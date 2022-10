Friday, 14 October 2022, 16:00 HKT/SGT Share:

来源 InvestHK 香港特别行政区政府投资推广署举办投资推广周向外资公司宣传香港营商机遇

香港, 2022年10月14日 - (亚太商讯) - 香港特别行政区政府投资推广署将展开一系列主题讲座,向外资公司和商会介绍香港蓬勃营商环境的最新概况和如何善用香港固有国际枢纽地位,并把握香港与内地日益紧密关系所洐生的机遇。



为期五日的「投资推广周」,是庆祝香港特别行政区成立25周年其中一项活动,将于十月十七日至二十一日在香港会议展览中心以在线和线下形式同步进行,每日涵盖不同主题,汇集超过120位讲者,在不同领域分享他们的见解和经验。主题分别为金融服务/专业服务/金融科技、创新及科技、生活品味及创意产业、初创企业日—— 可持续未来和粤港澳大湾区。



行政长官李家超和财政司司长陈茂波给予全力支持,希望活动可以加深外商了解香港固有营商优势和种种新商机。



李家超表示:「香港不但是全球最自由经济体,亦是国际金融、贸易和航运中心,我们一向欢迎来自世界各地的公司和投资者前来。香港既有中央政府的大力支持,配合国家『十四五』规划和大湾区发展等策略带来的庞大机遇,是企业开拓及扩展业务的最佳据点。」



陈茂波表示:「香港在『一国两制』下具有独特地位和优势,拥有进入内地市场无可比拟的优势,我们亦拥有开放型的市场经济体系及奉行普通法制度。此外,香港特别行政区政府锐意推进经济向前发展,政府采取积极有为的举措,配合行之有效的市场机制。我们深信,来自世界各地的企业可以把握香港和内地的巨大商机。」



投资推广署署长傅仲森表示:「如果企业想了解全球未来投资趋势和究竟如何藉香港把握这些商机,『投资推广周』正是一个不容错过的机会,它可以让与会者得到第一手信息和务实建议,从而洞悉香港、中国内地以至𢿋个区域在不同界别的庞大增长动力。」



投资推广周详情,请浏览:www.investhk.gov.hk/zh-hk/investment-promotion-week.html



关于投资推广署



投资推广署是香港特区政府属下部门,专责促进外来直接投资,致力协助海外及内地企业在香港开设或扩展业务。该署为海外及内地企业提供免费信息及专业支持服务。如欲查询更多数据,欢迎浏览该署网站www.investhk.gov.hk。



