Monday, 5 September 2022, 11:56 HKT/SGT Share: 三一国际(00631.HK)公布中期业绩，收入大增53.1%，国际化拓展成效显著

香港, 2022年9月5日 - (亚太商讯) - 国内领先的矿山装备及物流装备制造商三一国际(00631.HK)公布2022年度中期业绩。公告显示，截止2022年6月30日,公司实现营业收入约76.3亿元，同比大增53.1%；净利润约9.1亿元，同比增长11.7%。剔除2021年出售新疆子公司的1.5亿元一次性收益影响，净利润的增速达37.1%。在营业收入大幅增长的同时，国际销售也迎来爆发式增长，收入达19.3亿元，同比大增121.9%。



根据公司业绩公告，报告期内，全国煤矿智能化建设全面提速，矿山智能化技术加快应用，国家持续推进港口绿色发展规划，公司以电动化、智能化的科技创新产品助推全球矿山及港口建设。同时，公司持续推进国际化、电动化及数智化战略，经营业绩大幅增长，经营质量持续改善。



国际化方面，公司坚持「以我为主，本土经营，服务先行，平台赋能」的国际化战略，国际化拓展进程加快，销售实现大幅增长。其中，矿山装备国际销售大增130.9%，宽体车国际销售增长迅速，国内出口市占率第一。物流装备持续拓展欧美、东南亚市场，国际销售大幅增长113.6%。



研发方面持续致力于提高智能化、电动化、国际化新品以及数据、算法、软件等方面的研发能力，并在无人驾驶、智能港口及机器人领域持续投入。上半年，研发费用增长23.9%，研发费用率达5.5%。



上半年，公司智能化、电动化研发成果显著。智能掘进机井下性能优越，自动化使用率高达72%。采煤机薄煤层及中厚煤层型谱进一步完善。中大吨位SKT105S宽体车实现批量销售，并持续加快新能源宽体车的研发落地。批量交付自动化轨道吊和轮胎吊。中标厦门港海天码头自动化岸桥项目。完成无人平板车全作业场景的路测，自动驾驶和智能化水平行业领先。布局电动正面吊、电动堆高机、电动集卡、电动抓钢料机、电动重叉等全系列电动港口设备等。



新业务方面，机器人业务营业收入5.5亿元，同比增长36.9%，AGV、系统集成及立库实现新能源、光伏、化工、电池拆解及离散制造业等行业突破。智矿业务无人驾驶宽体车已在3个矿山开展无人驾驶商业合作，累计完成50台无人驾驶车辆部署，运营里程10万公里，电动化车队运营规模国内第一。





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