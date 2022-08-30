日清食品公布2022年中期业绩



香港, 2022年8月30日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）今天公布截至2022年6月30日止六个月之中期业绩（「报告期」）。



摘要

-- 香港业务收入增长稳健，按年上升11.4%至759.9百万港元，主要因为消费者的囤积行为刺激了方便面及冷冻食品的强劲需求。中国内地业务收入增加8.7%至1,273.2百万港元，源于杯装方便面销量增加。



-- 鉴于生产成本上升及原材料价格持续高企，日清食品将在香港实施第二阶段价格调整，范围涵盖于2022年4月在第一阶段尚未实行价格调整的产品，其出厂价从2022年9月开始平均上调高个位数的百分比。



-- 刚于2022年7月及8月分别在香港和中国内地推出首个会员计划-「日清食品体验馆」，透过此微信小程序为会员提供一系列专属福利、精彩奖励及互动游戏。



集团收入较去年同期增加9.7%至2,033.1百万港元（2021年：1,853.8百万港元）。EBITDA按年上升8.4%至305.1百万港元（2021年：281.3百万港元），相当于EBITDA利润率15.0%（2021年：15.2%）。公司拥有人应占溢利录得164.9百万港元（2021年：170.9百万港元）。集团的每股基本盈利为15.80港仙（2021年：15.94港仙）。



香港业务

香港业务收入增长稳健，按年上升11.4%至759.9百万港元（2021年：682.2百万港元），主要原因为消费者的囤积行为刺激了方便面及冷冻食品的强劲需求。就分部业绩而言，香港业务为50.0百万港元（2021年：52.6百万港元），归因于第五波疫情期间的生产及物流成本高于正常水平。来自香港业务的收入占集团收入37.4%（2021年：36.8%）。



杯装及袋装方便面的表现突出，因为消费者更倾向于留在家中。为进一步完善方便面的产品组合，集团旗下的「拉王」、「日清U.F.O.」及「福」品牌均推出了不同新口味。由于香港疫情重来令冷冻食品展现强劲需求。就「KAGOME」业务而言，集团推出以植物为基础的豆奶及燕麦奶，为注重健康的消费者提供富营养及健康的选择。此外，集团将谷物麦片在大中华区的成功经验复制到东南亚的新市场。于上半年，谷物麦片在新加坡及泰国的销量大幅增长。鲜切蔬菜业务的需求呈上升趋势，分销渠道进一步从超市拓展到餐厅。



中国内地业务

中国内地业务的收入增加8.7%（按当地汇率：8.4%）至1,273.2百万港元（2021年：1,171.6百万港元），是由于消费者继续青睐优质产品，杯装方便面销量增加，但被分销业务的下降所抵销。就分部业绩而言，中国内地业务增加14.1%至165.9百万港元（2021年：145.4百万港元），主要归因于自然收益增长的表现理想，以及期内所执行的价格调整。来自中国内地业务的收入占集团收入62.6%（2021年：63.2%）。



与香港「合味道」一样，集团自2021年5月起于中国内地进行产品升级，面条更爽滑、挂汤入味，汤底更浓郁。期内，顾客的反馈良好，销量持续上升。集团继续于中国内地进行地域业务扩张策略，在中国西部及北部地区开拓了一些新市场，并充份利用自身多元化的产品组合，于上海在疫情重来实施封控管理期间把握机遇，推广其他产品如冷冻意粉及拉面，因此相关产品的销量获大幅提升。



展望

集团对各地区的长期业务发展持审慎乐观的态度，并将继续探索在此竞争激烈的环境下如何有效减轻成本压力。尽管小麦粉及棕榈油等主要原材料的成本近期见顶，但考虑到全球滞胀风险升温，未来商业环境的前景仍存在不确定性。



在香港，成本压力尚未完全释放。鉴于生产成本上升及原材料价格持续高企，集团将实施第二阶段价格调整，范围涵盖在2022年4月第一阶段尚未实行价格调整的产品，其出厂价从2022年9月开始平均上调高个位数的百分比。



此外，集团刚于2022年7月及8月分别在香港和中国内地推出首个会员计划-「日清食品体验馆」，旨在加强与消费者的联系，并为他们带来更多乐趣。「日清食品体验馆」微信小程序为会员提供一系列专属福利、精彩奖励及互动游戏。为了享受更多福利和惊喜，消费者可通过小程序扫描产品上的专属二维码，并完成各种任务来赚取积分。该会员计划旨在帮助集团留住现有顾客、促进产品销售及更了解消费者喜好。



凭借稳固的根基、多元化之产品组合及追求高端化之策略，未来集团在香港及中国内地将致力追求收入及收益持续增长，并利用不断提升的品牌认受性开拓更多业务领域。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示：「尽管原材料价格上涨带来挑战，集团于上半年在中国内地及香港的收入均录得稳健增长。我们的产品能够保持增长势头，有赖中国内地和香港的消费者之持续支持。我们致力于追求高端化策略及提供优质食品，为我们的消费者带来满足及愉快的体验。『日清食品体验馆』是我们首个会员计划，亦是我们提升顾客体验及加强与顾客联系的举措之一。凭借我们的研究和生产能力，以及我们的管理和营销专业知识，日清食品将继续投资于我们的产品、人员和生产，以增强整体竞争力并确保持续增长。」



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集团」；股份编号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 （可投资） 指数。详情请浏览www.nissingroup.com.hk。





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