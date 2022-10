Wednesday, 19 October 2022, 17:02 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC荣获权威奖项「IDC未来企业大奖 2022 — 营运模式创新奖」 中信国际电讯CPC运用高性能低程式码平台OutSystems

建立突破性人工智能认知物件辨识技术 成就智能仓库解决方案勇夺殊荣

香港, 2022年10月19日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司(「中信国际电讯」,香港交易所股份代号:1883)全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」)作为全球领先的数智通讯服务供应商,与全球高性能应用程式开发企业OutSystems欣然宣布,荣获由国际数据资讯有限公司(IDC)颁发的业界权威奖项。中信国际电讯CPC凭着人工智能认知物件辨识系统,于「 2022 IDC未来企业大奖 (IDC Future Enterprise Awards 2022」勇夺香港地区「营运模式创新奖(Best in Future of Operations)」。

中信国际电讯CPC荣获「IDC未来企业大奖 2022 — 营运模式创新奖」

中信国际电讯CPC的人工智能认知物件辨识系统,是由其内部信息技术服务和数据科学团队自主研发,凭借创新思维,优秀技术和智慧数据分析能力,成功从千行百业的创新项目中脱颖而出,获得殊荣。过去两年,疫情与地方因素影响了全球物流及供应链状态,各行业对仓库容量、自动化及专业管理的需求与日俱增,一个顺畅稳定的营运系统更是至关重要。中信国际电讯CPC早于2017年开始建立自身研发团队,透过高度的策略灵活性及创新技术储备,在六个月内成功开发并实施智能仓库解决方案(Smart Warehouse Solution)。这次高效研发运用了OutSystems的高性能低程式码平台所支援的快速视觉开发技术,并结合中信国际电讯 CPC开发的人工智能认知物件辨识(COR)技术,成功于短时间内达成整个创新研发。



屡获殊荣的智能仓库解决方案具备多项独特优势

方案自推出以来,有效将仓库设备收货和库存的管理时间大幅节省88%,工程师及仓库工作人员从仓库提货速度提高了90%。自动化方案为软件授权和设备基建配置两方面减省近 240 万港元的成本,同时更有效减少89% 的员工工作时间,实现降本增效。



结合智能技术 大幅提高速度和准确性

中信国际电讯CPC于这次创新的人工智能解决方案中,采用了流动应用程式「客户端设备管理(CEEM)」,成功取代传统的条码标签、打印机和专用手提扫描器等设备。该应用程式建基于Outsystems平台,并结合了机器学习、电脑视觉和认知物件辨识系统,让仓库工作人员和工程师通过智能手机,可在 95 毫秒内以 99% 的准确率进行定位和计算对象数量。



「CEEM」 应用程式使管理库存设备和提存流程更快、更准、更实时。 中信国际电讯CPC 成功跳出传统框框,摒弃固有昂贵的扫描软件,开拓自动化人工智能辨识系统,实有赖OutSystems 平台所带来的灵活性,促使CEEM 应用程式为用户提供核心库存数据实时更新。



实现跨行业智能创新的无限潜力

中信国际电讯 CPC致力推动跨行业智能创新,创新过程与落地项目,均是起始专注于公司内部改进工作流程的创新项目,成熟后再发展为全方位面向客户,先后与医疗、制造业和物流等多个领域的顶级品牌合作,开展多个概念验证(POC)项目,并荣获多项国际及业界著名的奖项,包括:



-- 电信联盟Carrier Community主办的「CC-Global Awards 2022国际专业大奖」荣获「最佳创新增值服务商 2022」大奖

-- 亚洲企业商会Enterprise Asia颁发「国际创新奖 2021」

-- Broad Group颁发的「数据云全球大奖 2021」

-- 香港通讯业联会(The Communications Association of Hong Kong)主办的「通讯业联会非凡奖 2021」荣获「最佳未来企业创新大奖」金奖



中信国际电讯CPC 信息科技服务与数据科学部副总裁李超群先生表示:「我们深感荣幸获得IDC 对中信国际电讯CPC的认可,以智能仓库解决方案勇夺『营运模式创新奖』。这次获奖引证了我们致力于探索和善用领先技术的承诺,成功于众多竞争对手中建立优势,提供无可比拟的用户体验。」李先生强调:「非常多谢我们的技术合作伙伴OutSystems,他们具备敏捷的开发速度和灵活性,是应对现今复杂多变的营商不可或缺的元素, 让我们抓住新的数码机遇,加强创新产品、服务和商业模式。」



中信国际电讯CPC的智能仓库解决方案融合崭新认知物件辨识技术,是公司为市场带来的众多颠覆性创新项目之一,方案结合人工智能(AI)、扩增实景(AR)、大数据、物联网和低程式码应用程式开发。通过一系列崭新技术,智能仓库解决方案在执行日常任务时能大幅节省约 90% 的仓库员工的工作时间。



李先生续指:「传承创新不断的核心价值,我们将致力持续发挥研发的优势,在区块链和自然语言处理 (NLP)等不同技术领域加强研发,赋能更多企业创造更美好的数码未来,推动公司蜕变成为新时代的数智通讯服务赋能者。」



中信国际电讯CPC凭借其ICT-智赋 (ICT-MiiND)策略,开启了创新及数码转型之旅,满足未来不断变化的需求。公司持续投资研发以改善内部营运,并提供面向客户的创新产品和服务,人工智能项目是近期研发的核心。中信国际电讯 CPC能在短短六个月内交付智能仓库解决方案,证明了公司具备灵活多变优势,拥有专业的数据科学和创新团队,负责引领人工智能、机器学习和深度学习的研发。



这次中信国际电讯CPC荣获业界大奖,OutSystems亚太区副总裁Mark Weaser表达了祝贺并且说道:「中信国际电讯 CPC 荣获 IDC 颁发的『最佳未来企业大奖 - 营运模式创新奖』,充分印证其创新文化和发展方式。我们很高兴再次见到 OutSystems 结合人工智能,提供颠覆性创新。正如IDC奖项所认可,OutSystems 具备将崭新实验转变为出色数码产品所需的开发速度和敏捷性。我们在此祝贺中信国际电讯CPC,并为能够参与他们的项目取得成功而感到自豪。」



IDC亚太区数码转型, 客户体验和软件应用, 数位原生企业和伺服器讯息区块研究副总裁Daniel-Zoe Jimenez表示:「创新不单是个别项目,而是一个旅程,中信国际电讯CPC的服务理念『创新 ‧ 不断』正好体现了这一点。利用数码技术统一企业数据,仓库和工程团队有效地提升仓库库存系统的效能及营运灵活性。作为 2022营运模式创新奖香港得奖者,中信国际电讯 CPC 凭借持续创新营运管理方式的能力,利用实时数据、数码工程和数据科学,促进企业数码驱动的弹性决策模式,获得了 IDC 的认可。」



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」)是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司(香港交易所股份代号:1883),公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案,包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案,为全球跨国企业提供综合数码解决方案, 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念,中信国际电讯CPC积极利用创新技术,将人工智能、扩增实境、大数据,物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值,协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益,成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地,连接全球」的优势,承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、21个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心,服务遍布约150个国家,无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局,多年不断深耕各个行业与领域经验,一系列国际标准服务认证(SD-WAN Ready,ISO 9001、14001、20000、27001 及27017),确保为企业提供国际化标准及服务资源,专业在地服务及交付能力,优质的客户体验和服务质量,成为领先的综合信息智能化服务供货商。



请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



OutSystems简介

OutSystems 是全球领先的高性能低代码软件开发平台, 同时 OutSystems已经与全球很多具有前瞻性的企业合作,将构想转变为现实,实现快速软件开发,推动商业、社会和世界发展。我们致力在企业内部塑造创新文化,有策略性的使用和开发软件, 从而增强企业发展实力。 OutSystems具备约60万个社群成员,在 87 个国家或地区拥有约1800多名员工、超过400 个合作伙伴和活跃客户,业务横跨22个行业。 OutSystems获全球分析员、资讯科技人员、商业领袖及开发人员评价为 「首选低程式码开发平台(The #1 Low Code Platform)®」及 「市场领袖(Market leader)」。了解更多请浏览 outsystems.com.



IDC未来企业大奖 2022 简介

第六届IDC未来企业大奖吸引了来自全球多个国家及地区参与,包括新加坡、印尼、菲律宾、马来西亚、泰国、香港、台湾、中国、韩国、印度、澳洲和新西兰,超过1,000个专案提名 。 IDC未来企业大奖旨在表彰于IDC数码转型领域的一个或多个维度上取得卓越成就或突破性进步的杰出企业。 IDC 以一致的流程和标准来进行评审,所有提名均由区域分析师,然后由包括 IDC 全球分析师、行业思想领袖和学者所组成的区域专业评审团作出评审。如欲了解更多有关未来企业奖的资讯,请浏览 idcdxawards.com。



