艾伯科技与四川省绵阳市涪城区人民政府订立「艾伯科技智能制造信创产业基地项目」投资协议及协议成立合营企业



香港, 2022年10月3日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：2708.HK）欣然宣布，集团旗下的深圳市艾伯控股有限公司（「艾伯控股」），与深圳市艾伯信创科技有限公司（「艾伯信创科技」）、四川省绵阳市涪城区人民政府（「涪城区人民政府」）已于2022年9月30日签署「艾伯科技智能制造信创产业基地项目」投资协议。项目拟选址绵阳市涪城区临港经济开发区，绵阳市政府将依法挂牌约200亩工业用地，用于项目一期建设，并指定辖下国有公司四川涪创发展集团有限公司（「涪创发展」）投资不超过人民币4亿元，与艾伯控股和艾伯信创科技三方共同成立一家主要经营国产化信创产品研发、生产、销售的有限责任公司（「合营企业」），以投资「艾伯科技智能制造信创产业基地项目」。



信创产业，即信息技术应用创新产业，涉及IT基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全产品的国产替代。自2020年以来，艾伯科技敏锐捕捉到信创产业的发展机遇，适时优化战略布局，延揽行业精英加大资源投入，开发纯国产化信创产品，目前已取得显著成果，纯国产化笔记本计算机、小型桌面主机、行业移动终端、云终端四大系列产品相继开发成功。产品推向市场后，广受客户关注，市场反响热烈。2021年被认为是国内信创产业的落地元年，未来三到五年，信创产业将迎来黄金发展期。随着国产化替代的刚性需求不断上升，全国各地的信创项目开始大面积铺开，未来有望发展至十万亿级别，市场规模巨大，当中笔记本计算机、小型桌面主机、行业移动终端、云终端等信创国产化替代亦有望发展为「万亿级市场」。



绵阳市涪城区是现时国内唯一科技城绵阳市的主城区、核心区，临港经济开发区作为先进制造业与现代物流业融合发展的区域，承载着绵阳市产业南进、城市南进的重要使命。因此，绵阳市政府对入驻的企业及落地项目的有较高的标准和要求。通过长时间全国范围的广泛考察与筛选，最终选择了艾伯科技的信创产业项目入驻，说明绵阳市政府看好信创产业的发展前景，也认可艾伯科技在信创业务上的实力与发展潜力。



绵阳市政府通过辖下国有公司涪创发展投资人民币4亿元，与艾伯科技旗下公司组成合营企业，共同参与艾伯科技智能制造信创产业基地项目，以大额资金投入的方式体现了地方政府对项目的强力支持及高度认可。政府还承诺将本项目列为涪城区重点项目，给予重点相关扶持政策，并将积极协调相关部门，为本项目提供优质、高效服务，推动本项目按计划开工、竣工和投产。相信在当地政府的亲身参与和大力扶持下，将有利于本项目按计划顺利推进，并早日投产创造效益。



为了推动项目尽快实施和投产，绵阳市政府还为本项目提供了专项的优惠政策。为扶持合营企业发展，在取得项目一期国有土地不动产权证书后，政府将向合营企业提供人民币4,500万元扶持资金；为支持项目及早开工建设，项目一期取得施工许可证并正式开工建设时，政府将向合营企业提供人民币1,000万元扶持资金；为支持项目及早建成投产，当项目一期首批厂房建成且开始试生产后，政府将向合营企业提供人民币400万元扶持资金；政府有计划、分步骤的资金扶持和奖励，将成为激励项目按计划推进实施的强大动力。



项目一期建设约20万平方米厂房及配套，其中合营企业自用部分14万平方米，另外的6万平方米厂房将用于合营企业招引上下游企业加入。通过招引信创产业链上下游企业入驻艾伯科技智能制造信创产业基地，有望在基地内构建信创产业「死循环式」生态圈，以加强上下游企业的供应链协同、生产制造协同和技术协同，提升信创产品研发、生产、交付全过程的服务能力，将艾伯科技智能制造信创产业基地打造成专业化、综合性、配套完善的信创产业发展高地。



此外，四川省绵阳市位于成都、重庆、西安「西三角」腹心地带，交通便利，区位优势独特，经济辐射力强。其电子信息产业发达，是重要的国防军工和科研生产基地，有中国科技城、「西部硅谷」等美誉，具有较好的科技产业基础和丰富的专业技术人才资源，有利于信创产业在当地的快速成长。



艾伯科技主席兼执行董事黎子明先生表示：「『艾伯科技智能制造信创产业基地项目』是集团首次与政府合作展开的智能制造信创产业基地项目，我们锐意与涪城区人民政府强强连手，合作打造信创产业基地。集团与涪城区人民政府的深入合作标志着政府对我们发展信创产业高度认可，加上政府推出多项优惠政策扶持集团的信创产业，势必加速我们在信创行业的发展。目前，信创产业呈现巨大市场缺口和前所未有的市场机遇，而政府对信创产品需求热切，与政府共同成立合营企业对推进信创产品销售将带来显著协同效应。」



黎子明先生补充：「我们深信，艾伯科技智能制造信创产业基地将完善集团生产能力、打造强劲的产品交付能力和优化成本管理，有助集团继续大力推动国产化信创产业发展和产品研发，加速推进产品落地，以满足市场和政府对信创产品的殷切需求。另外，由于艾伯科技智能制造信创产业基地汇聚了信创产业链上下游企业，产业链非常完整，可发挥产业集群强大的协同效应，提高整体竞争力。展望未来，乘利好政策之东风，我们将把握信创产业的黄金发展机遇，继续走在行业先端，在信创业务上实现突破，为投资者及股东创造长线回报。」



关于艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司（股份代号：2708.HK）是行业领先的产业数字化解决方案企业，专注在中国提供5G通信设备及专网解决方案、信创IT终端产品及行业解决方案、物联网产品及解决方案以及产业数字化解决方案，业务主要分为四个类型，包括（i）智能终端产品销售;（ii）系统集成;（iii）软件开发;及（iv）系统维护服务。集团深耕物联网领域超过二十年，客户来自中国公营及私营界别，如中央政府机构、大型国有企业及私营企业。



如欲查询更多数据，请浏览艾伯科技股份有限公司网站：http://www.ibotech.hk





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