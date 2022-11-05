Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Saturday, November 5, 2022
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Saturday, 5 November 2022, 18:36 HKT/SGT
Share:
巴西出口投资促进局引荐十四家企业参与中国国际进口博览会
推广巴西优质食品饮料企业 促进中巴两地经贸繁荣

香港, 2022年11月5日 - (亚太商讯)  - 巴西出口投资促进局（“ApexBrasil”）连续第五年在中国最大型的跨行业贸易展览——中国国际进口博览会（“进博会”）中成为重要合作单位之一。博览会将于2022年11月5日至10日在上海举行。巴西出口投资促进局今年将带领14家巴西食品饮料企业，于食品及农产品展区参展，并设有特色厨房体验巴西风味。

ApexBrasil多年来积极拓展巴西企业在中国的发展平台及机遇。这次，巴西参展商透过进博会的展位招商引资，展示本土优质产品，包括酒类、饮料、咖啡、水果、蜂蜜、肉类等，寻求合作机遇，与潜在商业伙伴以及中国消费者建立长期关系，深化两地经贸来往，布局中国市场，共同促进世界经济和贸易共同繁荣。

参展商不只在展位陈列产品，更会使用设备齐全的厨房、会议室和样品储藏室，以作全面的商谈体验。其中，ApexBrasil与巴西驻上海领事馆合作举办 “巴西咖啡日”和“巴西烹饪展”，旨在展现最真实的巴西咖啡独特风味，以及确保消费者充分体验巴西佳肴的魅力。同时，进博会首次为参展商提供数字化平台（e-CIIE）。受中国商务部邀请，ApexBrasil设立了线上巴西国家馆，宣传巴西的国家文化特色，体验来自南美的视听盛宴。ApexBrasil还助力巴西驻上海总领事馆在展会上设立巴西高科技馆，成功让 19 家巴西初创企业参展。

2021年，巴西出口创历史新高，达到2806 亿美元，同比增长34%，对中国出口是巴西出口大幅增长的主要原因，2021年巴西对中国出口占其出口总额的比重从2019 年的28.7%上升到31.3%，进口则占21.7%。2021年两国贸易额也创历史新高达1355亿美元，其中巴西顺差402.5亿美元。同年巴西对华食品饮料出口总额为81.7亿美元。食物类出口的主要产品是牛肉、糖以及猪肉。

巴西出口投资促进局业务总监Lucas Fiuza表示: “中国消费者对食物品质及安全要求越来越高，需求结构渐多元化，中国进口市场持续扩容，食物饮料市场充满商机和活力。今年是我们第五年参与进博会，过去我们在进博会获得巨大成功，未来我们将继续加大对中国市场的投入，借助更多渠道打造巴西优秀食品形象，更好满足中国消费者的食品需求，并推动两国贸易多元化和高质量发展。”


话题 Press release summary

部门 展会
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Sept 6, 2022 16:27 HKT/SGT
巴西出口投资促进局与阿里巴巴签署谅解备忘录
Aug 18, 2022 14:39 HKT/SGT
巴西出口投资促进局带领9家著名品牌亮相国际名酒展
June 20, 2022 17:24 HKT/SGT
第五届巴西投资论坛汇聚全球商界领袖 积极推动巴西优质投资机会
June 10, 2022 15:59 HKT/SGT
巴西出口投资促进局携手美洲开发银行及巴西联邦政府举办第五届巴西投资论坛
Nov 4, 2021 12:53 HKT/SGT
巴西出口投资促进局将引荐十六家企业参与中国国际进口博览会
May 26, 2021 10:02 HKT/SGT
巴西出口投资促进局将引荐十家初创企业参与香港科技园公司举办的Global Matching 2021环球商业及投资配对活动
Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       