日清食品公布2022年第三季度业绩



香港, 2022年11月10日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）今天公布截至2022年9月30日止九个月（「报告期」）之财务业绩。



集团收入由2,858.6百万港元按年稳步增长7.8%至3,081.9百万港元。香港及中国内地业务的收入分别按年增长11.6%及5.7%至1,156.6百万港元及1,925.2百万港元。毛利按年增加8.2%至973.5百万港元（2021年：899.4百万港元），毛利率增加0.1个百分点至31.6%（2021年：31.5%）。公司拥有人应占溢利为237.3百万港元。



集团毛利率及中国内地和香港业务的收入提升主要受益于报告期内实施价格调整策略。此外，市场对方便面及冷冻食品的殷切需求亦推动香港业务收入增长。中国内地业务方面，报告期内录得收入增长主要受惠杯装方便面销量的上升。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示：「尽管报告期内全球及区域不确定性因素尚存，但集团采取审慎的节约成本及价格调整策略，使中国内地及香港业务增长仍保持韧性。未来，我们将持续关注经营环境的变化，采取必要的措施以提升生产效率及灵活性，并丰富我们的产品组合以飨消费者，为持份者创造长远价值。」



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集团」；股份编号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 （可投资） 指数。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。





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