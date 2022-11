中国万天控股拟收购国内生鲜供应链服务商

香港, 2022年11月7日 - (亚太商讯) - 中国万天控股有限公司(「中国万天控股」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1854.HK)欣然宣布,集团的直接全资附属公司富源有限公司(「富源」)拟收购冠源有限公司(「冠源」)旗下于国内从事生鲜供应链服务商深圳丰源贸易发展有限公司(「深圳丰源」,连同冠源,统称「目标集团」),此举标志着集团将生鲜食材业务扩展至粤港澳大湾区(「大湾区」)市场。



收购事项的总代价4,400万港元将由中国万天控股按每股0.48港元配发和发行最多91,660,000股代价股份之方式支付。代价股份占集团于2022年11月7日已发行股本约5.96%及集团经配发及发行代价股份扩大后之已发行股本约5.62%(假设于2022年11月7日至配发及发行代价股份期间已发行股份总数并无变动)。由于代价股份将根据一般授权配发及发行,故无需获得股东批准。



收购需符合若干先决条件方可落实,其中包括富源完成并信纳对销售股份及目标集团的尽职审查结果。另外,根据购股协议,91,660,000股代价股份将根据双方协议的溢利条件分三批配发及发行,而第一至三批代价股份分别为9,160,000股代价股份、27,490,000股代价股份和55,010,000股代价股份。当中,第二和第三批代价股份将于深圳丰源于截至2023年及2024年3月31日止年度的经审核除税后纯利(不包括所有非经常或特殊项目)分别不少于目标纯利(分别为人民币545万元和人民币750万元)的85%后才会配发及发行。收购完成后,目标集团将成为中国万天控股的全资附属公司,其财务业绩将于中国万天控股的综合财务报表内综合入账。



今年5月,集团在深圳设立大湾区总部,显示集团正式进军潜力庞大的大湾区市场的第一步。集团将进一步拓展现有业务至具庞大消费群的大湾区市场及相关的下游业务,并会加大力度发展供应链、餐饮及环保科技三大重点业务。在2019冠状病毒病爆发对香港餐饮及相应食品加工行业带来不利影响之际,集团管理层相信进军新市场和提升业务发展策略的多元性有利于保持竞争力,为投资者和股东创造更高收益。



是次集团收购的目标集团主要在中国从事活牛、水果、蔬菜、海鲜及食材的贸易。深圳丰源是目标集团的营运附属公司,其主要业务为从内蒙古获得活牛,并将活牛分配予大湾区的屠宰场,同时向大湾区的餐厅供应及提供水果、蔬菜及海鲜。深圳丰源在中国拥有成熟的业务网络和客户基础,有助集团为客户提供全面的服务组合和扩阔客户基础。因此,中国万天控股管理层认为收购事项是集团将香港现有供应链业务经营扩展至大湾区市场的绝佳商机,加上深圳丰源未来两年可观的目标纯利,相信会为集团扩阔收入来源,未来亦将提供稳定的收入贡献。



关于中国万天控股有限公司

中国万天控股有限公司(1854.HK)为一间投资控股有限公司,集团主要从事采购、加工及供应食材,专为香港餐饮服务经营商提供蔬菜及水果等业务。集团提供逾1,300种食材给逾480家客户。2022年5月,中国万天控股在深圳设立大湾区总部,标志着集团正式进军潜力庞大的大湾区市场,将发展供应链、餐饮及环保科技三大重点业务,积极打造大湾区绿色龙头品牌,为客户提供新鲜健康及安全的食品,致力成为中国领先的美好生活服务商。



