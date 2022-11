Thursday, 3 November 2022, 14:33 HKT/SGT Share: 研发实力强劲业绩增长亮眼 百奥赛图捷报频传未来可期

香港, 2022年11月3日 - (亚太商讯) - 今年下半年以来,港股持续下挫,相较于低迷的大市,9月港股IPO则保持增势,共迎来8只新股上市。从市场表现来看,9月新股首日大多破发或收平,百奥赛图(2315.HK)则大幅走高,盘中一度上涨超13%,收盘录得3.09%的涨幅,表现最佳,充分展现出优质目标应有的特征。



近期,百奥赛图业务进展利好消息不断,今年下半年先后与德国默克、日本LiberoThera、美国TRACON、泛恩生物、中科奥格、美国Syncromune、韩国ISU ABXIS等知名生物技术创新公司在抗体开发合作方面取得进展,公司正在向着「成为全球新药发源地」的战略目标进发。



业绩表现亮眼海外营收持续增长 主营业务竞争壁垒高



同时,百奥赛图业务进展的成绩也随之体现在财务表现上。根据公司2022年9月26日披露的半年中期业绩报告,上半年公司取得收入2.29亿元,同比大增74.8%,其中,临床前CRO服务和产品部分销售收入1.68亿元,同比增长50%,抗体开发业务收入更是达到0.61亿元,同比增长260%,此项业务收入占比增长至整体收入的26.8%;毛利为1.67亿元,同比大增87.5%;毛利率为72.9%,同比增长7.2%。海外营业收入同比增长66%至0.88亿元,占比总营收38.46%,业绩增速十分亮眼,展现出快速发展态势。



据悉,百奥赛图是目前港股市场上唯一一家既具有临床前服务收入支撑又能通过原创基因编辑技术开展抗体药物研发的生物技术公司。公司利用原创基因编辑技术开发出众多创新动物模型,并进一步拓展出成熟的临床前药理药效CRO服务业务,让百奥赛图获得了稳定且充沛的现金流,进而支撑公司长期稳健发展。



与此同时,百奥赛图建立起抗体开发业务,其自主开发的全人抗体小鼠RenMice(RenMab和RenLite)平台,是全球三个原位置换技术全人源转基因小鼠抗体生成平台之一,技术优势显著。基于RenMice平台,百奥赛图建立起全人单抗、双抗、双抗ADC、GPCR抗体和类TCR抗体五大平台,用于不同成药形式的抗体类药物开发。尤其双抗和类TCR抗体技术平台在领域内优势明显。



基于RenMice系列抗体发现平台和体内药效平台,百奥赛图亦创造性地展开了「千鼠万抗」计划。公司通过对1000+潜在的药物靶点进行抗体发现和体内药效筛选获得有潜力的抗体分子,用于合作开发或转让授权给全球合作伙伴,共同加速药物开发进程,致力于成为全球新药发源地,满足全球巨大的医疗需求。



百奥赛图已打造出包括YH003、YH001两款核心产品在内的12种管线候选产品,聚焦肿瘤、自身免疫等疾病领域。目前,已就5个管线候选产品与国内外药物企业达成了转让/合作开发。未来,将持续与更多药物研发企业合作,共同加速管线候选产品的研发进程。雄厚的研发及创新能力,侧面印证了百奥赛图独特的体内药物筛选模式的可行性,同时亦为公司的业绩增长及可持续发展奠定了坚实的基础。



全球合作表现优异 加快升级全球化战略布局



此外,为驱动企业商业化增长,加快升级全球化战略布局,百奥赛图积极与知名跨国制药公司及领先的生物技术公司订立协议及试验合作,进一步完善了全链条综合研发实力,同时也极大提升了公司的国际品牌影响力,进而帮助其在全球范围内扩展业务版图,助力公司扬帆起航,逐鹿全球。



综合来看,百奥赛图以技术创新为驱动力,以独特商业模式和创新药研发为护城河,自登陆港交所以来,公司股价及业绩表现亮眼,与国际合作捷报频传,未来在资本市场的强大助力下,有望继续拓宽全球化布局,扩大业务规模及市场份额,进而实现更高、更远的战略目标,值得期待。





