2:30 -（太平洋时区）
BioCentury-BayHelix 东西方峰会 2022
https://conferences.biocentury.com/china-healthcare-summit/schedule
演讲嘉宾是：
- PATRICIA KEEGAN，医学博士：君实生物科学首席医疗官
- KE LIU, 医学博士，博士: Marengo Therapeutics 首席开发官
- ROGER LUO，博士：Overland Pharmaceuticals 首席开发官
- PEONY YU，医学博士：Apollomics Inc. 首席医疗官
在为亚太地区和美国的生物技术公司管理临床研究项目超过 2 年之后，Novotech 在东西方 MRCT 战略方面拥有丰富的实际经验。
在评论 Novotech 的经验时，首席商务官 Barry Murphy 表示，正确的药物开发途径支持吸引投资者和成功的临床项目。
“当地的监管知识和专业知识将加速早期临床计划，而以美国 FDA 和 NMPA 要求为重点的全球视角将支持关键的市场批准。东西方 MRCT 的策略包括：
- 公司应尽早与美国食品和药物管理局和NMPA正式接触，以确认其临床路线图的指导。
- 生物制药公司应利用中国修订后的监管框架，即接受外国临床试验数据进行药物审批，使外国公司更容易进入中国市场。
- 对于希望进入中国的生物制药公司而言，中国医药市场具有开展首次人体试验（FIH）和利用海外临床试验数据进行临床试验申请（CTA）备案、利用快速临床开发途径加快审批等优势。过程;上市许可持有人 (MAH) 制度的实施、促进国内和全球创新的有利政府政策鼓励外国直接投资 (FDI) 进行研发，使海外公司受益。
Novotech 定期制作有关东西方战略的专家报告。一份新的出版物现在可供考虑在中国进行临床研究的国际生物技术公司以及在中国开展研究的中国生物技术公司使用。
该报告详细介绍了生物技术的监管要求，包括NDA和IND流程，以及成功获得USFDA批准途径的美国前研究指南。在此处下载白皮书 https://novotech-cro.com/whitepapers/china-biotech-landscape-opportunities-china-and-path-usfda-approval
Novotech 在中国和美国拥有经验丰富的临床团队，可以提供相关的监管知识和药物开发途径，专门为支持美国 FDA和NMPA 的审批流程而设计，避免延误和额外成本。
Novotech 在亚太地区和美国拥有丰富的临床研究机构运营经验，为早期至晚期生物技术临床研究提供独特且无与伦比的服务套件。Novotech 拥有数十年的生物技术药物开发经验、卓越的研究中心和研究人员关系、接触大量患者群体以及专注于解决问题、所有权和灵活性的项目管理方法。对高级培训和技术系统的持续投资相结合，提供专业的全方位服务生物技术临床研究机构解决方案。
Novotech 最近被评为世界领先合同研究组织中的前十名合同研究组织，是著名的 Scrip 奖的决赛入围者，并且刚刚获得了基因与细胞治疗卓越奖。在亚太地区，Novotech 与主要医学研究机构签订了 50 多项领先的合作伙伴协议，为赞助商提供独家优惠。
关于Novotech健康控股
Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亚太地区及美国领先的生物技术专家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，拥有综合实验室和 I 期设施，提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 4,000 项临床试验。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及美国进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact
媒体联系人
E: communications@novotech-cro.com
话题 Press release summary
部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
http://www.acnnewswire.com
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