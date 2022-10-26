Wednesday, 26 October 2022, 22:00 HKT/SGT Share:

来源 Accointing 领先的加密市场情报提供商 Glassnode 收购加密投资组合跟踪税收平台 Accointing

瑞士巴尔, 2022年10月26日 - (亚太商讯) - Glassnode 是链上和市场数据情报的全球领导者，已收购流行的加密税收和投资组合跟踪平台 Accointing.com。此次收购结合了两家公司提供的服务，为用户带来了前所未有的价值。



Glassnode 为数字资产交易者和投资者提供全面的市场情报套件，包括通过可理解和可操作的图表提供的跨链和加密金融数据的尖端指标。 Glassnode 的智慧和洞察力每天被成千上万的投资者利用，帮助他们驾驭加密空间的错综复杂。Glassnode 的最终使命——建立加密货币领先的市场和投资组合情报平台，使投资者能够复合和保护他们的数字资产——由于最近收购了 Accointing.com，现在离实现又迈出了重要的一步。 Glassnode 用户现在可以利用 Accointing.com 便利的上下文化、全面的钱包和交易所投资组合资产视图，以及 Accointing.com 的自动加密税收合规和报告功能。



“Accointing.com 是业界领先的税务和投资组合跟踪平台之一，在网络和移动设备上拥有数十万用户。其跨去中心化和集中式服务的精确跟踪和税务报告功能使其成为我们前进道路上的完美伴侣，” Glassnode 团队说。



随着 Accointing.com 的整合，用户现在能够以单一的整体视图跟踪他们的投资组合，使投资者能够了解新的盈利机会、现有投资组合头寸和税收优化交易之间的权衡。将 Accointing.com 的产品线与 Glassnode 集成将最终通过对用户投资组合的洞察力和帮助他们最大限度地提高投资回报率来释放市场情报的真正价值。



在接下来的几个月里，Glassnode 将把整个用户旅程——从市场情报到投资组合管理再到税务报告合规——整合到一个平台中。虽然目前，投资组合跟踪功能对所有用户免费进行无限制交易，但两个平台的集成最终将允许 Glassnode 用户根据他们的特定投资策略和投资组合持股创建个性化的市场视图。



截至目前，每个用户都可以使用相同的登录名访问两个平台，从而更容易在产品之间无缝导航。通过这种方式，Glassnode 用户可以免费使用投资组合跟踪和税务报告等有价值的功能，包括 Accointing.com 独特的交易税优化器，它有助于在当前的加密熊市期间保护资本并最大限度地减少潜在损失。



要了解有关 Glassnode 的 Accointing 的更多信息，请访问 www.glassnode.com/accointing 。 有关 Glassnode 市场情报的更多信息，请访问 www.glassnode.com 。



关于 Glassnode

Glassnode 是业界领先的区块链数据和智能平台。 我们为投资者提供最全面的链上和财务指标库，帮助他们做出更好的投资和交易决策。



关于Accointing.com

Accointing.com 是一个加密投资组合跟踪和加密税务报告生成软件。 我们使跟踪您的加密资产净值变得更加容易，并简化了遵守特定国家/地区立法的加密税收报告的创建过程。



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来源: Accointing



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