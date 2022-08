Tuesday, 30 August 2022, 23:22 HKT/SGT Share:

来源 HG Semiconductor Limited 宏光半导体公布2022年中期业绩 全速发展第三代半导体GaN业务

矢志成为大中华区市场之龙头供货商

香港, 2022年8月30日 - (亚太商讯) - 宏光半导体有限公司(「宏光半导体」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:6908.HK)欣然宣布其截至2022年6月30日止六个月(「2022年上半年」 或 「期内」)的未经审核之中期业绩。



业务回顾

集团于期内继续致力布局第三代半导体产业链,同时稳健发展原有LED灯珠业务。于2022年上半年,疫情对中国经济的影响持续加大,封城等各项防控措施令供应链及制造业构成重大打击,集团的营运未免受到波及。期内收益减少约42.4%至约人民币43.4百万元(2021年上半年:约人民币75.3百万元)。由于市场环境欠佳,需求受到抑制,致集团之中国客户的采购计划被推迟,继而令收益减少,故集团期内录得亏损约人民币51.5百万元(2021年上半年:亏损约人民币41.2百万元)。每股亏损约为人民币9.14分(2021年上半年:每股亏损约为人民币9.70分)。



集团管理层表示,自集团逐步实现战略性转型以来,一直致力加快步伐研发及拓展第三代半导体及系统应用的设计制造业务,并提供于系统成本方面具有更高效率及更具竞争力的整体解决方案,锐意成为以半导体设计与制造为核心,集研发、制造、封测及销售为一体的全产业链半导体整合设备生产模式(「IDM」)企业。第三代半导体氮化镓(「GaN」)在快充领域的大量应用,使其开始渗透进电动车、无线充电、5G基础设施等领域,未来市场发展潜力巨大。集团将继续加码布局GaN产业链,加快实现GaN业务产能落地并迈向投资收成期。



积极布局新能源汽车及快速充电桩板块 全速推进GaN业务发展

期内,集团策略性投资境内外多家第三代半导体企业龙头企业,并积极与多间订立战略及框架合作协议,发挥现有平台和资源优势,加快GaN的密集研发与技术应用。继去年集团先收购主要从事快速电池充电系统解决方案研发的GSR GO Holding Corporation连同其附属公司(「GSR GO集团」),后投资专注高电压新能源汽车领域的以色列GaN 相关产品开发商VisIC Technologies Ltd(「VisIC」),以及专注民用产品领域的加拿大GaN技术领导者GaN Systems Inc.(「GaN Systems」)外,集团于2022年上半年继续与海内外企业商讨GaN业务领域合作事项,双轨并行发展GaN产品应用与销售及营销领域。



于2022年3月,集团与集成电路行业领先的企业服务平台科通芯城集团(股份代号:400.HK)签订战略合作协议,合作包括协助集团于中国境内出售集团生产芯片,以及双方在芯片应用及发展方面长期的战略合作。此外,集团于2022年5月与中国泰坦能源技术集团有限公司(股份代号:2188.HK)达成战略合作协议,双方将在未来三年合作研发采用集团所提供的第三代半导体技术的新一代快速充电桩,并在香港开展快速充电桩服务并共同推出快速充电系统解决方案。集团亦与GUH Holdings Berhad(股份代号:3247.KL)订立无法律约束力谅解备忘录,通过合作将快充电池及GaN器件产品销售扩展至马来西亚及东南亚,藉以扩大收入来源。



积极推进GaN实地试验为「碳达峰」与「碳中和」作出贡献

集团致力实践策略性转型,积极布局发展第三代半导体业务,并已在中国江苏省徐州经济技术开发区设立面积逾7,000平方米的半导体生产工厂,同时亦于深圳设立研发中心,加强材料和器件的设计制作。自去年将业务拓展至第三代半导体业务以来,集团不断增强研发能力,于期内申请注册五个发明专利、一个实用新型以及一个外观专利,全部均已受理申请中。



集团之全资附属公司徐州金沙江半导体有限公司更于期内踏入一个重要的里程碑─ 与GaN Systems于互联网数据中心电力基础设施进行首次公开GaN之行业实地试验。测试 结果显示,互联网数据中心的总能耗可降低10%;而在使用传统硅基功率半导体相比,可节省最高20% 的能源消耗。此节能效果将可增加互联网数据中心的利润率,降低运营成本,减少能源消耗,从而为建设可持续发展的未来作出贡献。在实现绿色环保的大前提下,使用GaN功率晶体管制造更节能的电源供应器电源模块可为互联网数据中心的绿色和高质量发展提供坚实的技术基础,从而支持国家实现「碳中和」的目标。



重视科研致力打造世界级科研及管理层团队

集团一直巩固研发能力的同时,亦不断吸纳多位半导体行业领军人物及管理专家加入集团,为其第三代半导体业务、策略投资及发展提供宝贵意见。期内,集团的全球战略咨询委员会正式成立,委员会由具备丰富GaN及半导体行业以及策略投资及发展经验的成员组成,为集团提供有效策略及战术建议。此外,集团亦聘请多位半导体领域专家管理徐州工厂及科研项目,为其半导体产品营运提供雄厚的技术支持,当中包括GaN半导体业务核心专家陈振博士、GaN HEMT器件设计和工艺制造的核心专家Thomas Hu博士,以及在半导体行业及晶圆代工技术及管理方面均具有丰富经验的吕瑞霖先生和闵军辉先生等。一众专家均于第三代半导体生产及企业管理领域、并购、投资、基金管理及工商管理方面累积多年经验,相信定必能为集团运筹帷幄。



展望

2022年正值中国产业升级与「双碳」政策推进的关键阶段,半导体行业再度成为关注的焦点。第三代半导体产业技术创新战略联盟 (China Advanced Semiconductor Industry Innovation Alliance) 所发布的《第三代半导体产业技术发展报告》预测,2024 年中国第三代半导体电子器件应用市场规模将近人民币200亿元,未来5年复合年增长率超过40%。咨询公司Grand View Research亦预测2027年全球GaN半导体装置市场规模预计将达到58.5亿美元,2020年至2027年的复合年增长率为20%,高效能、低能耗的第三代半导体将掀起备受追捧的热潮。GaN作为第三代半导体材料,有更高的禁带宽度,是迄今理论上电光、光电转换效率最高的材料体系。



目前,第三代半导体器件已经迅速进入新能源汽车、光伏逆变、5G基站、电力传输及快充等应用领域,GaN器件则主要应用在5G基站等领域。在中央政府「十四五」的政策支持基础上,集团将进一步发展与探索以GaN重心的第三代半导体产品,矢志成为第三代半导体的IDM企业。未来,集团在向GaN进一步延伸布局的同时,为国内相关产业链上的企业增质提效,迎来广阔的发展机遇。集团将继续推进徐州厂房生产线的建设及调试;厂房目前处于装修及添置机器阶段,期望于2024年初前开始投产。集团亦将加强现有业务及其研发实力,未来会继续与优秀企业合作并招揽更多半导体人才,务求加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用。



集团管理层相信,电动汽车于中国内地及香港日益普及并大行其道,于中港两地开发及商业化新一代充电桩的业务前景可期。集团将致力探索于中国内地及香港建立快速充电电池解决方案业务据点之机遇,为自身的业务发展带来新气象,为股东带来长远回报的同时,继续研发及生产GaN技术相关之产品,矢志成为大中华区市场第三代半导体GaN领域的龙头供货商。



关于宏光半导体有限公司

宏光半导体有限公司(6908.HK)主要在中国从事半导体产品,包括发光二极管(「LED」)灯珠、新一代半导体氮化镓(「GaN」)芯片、GaN器件及其相关应用产品以及快速充电产品的设计、开发、制造、分包服务及销售。凭借多年来在LED制造方面的行业专业知识,集团致力加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用,矢志成为一间集芯片设计、制造生产及销售的半导体领先企业,并提供具有更高效率及更具竞争力系统成本的整体解决方案。



有关更多资料,请浏览:www.hg-semiconductor.com





话题 Press release summary



部门 电子

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network