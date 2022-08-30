顺丰同城中期业绩收入达人民币44.8亿元，外部收入增速28%



香港, 2022年8月30日 - (亚太商讯) - 国内最大的第三方即时配送服务平台(2)杭州顺丰同城实业股份有限公司（「顺丰同城」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」；股份代号：9699）截至2022年6月30日止六个月（「期内」）之中期业绩的收入实现稳健增长，毛利及毛利率进一步改善，核心业务指标持续向好，取得令人欣喜的业绩。



业绩亮点

-- 收入录得人民币44.8亿元，外部收入(1)增速达28%

-- 毛利及毛利率快速提升，成功实现毛利人民币1.8亿元及毛利率4.0%

-- 净亏损率较去年同期大幅收窄至3.2%。近年来，净亏损率不断明显改善

-- 同城配送服务收入同比增加29.2%至人民币29.3亿元，占总收入为65.4%

-- 非餐配送场景继续表现强劲，收入同比增长32.4%至人民币10.5亿元

-- 年活跃商家数量同比增加31.2%至299,000家以上，累计服务品牌客户超2,900

-- 年度活跃消费者规模持续扩大，达到超1,230万人，同比增长55.0%

-- 凭借规模及效率的进一步优化，多元化的产品覆盖与全场景业务模式实现大幅度增长，顺丰同城再次录得令人欣喜的业绩



期内，面向消费者的同城配送、非餐场景(3)和下沉市县(4)持续爆发为主要的驱动力，多元化的收入结构加强了集团的抗风险能力，收入实现稳健增长，录得人民币44.8亿元，较同期增加20.8%。毛利进一步改善，成功实现毛利人民币1.8亿元及毛利率4.0%。期内，受益于规模经济及网络效应的强化、差异化服务牵引高价值订单、科技融合调度实现运力网络最优效能，以及持续精细化管理运营提升资源利用效率和产出，净亏损率不断改善，较去年同期收窄至3.2%。



顺丰同城表示：「继全年业绩后，我们很高兴公司今年继续取得令人欣喜的中期业绩，纵使受到宏观环境和疫情的冲击挑战，顺丰同城仍在不断开发新配送场景、扩大增量，实现稳健增长，核心业务指标持续向好，推动毛利及毛利率不断提升，成果有目共睹。」



业务回顾



同城配送业务保持高速增长

受惠于日益丰富的同城即时配送和服务场景带来需求增量、疫情改变消费习惯加速即时配送需求、非餐饮外卖场景及下沉市场持续扩大，带动同城配送服务收入较同期增加29.2%至人民币29.3亿元。当中，非餐场景表现强劲，收入同比增长32.4%至人民币10.5亿元；进一步扩大对下沉市县的地域覆盖以及持续丰富服务组合，推动下沉市场即时配送的基础设施建设，下沉市县收入同比增长41.0%至人民币10.4亿元。期内，3公里以上中长距离的订单占比提升，平均配送时长、时效达成率维持在高水准，节假日高峰履约品质波动小，开通夜间（24小时）配送服务的城市数量增加至777个。



面向商家的同城配送

年活跃商家数量同比增加31.2%至299,000家，累计服务品牌客户超2,900。凭借优质、稳定及以客户为中心的服务，商家粘性和留存率改善，收入前100主要客户的续签率升至约90%，带动面向商家的同城配送收入为人民币21.6亿元，同比增长23.1%。在疫情及新消费时代的推动下，消费者「万物到家」的习惯加速变化，从而产生更多即时配送需求，集团继续拓宽覆盖品类及加强产品交付能力，带动近场电商和近场服务等高附加值场景需求持续高企，收入分别同比增长为104.3%和47.8%。其中，来自商超零售、医药行业、及3C的行业商家配送的收入同比增长达到71.3%。



顺丰同城亦与顺丰控股集团生态圈的参与者进行战略合作，为客户打造前端仓储+中端干线+同城即时配送一体的解决方案。通过资源协同和能力整合，该等解决方案为双方扩大客户范围并增加客户忠诚度。由于顺丰同城整体服务能力大幅提升，能深化与顺丰控股集团的合作，以满足更多客户需求，期内，与顺丰控股集团一起服务的月结客户(5)带来了人民币8,670万元的增量收入，同比增加115.5%。



面向消费者的同城配送

期内，受惠于在生活和商务场景下，消费者对时效性和便利性日益增长的要求推动同城即时服务的不断渗透，及消费者对顺丰同城品牌的认可和信任，并通过各种渠道可以轻松使用顺丰同城的服务，持续提升个人使用者的触达、转化和活跃，带动面向消费者的同城配送收入为人民币7.73亿元，同比增长50.1%。其中，在疫情催化个人日常及办公等需求下，个人跑腿业务增速超100%。年度活跃消费者规模持续扩大，达到超1,230万人，同比增长55.0%。



2022年上半年，集团持续优化面向个人消费者的产品和服务品质，希望通过提供高标准的服务和规范的取送流程让消费者感受更优质的配送体验。同时，考虑到消费者的订单多为中长距离配送和非标服务需求，集团打造面向个人消费者的专属运力「先锋骑手」队伍，让订单接起率、完成率和时效达成率都能有较好的表现。即便是在节假日等高峰时段，时效达成率波动也不超过3.0%。



最后一公里配送持续优化体现高品质服务

最后一公里配送服务的收入同比增加6.8%至人民币15.3亿元。骑手池已形成全国性的综合调度网络，全城运力统筹调度适应不同的业务及客户需求，保持稳定的履约品质。虽然2022年上半年因受疫情影响，多地快递停摆，从而导致最后一公里业务短暂承压，然而，国内疫情形势好转后，业务快速恢复并于疫情后深化与主要客户的合作场景和产品创新。最后一公里配送服务不仅使集团进一步扩大网络，实现网络效应及规模经济，亦能增加骑手的收入、提升骑手的长期忠诚度，减少履约成本。



科技赋能助骑手提高履约能力

集团采用的CLS系统具有智慧业务规划及营销管理、骑手融合调度及智慧订单分发、智慧运营优化三大核心功能，让顺丰同城在不同行业、场景和复杂配送网络中实现订单与骑手的最优匹配。高效的即时订单调度系统支援复杂的配送网络（覆盖不同的地域层次，包括门店级别、商业区级别及市级）。凭借上述三重配送网络，集团可动态及灵活调整订单调度、缩短配送时间及降低配送成本。为了进一步提升末端配送能力和布局智慧配送网络，集团成功推出无人机急送服务，为同城物品急送提供了全新的服务体验。



公司总结：「面对复杂的外部环境和疫情的挑战，感谢我们的骑手和员工，始终坚守岗位，与各方一起积极参与到抗疫保供工作中来，也帮助商户和消费者解决最后一公里难题。展望未来，我们将持续拓宽更多样的服务场景和行业解决方案，优化业务结构，并通过打造差异化的服务能力，提升服务价值，保障优质稳定的消费者体验和赋能商家业务运营。我们坚定相信本地生活服务和即时服务的长期价值所在，努力实现盈利，为股东创造长期价值。」



有关杭州顺丰同城实业股份有限公司（股份代码：9699.HK）

顺丰同城专注于把握同城即时配送服务的新兴商机。自2019年起，公司实现独立化、公司化运作，以把握新消费趋势带来的增长机会。顺丰同城采用全场景业务模式，对各类产品和服务实行配送场景全覆盖。服务覆盖范围广泛，涵盖成熟场景(例如餐饮外卖)至增量场景(例如同城零售、近场电商及近场服务)，使顺丰同城能够因应本地消费市场发展升级去满足不断变化的客户需求。详情请浏览公司网站：https://ir.sf-cityrush.com/cn/investor-relations/。



(1) 外部收入为总营业收入减去与顺丰控股极其关联公司的关联交易收入

(2) 根据艾瑞咨询的统计，其按2021年中国第三方订单量排名。订单量的计算考虑了市场参与者独立获取的订单数量，不包括关联方的订单。

(3) 「非餐场景」指与餐饮外卖场景无关联的本地消费场景，主要包括同城零售、近场电商及近场服务。

(4) 「下沉市县」指三线或以下的市、县及镇。

(5) 「月结客户」指与顺丰控股及╱或其联系人就顺丰控股集团及╱或其联系人提供的各类配送及物流解决方案服务产品而订立总服务协议的若干现有客户。





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