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来源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech 在第六届细胞与基因治疗世界亚洲会议上荣获 2022 年细胞与基因卓越奖

澳大利亚悉尼, 2022年9月16日 - (亚太商讯) - Novotech 是亚太地区领先的生物技术临床研究机构，在 2022 年第 6 届亚洲细胞与基因治疗世界大会上获得了细胞与基因治疗临床试验奖。



Novotech 在亚太地区的细胞和基因治疗临床试验方面拥有丰富的经验。 亚太地区占细胞和基因治疗试验活动的三分之一以上，中国是亚太地区的领先地区。 此外，亚太地区在细胞和基因治疗试验中的增长率比 ROW 快近 50%。 血癌（ALL、NHL、DLBCL、淋巴瘤）、实体瘤、病毒感染、肝癌和胃肠道癌是 2016 年至 2021 年中国细胞和基因治疗试验的主要适应症。



观看我们最近的 Endpoints News 网络研讨会，了解更多信息：

中国细胞和基因治疗的发展：以通用 CAR-T 为例

https://novotech-cro.com/webinars/evolution-cell-gene-therapy-china-case-universal-car-t



该奖项于 2022 年第 6 届亚洲细胞与基因治疗世界大会（9 月 14 日至 15 日）在新加坡喜来登大厦举行。



Novotech 首席执行官 John Moller 博士表示，我们非常高兴我们的团队在 2022 年第 6 届亚洲细胞与基因治疗世界会议上获得了这一享有盛誉的奖项。 “细胞和基因疗法正在推动生物技术的最新创新，很荣幸被公认为亚太地区最前沿的 CRO，支持这项重要的临床研究。细胞和基因治疗研究通常呈现出另一个层次的复杂性和监管过程，这意味着经验丰富的 CRO 合作伙伴至关重要。我们深厚的经验、卓越的现场和研究人员关系——这也转化为专利访问——我们的项目管理方法专注于解决问题、所有权和灵活性，以及我们在数据和技术方面的投资相结合，为该专业领域的生物技术公司提供所需的服务成功。”



Novotech 最近被评为全球领先的 CRO 中的前 10 名 CRO，并在过去 3 年中签署了 45 份领先的网站合作协议。



在此处下载我们最新的数据报告：

与美国和欧盟5国相比，亚太地区临床试验的发展变化

https://novotech-cro.com/whitepapers/evolution-clinical-trials-asia-pacific-region-compared-us-and-eu5



关于Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亚太地区及美国领先的生物技术专家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，拥有综合实验室和 I 期设施，提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 4,000 项临床试验。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及美国进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



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