香港, 2022年11月1日 - (亚太商讯) - 香港首间结合网上及大型实体交易所香港数字资产交易所(「交易所」或「HKD.com」)今年连续第二年参与香港金融科技周(Hong Kong Fintech Week),与来自世界各个地区的金融领袖,共同探讨金融与科技的界限,以求更多非凡突破与可能。



香港数字资产交易所创办人及行政总裁杨凯文就加密生态系统的投资价值发表看法。

香港政府现时正大力推动金融科技行业发展,HKD.com将会抓紧机遇,乘势而上,与业界一同探索金融创新的非凡可能,为本港金融科技业发展肩负着领头羊的角色。香港数字资产交易所创办人及行政总裁杨凯文(Kelvin)于主论坛Web3 Stage担任演讲嘉宾,就着「成熟的加密货币时代是否已经来临」(Has Crypto Come of Age: All Grown-up & Ready to Work)这个主题与其他行业领袖进行讨论分享。他围绕着加密货币生态系统的投资价值与风险,以及加密货币的去中心化金融潜力等发表看法。当议题转到传统金融机构加入数字资产托管是否会令颠覆托管行业时,更是引起了激烈的讨论,气氛高涨。



香港金融科技周是亚洲年度金融科技行业盛事,由财经事务及库务局与投资推广署主办,香港金融管理局、证券及期货事务监察委员会和保险业监管局合办。香港金融科技周汇聚了环球领袖和各领域的著名赞助商,以及世界顶尖的金融科技先驱。今届香港金融科技周透过四个主题探讨金融科技的未来发展,新兴科技Web3(第三代互联网)及元宇宙更是今年活动的重点之一。



目前,香港数字资产交易所已正式入驻加密香港,未来计划开设数字货币交易元宇宙店。加密香港是一个去中心化的、小区驱动的城市生态系统,基于现实香港依山傍海、文化繁荣多样、经济蓬勃的属性,用前沿技术缔造元宇宙数字孪生城市。



关于香港数字资产交易所

香港数字资产交易所(HKD.com)于香港创立,是一个面向全球的世界级数字资产交易平台。HKD.com致力将数字货币实体化及普及化,除了保安严谨的在线数字货币交易平台外,亦于香港核心商业地段设立面积近10,000平方呎的数字资产交易实体店,堪称香港最具规模的数字资产交易所之一。HKD.com将积极推出以香港为基地的POS终端系统,将数字货币推广至合作的零售伙伴作为崭新的付款方式,为投资者提供更方便、可靠及具实力的数字金融平台体验。



网址:https://www.hkd.com/



传媒垂询:

香港亚洲文化传播有限公司

电话:(852)3751 5901





