Friday, 9 September 2022, 21:56 HKT/SGT Share:

来源 Prenetics Global Limited Prenetics公布2022年第二季度财务业绩 上调全年经调整税息折旧及摊销前利润预测

伦敦和香港 , 2022年9月9日 - (亚太商讯) - 全球领先的基因及诊断检测公司Prenetics Global Limited(纳斯达克:PRE)(「Prenetics」或「公司」)今日公布其截止2022年6月30日的第二季度之未经审核财务业绩。



-- 2022年第二季度收入为5,170万美元

-- 同期营运亏损为1,790万美元,经调整税息折旧及摊销前利润(1) 为650万美元

-- 全年经调整税息折旧及摊销前利润指引上调至3,500万美元至4,500万美元;全年收入指引为2.55亿美元至2.75亿美元

-- 截至2022年6月30日,资产负债表维持强劲,现金和现金等价物、短期金融资产、应收账款、按金、预付款项及其他应收账款为2.153亿美元

-- 于期内成功推出ColoClear及Circle SnapShot两款管道产品;扩大除COVID-19测试服务以外的产品线

-- Prenetics将与Web3先驱的Animoca Brands已签署成立合营企业的协议,于元宇宙共同构建去中心化的数字化医疗数据平台,更多细节将于2022年第四季度公布



Prenetics行政总裁兼联合创始人杨圣武先生表示:「今年和下一个财年为Prenetics转型增长的关键期。在管理层及董事会的全力支持之下,我们将实施有效的策略计划,引领公司实现去中心化医疗保健行业的愿景。为此,我们的目标是通过增加于预防疾病及个性化护理领域的渗透率,进一步发展诊断测试以外的业务。



目前,基因及诊断测试继续为我们最强大的业务支柱;诊断测试作为主要的收入贡献来源,让我们处于有利位置透过并购谈判实现业务多元化。内部营运方面,我们成功推出可侦测早期患大肠癌风险的非入侵性基因测试的ColoClear和居家无痛血液检测的Circle SnapShot扩大产品线,这两项主要举措均让使消费者能安在家中便可知道自己的健康状况。在全球层面上,我们将继续与多家并购目标公司就远程医疗、个性化护理和专科诊所等领域深入磋商,相信当中产生的协同效益,将成为Prenetics构建全球首个端对端健康生态系统所需的利器。」



2022年第二季度之财务及经营摘要



-- 2022年第二季度的收入为5,170万美元

-- 2022年第二季度的营运亏损录得1,790万美元。当中包括1,300万美元的员工权益结算股份支付开支和达880万美元的其他战略融资、交易费用和非经常性费用。

-- 2022年第二季度的毛利率为42%

-- 2022年第二季度的经调整税息折旧及摊销前利润为650万美元

-- 资产负债表维持强劲,现金及现金等价物、短期金融资产、应收款项、按金、预付款项及其他应收账款项达2.153亿美元,以支持并购及战略增长计划

-- 全球宽松的隔离政策加速了旅游市场的复苏步伐以及新冠检测服务数量的持续增加,预计2022年第三和第四季度将继续维持该增长势头

-- 进一步发展公司在并购谈判和地域扩张上均取得重大进展

-- 强劲的自身增长 – 于2022年6月及8月分别正式推出ColoClear及Circle SnapShot。管道产品Pet DNA测试预计于2022年第四季度推出

-- 截至2022年6月30日底,Prenetics在全球进行了超过2,300万个实验室及在家COVID-19快速测试



2022上半年之财务摘要



-- 截至2022年6月30日止六个月的收入为1.438亿美元,相较其于截至2021年6月30日止六个月的1.365亿美元,同比增长5%,有望超越2022财年指引

-- 截至2022年6月30日止六个月的营运亏损录得1,840万美元,截至2021年6月30日止六个月的营运利润则为2,590万美元。当中包括2,230万美元的员工权益结算股份支付开支和达1,050万美元的其他战略融资、交易费用和非经常性费用。

-- 截至2022年6月30日止六个月的毛利率为40%,截至2021年6月30日止六个月的则为42%

-- 截至2022年6月30日止六个月的经调整税息折旧及摊销前利润为1,930万美元,而截至2021年6月30日止六个月的为3,260万美元,实现全年经调整的市场预期



财务展望



Prenetics根据当前的市场状况及预期对收入和经调整税息折旧及摊销前利润(按非国际财务报告准则)提供指引。



对于2022年第三季度,我们预计:



-- 收入将在6,500万美元至7,000万美元之间

-- 经调整税息折旧及摊销前利润将在1,500万美元至2,000万美元之间



关于Prenetics Group Limited (纳斯达克:PRE)

成立于2014年,Prenetics是全球主要的基因及诊断检测公司,透过专注于预防疾病、诊断测试和个性化护理服务的三大支柱,致力实践去中心化医疗保健行业的使命,把健康带到全球数以百万计的群众身边,无论何时何地,任何人士都会得到全面并且简易的相关服务。在具远见的创业家杨圣武先生的领导下,Prenetics业务跨越全球九个地区,包括英国、香港、印度、南非和东南亚等。Prenetics开发了消费版基因检测产品和早期大肠癌筛查测试;提供新型冠状病毒核酸测试、快速在家诊断检测和医学基因检测。如欲了解更多有关Prenetics的信息,请参阅: www.prenetics.com



查询:



投资者:

investors@prenetics.com



媒体:

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话:+852 2864 4834 电邮:vicky.lee@sprg.com.hk

何芷晴 电话:+852 2114 4911 电邮:corinne.ho@sprg.com.hk

司徒可雯 电话:+852 2864 4859 电邮:holly.szeto@sprg.com.hk

www.sprg.com.hk



(1) 经调整税息折旧及摊销前利润(非国际财务报告准则)指扣除以权益结算之股份支出、折旧及摊销、其他战略融资、交易及非运营费用、财务收入及汇兑损益前,根据国际财务报告准则计算的营运利润/(亏损)。详情请参阅「未经审计的财务资料和非国际财务报告准则财务指标」一节及「营运利润/(亏损)(国际财务报告准则)及经调整税息折旧及摊销前利润(非国际财务报告准则)之调节表」表格。



前瞻性陈述



本文件包含属于经修订的《美国证券法》第27A条及经修订的《美国证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述,这些前瞻性陈述基于信念、假设以及Artisan和Prenetics目前可获得的信息作出,同时也包含某些财务预测和预估。



除历史事实陈述之外,本文件中的所有陈述,包括但不限于有关Prenetics未来经营业绩和财务状况、新产品的开发和地域扩张计划、管理层对未来运营的目标、对于市场机会和营收增长的预估、竞争地位、技术和市场趋势的陈述,均为前瞻性陈述。在某些情形下,阁下可以通过「可能」、「将会」、「或许」、「将」、「应会」、「预期」、「意图」、「计划」、「预计」、「相信」、「估计」、「预测」、「预见」、「潜在」、「继续」、「持续」、「目标」、「寻求」或其否定或复数形式或者其他包含预估或表示未来事件或展望的类似表述等词汇辨别这些前瞻性陈述,但是并非所有前瞻性陈述都包含上述词汇。这些前瞻性陈述基于估计和预测作出,反映了Prenetics的观点、假设、预期与意见,涉及可能导致其实际的业绩水平、表现或成就与本前瞻性陈述表达或表示的情况存在重大差异的风险、不确定因素及其他因素。任何该类估计、假设、预期、预测、观点或意见,无论本文件中是否提及,均应被视为指示性的、初步的和仅用于说明目的,而不应被视为对未来结果有必然的指示性。许多风险和不确定因素可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果有实质性的差异,包括但不限于:适用于Prenetics的法律或法规的变化;与COVID-19大流行病有关的发展;Prenetics经营所在地的监管环境和法律、法规或政策的变化;Prenetics在竞争激烈的行业和市场中成功竞争的能力;Prenetics继续调整其产品以满足市场需求的能力;Prenetics吸引客户选择其产品和服务并发展其产品系统的能力;Prenetics运营所在司法管辖区的政治不稳定性;Prenetics运营所在司法管辖区的整体经济环境和市场及经济状况;以及 Prenetics在发展过程中执行其战略、管理增长和维持其企业文化的能力。除了上述因素外,阁下还应该仔细考虑Prenetics不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中包含的其他风险和不确定因素。



前瞻性陈述仅在其发表之日有效。 Prenetics不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因,除非适用法律要求。



公司网站



Prenetics计划将其网站作为公司重要信息的传播渠道。公司将例行在公司网站(https://www.prenetics.com/)上发布有关公司的财务数据和其他重要信息供参阅。因此,我们建议阁下除了关注Prenetics的新闻稿、SEC的文件以及公开电话会议和网络广播之外,还请关注我们网站的投资者关系页面 https://ir.prenetics.com/。此外,阁下可以通过浏览我们的投资者关系页面(https://ir.prenetics.com/)内的「Request Email Alerts」(电邮提醒)部分,并注册您的电邮地址时,从而自动接收电邮提醒和其他有关本公司的信息。然而,公司网站内的其他信息并非Prenetics向SEC提交文件的内容。

呈列基准



未经审计财务资料及非国际财务报告准则指标已于本新闻稿末的财务报表中提供。有关指标的解释,亦已包括于「未经审计财务资料及非国际财务报告准则指标」一节。 未经审计财务资料及非国际财务报告准则指标



本公司为补充根据国际财务报告准则(「IFRS」)所编制的合并财务报表提供非国际财务报告准则之财务指标,即为经调整后税息折旧及摊销前利润。该非国际财务报告准则财务指标并非基于国际财务报告准则规定的任何标准化方法而编制,也并非与其他公司提供的相类似名称之指标具有可比性。管理层认为此非国际财务报告准则之财务指标乃有助于投资者对本公司的持续经营业绩和趋势之评估。



管理层将其部分或所有非国际财务报告准则经营业绩排除在外 (1) 以权益结算之股份支出、(2) 折旧及摊销、(3) 财务收入及汇兑损益、以及 (4) 其他管理层可自由确定的项目。此非国际财务报告准则之财务指针的参考价值有限因该指针可能未包括某些对本财务报告的结果产生重大影响项目。管理层透过于国际财务报告准则及非国际财务报告准则基础上分析结果以及在本公司的公开披露中提供国际财务报告准则指标来说明相关局限。



此外,其他公司(包括同产业的公司),可能不会使用相同的非国际财务报告准则指标,或者可能以不同于管理层的方式计算该指标,或者可能使用其他财务指标来评估其业绩,以上所有都可能降低该以非国际财务报告准则指标作为衡量措施的可比性。鉴于这些限制,本公司的非国际财务报告准则财务指标不应与根据国际财务报告准则所编制的财务资料分开考虑或将其替代。我们鼓励投资者细阅文末「营运(亏损)/利润(国际财务报告准则)及经调整税息折旧及摊销前利润(非国际财务报告准则)之调节表」和「毛利(国际财务报告准则)及经调整毛利(非国际财务报告准则)之调节表」和「Prenetics权益股东应占亏损(国际财务报告准则)及期内经调整溢利(非国际财务报告准则)之调节表」表格中提供的非国际财务报告准则调节表。





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network