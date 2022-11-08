日清食品以人民币352.44百万元中标收购珠海永南股权

|
|
|
|更灵活调配产能设备
把握中国内地方便面市场之发展机遇
|
香港, 2022年11月7日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）欣然宣布， 集团全资附属公司日清食品（中国）投资有限公司（「日清食品中国」）以人民币352.44百万元中标珠海市金海岸永南食品有限公司（「珠海永南」）29.55%股权「（建议收购事项）」。
珠海永南为日清食品之间接附属公司，分别由公司之全资附属公司永南食品有限公司及珠海西部发展有限公司持有70.45%及29.55% 权益。收购事项完成后，珠海永南将成为日清食品之间接全资附属公司。
珠海永南为日清食品方便面之制造商及分销商，其主要业务包括生产及销售方便面、调味料、食品用纸容器及食品用塑料包装容器。
日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示：「我们相信，建议收购事项（倘落实）令集团可更灵活地部署于中国内地和香港的产能，以应对市场需求和不断变化的商业环境。收购事项亦带来良机让集团进一步扩大方便面生产及分销业务，并把握中国内地之长期增长趋势，进而提升集团之整体收入及盈利能力。此举亦印证了我们对中国内地和香港方便面业务之长期承诺，符合我们之策略方向。」
有关日清食品有限公司
日清食品有限公司（「集团」；股份编号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。
日清食品被纳入8项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 （可投资） 指数。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。
新闻垂询：
日清食品有限公司
公共关系部
王惠芳 / 谭美虹
电邮: pr@nissinfoods.com.hk
投资者垂询：
日清食品有限公司
投资者关系部
山崎 真护 / 殷惠芬
电邮: ir@nissinfoods.com.hk
纵横财经公关顾问有限公司
李惠儿 电话:（852）2864 4834 电邮: vicky.lee@sprg.com.hk
方雅洁 电话:（852）2114 4987 电邮: aggie.fang@sprg.com.hk
顾蔚菱 电话:（852）2864 4890 电邮: maggie.ko@sprg.com.hk
话题 Press release summary
部门 食品
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Nissin Foods Co Ltd
|Aug 30, 2022 12:40 HKT/SGT
|
日清食品公布2022年中期业绩
|May 13, 2022 12:48 HKT/SGT
|
日清食品2022年首季录得稳健业绩
|Mar 22, 2022 12:59 HKT/SGT
|
日清食品公布2021年全年业绩 财务表现超越2020年高基数
|Jan 5, 2022 16:12 HKT/SGT
|
日清食品公布在中国内地修订产品价格 将于2022年3月1日生效
|Nov 9, 2021 13:01 HKT/SGT
|
日清食品获「再工业化资助计划」批准拨款
|Nov 5, 2021 13:22 HKT/SGT
|
日清食品公布2021年第三季度财务业绩
|Aug 30, 2021 12:57 HKT/SGT
|
日清食品公布2021年中期业绩
|May 11, 2021 13:13 HKT/SGT
|
日清食品2021年首季录得稳健业绩
|Mar 18, 2021 12:40 HKT/SGT
|
日清食品录得稳健的2020年全年业绩
|Mar 5, 2021 12:55 HKT/SGT
|
日清食品 “合味道纪念馆香港” 即将隆重登场
|Jan 5, 2021 16:39 HKT/SGT
|
日清食品投资中国冷冻面市场
|Nov 6, 2020 12:47 HKT/SGT
|
日清食品公布2020年第三季财务业绩
|Aug 31, 2020 12:52 HKT/SGT
|
日清食品2020年中期业绩表现理想
|Aug 18, 2020 09:57 HKT/SGT
|
日清食品将获纳入恒生综合指数及港股通
|May 11, 2020 13:12 HKT/SGT
|
日清食品2020年首季录得稳健财务业绩
|Mar 19, 2020 15:03 HKT/SGT
|
日清食品公布2019年全年业绩，成绩亮丽
|Nov 7, 2019 12:48 HKT/SGT
|
日清食品公布2019年第三季财务业绩
|Aug 29, 2019 12:56 HKT/SGT
|
日清食品公布2019年中期业绩
|July 2, 2019 17:22 HKT/SGT
|
日清食品计划投资约人民币1亿8千万元于珠海兴建新生产厂房
|May 28, 2019 09:26 HKT/SGT
|
日清食品获纳入MSCI明晟香港小型股指数
|更多新闻 >>