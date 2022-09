Wednesday, 28 September 2022, 12:39 HKT/SGT Share: 中创新航上市在即:动力电池第一股成长价值突出

香港, 2022年9月28日 - (亚太商讯) - 新能源是未来发展大势,这一点已毋庸置疑。9月23日开启招股的中创新航(股份代码:03931.HK),便是这一行业的细分领域龙头之一。按2022年Q1装机量计,中创新航在中国第三方动力电池企业中排名第二。公司预期将于10月6日登陆香港联交所,有望成为港股「动力电池第一股」。



本次IPO,中创新航基石投资者认购活跃,15名基石投资者合计认购约7.36亿美元,占募资总额的43.3%。而且,中创新航基石投资者几乎囊括了整条新能源汽车产业链,反映出行业及市场机构对中创新航价值的认可。



管理层战略眼光卓越 为公司长期健康发展护航



中创新航的成功,离不开卓越管理层的运筹帷幄。众所周知,新能源行业是一个高速成长的行业,一旦跟不上行业发展步伐,就可能被市场淘汰。



2018年,刘静瑜掌舵中创新航,以其前瞻性的战略视野和敏锐的洞察力,精准分析国家新能源政策和市场变化形势,果断快速带领中创新航进行战略选择,包括市场选择、产品选择和客户选择,快速全面导入以面向客户为中心的市场化运营思维,并迅速转化为市场优势,开启了公司快速发展之路,并保持高速增长至今。



在研发方面,刘静瑜带领技术团队以技术创新为引领,专注打造硬核产品力。2018年公司率先推出全球领先的三元锂电池高电压技术及产品,能量密度、安全性等多项指标领跑行业,引领了三元技术发展方向,为行业发展做出了积极贡献;2019年推出全球首创全极耳迭片技术及产品,引领锂电池制造技术发展方向;2020年推出全球首创高能量密度电池系统不起火技术及产品,重新定义锂电安全标准;2021年推出全球独创OS电池技术及产品,引领TWh时代电池技术。



客户圈层持续扩大 市场影响力不断提升



在领先的技术创新能力和制造实力支撑下,中创新航现已具备全面配套一线品牌乘用车厂商的能力,支持重点客户全系车型首发,与广汽埃安、长安新能源、上汽通用五菱、一汽红旗、吉利、东风、神龙、奇瑞、广丰、广本、小鹏、零跑、合创、Smart等传统车企及造车新势力开展全面战略合作,成为合作客户的首选配套,产品市场口碑最佳。值得一提的是,小鹏、零跑等造车新势力正成长为公司的重要客户,2022年一季度,来自小鹏汽车与零跑汽车的收入已经占到中创新航总收入的27.4%及12.1%。



随着客户圈层的持续扩大,中创新航市场影响力稳步提升。2022年1月,中创新航再次荣获广汽埃安最高奖项「新能源优秀供货商」,也是广汽埃安供货商体系内唯一一个连续两次荣获该奖项的动力电池企业。



展望未来,随着新能源汽车销量的逐步增长,动力电池需求进一步增加。中创新航在董事长刘静瑜的带领下,以不懈的技术创新,颠覆行业的发展格局,重塑了行业生态。随着公司产能的迅速提升,中创新航市场份额将持续扩大,公司的价值增长才刚刚开始。且中创新航为港股首家动力电池企业,公司兼具稀缺性以及成长性,具备极高的投资价值。





