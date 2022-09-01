Wednesday, 31 August 2022, 23:27 HKT/SGT Share:

来源 VC Holdings Limited 汇盈控股公布2022年中期业绩 探索中国内地数码资产市场之新商机 深化与业务伙伴的合作

香港, 2022年8月31日 - (亚太商讯) - 香港完善及一站式的金融服务机构汇盈控股有限公司（「汇盈控股」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0821.HK）欣然公布截至2022年6月30日止六个月（「报告期内」）之未经审计的中期业绩。集团于报告期内追求业务多元化机遇，致力推进数码资产业务，并取得良好进展。



于报告期内，2019冠状病毒病（「COVID-19」或「疫情」）反复，加上通胀持续走高以及俄罗斯与乌克兰两国冲突不止，对全球经济带来前所未有的挑战，增加全球与香港金融市场之不确定性。集团持续经营业务综合收益按年减少约6.0%至约3,570万港元。由于按公平值列账及在损益账处理之财务资产录得已变现及未变现亏损净额，以及应收账款及其他应收款项减值亏损有所增加，股东应占综合亏损约为6,180万港元（2021年上半年：股东应占综合溢利为1.011亿港元）。来自持续及已终止经营经营业务的每股基本亏损为 2.97港仙 （2021年上半年：来自持续及已终止经营经营业务的每股基本盈利为5.93港仙）。



汇盈控股有限公司主席兼执行董事符耀文先生表示:「汇盈控股一直致力提供优质的金融服务及产品，以满足大中华区客户在投资及财富管理方面之不同需要。2022年上半年，在疫情之持续影响下，全球经济继续受困于持续下行风险中，包括地缘政治紧张局势升温、金融动荡加剧及通胀急升，均阻碍经济增长。集团收益下降主要是由于来自经纪佣金收入减少，此与经济环境恶化及市场整体交易量萎缩之情况大致相符。」



业务回顾

金融服务业务

于报告期内，金融服务业务依然是集团的核心业务，并贡献集团总收益之约98%。在经济交易量总体下降的情况下，此业务分部的收益同比下降7%。报告期内，集团继续透过汇盈证券有限公司和汇盈期货有限公司提供本地及海外证券交易、衍生工具及其他结构性产品买卖、配售及包销、保证金融资服务，以及透过汇盈财务有限公司提供放债服务。此外，集团透过汇盈融资有限公司（「汇盈融资」）及汇盈秘书服务有限公司，集团亦提供企业融资顾问服务，包括并购咨询及公司秘书服务。于报告期内，汇盈融资获香港多间上市公司委聘担任企业活动之财务顾问。



自营买卖业务

在COVID-19变种病毒威胁重临及俄乌战争带来之双重打击下，全球资本市场明显放缓，主要受通胀高企及息口攀升所影响，而本地股票市场亦大幅动荡。集团持有香港上市之股本证券（列为持作买卖财务资产）约414.9百万港元，市值较2021年12月31日相比下降 2.0%，与整体市场情况一致。即使面对此等挑战，集团仍然继续关注其投资对象之基本面，并将继续积极追求长远资本收益。



数码资产销售及推广业务

为进一步拓展新业务，汇盈控股继续推进各方面之扩张，积极打进与互联网密不可分之Z世代市场。集团招聘了一支经验丰富的销售和营销人才团队，拓宽销售渠道，以期加快业务发展。此外，集团亦与上海百家合等多家龙头企业达成战略合作协议，以在互联网领域开展深入合作，共同开展在中国主机游戏市场、扩展国产游戏海外市场、数码营销等多个领域之综合市场开发。



报告期内，集团加深与腾讯公司之合作，并成为腾讯公司少数可于中国多个省份经销腾讯Q币之经销商之一。同时，集团已开展与经销微软产品之香港经销商合作，销售Xbox相关虚拟资产。集团亦开始与迅雷公司（纳斯达克股票代号：XNET）合作，销售非同质化代币（NFT）。于报告期内，集团录得商品交易总额约约1.2亿港元，来自向客户出售数码资产之金额总和。



展望

宏观经济前景不明朗或会影响金融稳定，股市或更加动荡。值得乐观的是，社交距离措施正逐步放宽，加上香港本地疫情渐趋稳定，将有助促进经济活动。鉴于香港上市公司之集资活动有望逐步恢复，集团对配售及包销服务之前景保持谨慎乐观。集团寻求扩大其金融服务业务之规模，并抓紧机遇继续于市场上寻找合适的收购及投资对象。



集团拟通过数码资产市场推广、知识产权（IP）合作及营销合作等，加快相关业务之发展。为进一步巩固其布局，并推动以数码资产为代表之互联网业务与其他业务板块之间的协同效应，集团已分配更多资源来进一步发展数码资产之销售及推广，以拓展销售渠道。集团将继续探讨虚拟资产及NFT之销售潜力，并就此方面与潜在业务伙伴进行沟通。



符先生总结﹕「鉴于数码资产市场之巨大潜力，我们充分利用战略伙伴关系及与盟友包括上海百家合及深圳倚云信息保持深度业务合作之优势，不断探索中国内地数码资产市场之新商机。我们将投放更多资源以勾划出数码资产分部之发展蓝图。我们相信，该分部将于往后几年内成为推动集团收益之新引擎，有助提升集团盈利能力，为所有持份者创造最大价值。」



有关汇盈控股有限公司

汇盈控股有限公司（股份代号：0821.HK）于2001年在香港联合交易所有限公司创业板上市，并于2008年成功由创业板转至主板，为大中华地区顶尖的金融服务集团，主要从事提供优质的金融服务及产品，专业领域涵盖(i)提供金融服务，包括证券、期权经纪及交易业务、融资服务、企业融资及其他顾问服务、资产管理及保险经纪业务；(ii)自营买卖业务；及(iii) 数码资产销售及推广业务。



有关更多资料，请浏览：www.vcgroup.com.hk





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



VC Holdings Limited Mar 31, 2022 23:02 HKT/SGT 汇盈控股公布2021全年业绩 Aug 31, 2021 09:24 HKT/SGT 汇盈控股公布2021年中期业绩 Aug 9, 2021 19:41 HKT/SGT 汇盈控股预期2021年上半年转亏为盈 July 5, 2021 17:39 HKT/SGT 汇盈控股向创梦天地收购旗下SaaS相关软件及公司 更多新闻 >>