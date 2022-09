Thursday, 1 September 2022, 15:58 HKT/SGT Share: 联想控股(3396.HK)2022上半年收入升4%至2,377亿元 稳中有进显韧性

香港, 2022年9月1日 - (亚太商讯) - 据财华社报道,2022上半年,全球疫情反复、持续通胀带动美联储加息、国际资本市场出现大幅波动,据统计,1至6月,港股三大指数全部下跌,其中恒生科技指数累跌14.12%,而美股纳指跌29.51%,道指跌15.31%,均创2008下半年以来最差半年表现。在如此动荡经济背景下,企业所面临的短期压力可见一斑。早前,专事产业运营与孵化投资的联想控股(3396.HK)便已发布盈警,称主要由于资本市场波动加剧所致,而今日下午,公司正式发布其中期业绩公告,收入录得约2,377亿元(人民币,下同),较去年同期增长了4%,归母净利则同比下降55%至约21亿元,居于盈警公告所示15至25亿区间中上位置。



若只看收入和归母净利这两个数字,我们或会遗憾错过公司在上半年的一些亮点。经过数年发展,联想控股在产业运营领域已积累了相当基础,并在报告期内进一步实现了稳健增长。业绩公告显示,产业运营板块归母净利同比增两成至28.3亿元,公司表示,这离不开「产业运营,科技创新」战略思想的深化推进,使得企业竞争力和经营效益均得到进一步提升。笔者发现,联想控股旗下的支柱资产在发展过程中,不断夯实优势业务的同时,也立足长远发展,积极打造新的成长曲线。



拿联想集团举例,其始终保持个人计算机业务全球第一的行业龙头地位,此外,新的增长点也在持续培育之中,其二季度非PC业务的收入占比已升至37%的历史新高。再如联泓新科,作为在EVA光伏料领域率先实现进口替代的高新技术企业,一直在新材料行业开展新布局,如新能源材料、可降解材料等新建项目均在有序推进中;报告期内,联泓新科还通过投资华宇同方,进入电子特气领域;笔者相信,伴随着其在多个细分领域重点项目的实施,联泓新科的产业布局将得到进一步夯实,为其未来发展奠定坚实基础和想象空间。



作为公司另一个业务板块的产业孵化与投资,在今年上半年确实面临着相当巨大的压力与挑战,但旗下各成员企业的发展仍保持着稳健态势。



领先的私募股权投资机构君联资本截至目前也已成功助力超过100个被投企业登陆资本市场,且在报告期内新投项目26个,新募资金35亿元。另一家天使投资机构联想之星也在上半年新投了近20个项目,超过40个被投发生下轮融资,据公告显示,联想之星五期美元基金已完成首次交割,人工智能专项基金也已完成最终交割。而以视频为中心的芯片和完整解决方案供货商富瀚微,在报告期内实现市场份额的显著提升,业绩继续增长,这主要依靠其在专业安防领域持续向中高端产品布局,提升盈利能力,同时加速智能家居+智慧车行业务成长,打造第二成长曲线。



积极发挥“链主带动”作用 贯彻绿色发展 践行社会责任

7月下旬,国际货币基金组织将2022年全球经济增长预期下调至3.2%,较其4月发布的报告又降低了0.4个百分点,全球经济持续承压,供应链体系受到严峻挑战。



内地中共中央政治局近日召开会议强调,要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力,畅通交通物流,优化国内产业链布局。近年来,联想控股推动旗下企业发挥运营和供应链优势,通过助力产业链上下游企业协同发展,推动中国经济稳健增长。



目前,旗下联想集团收入七成来自海外,但九成的制造来自中国,一级供货商已达2,000家,直接带动超35万人就业。凭借其在供应链领域的实践成果,联想集团连续第8次入选Gartner全球供应链25强排名,2022年更升至第九,是排名最高的中国企业。在光伏领域,产业发展需求强劲,但产业链仍存在薄弱环节。联想控股旗下新材料企业联泓新科率先在EVA光伏用胶膜料领域实现国产替代,凭借其技术优势,不断纵向延伸至产业链上游,并横向拓展至新能源和生物可降解材料等细分领域,发挥「链主带动」作用,带动产业链众多中小企业共同发展。



内地「双碳」目标及ESG兴起已有时日,联想控股一直以来积极推动旗下业务向节能环保和双碳领域发展。其中,联想集团早前承诺不晚于2050年实现净零碳排放,目前其在国内的主要生产基地都已是国家级绿色工厂,并在此基础上推进「零碳工厂」转型。在聚焦自身发展的同时,联想集团还持续打造科学可复制的绿色转型智能解决方案,推动更多产业实现绿色转型,赋能国内超300家工业领军企业。联泓新科在夯实既有优势的基础上,发力新能源材料和生物可降解材料,相关项目建设有序推进中。而包括君联资本、联想之星、正奇控股等在内的联想控股旗下企业也进一步加大了相关领域的投资力度,不断通过投资实践来推动创新和技术进步。



除绿色发展外,履行社会责任同样是企业价值的重要体现。2022年,联想控股体系内扎实推动落实保就业政策,在广泛吸纳社会人才的同时,重点关注高校应届毕业生的招聘工作,积极扩大招聘规模。同时,联想控股在创业帮扶、乡村振兴、弘扬正气、应对灾害等社会公益事业领域也坚持投入多年。



联想控股表示,上半年,公司不断提高站位,强化自身能力,把握中国企业转型升级的重要机遇,坚持聚焦实体经济,持续加大科创领域的耕耘,切实履行企业社会责任。今后,我们将继续以建设世界一流企业为目标,在实现高质量发展和共同富裕的征程上,不断贡献力量!





