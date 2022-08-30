Tuesday, 30 August 2022, 06:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical Avance 临床赞助商在 2022 年 Informa Pharma Intelligence Awards 中获得年度生物技术公司奖

阿德莱德，澳大利亚, 2022年8月30日 - (亚太商讯) - Avance Clinical 是澳大利亚领先的国际生物技术 CRO，在 2022 年 Informa Pharma Intelligence Awards 上赞助了两个奖项 - 年度私有和上市生物技术公司，并且也是亚太地区最佳合同研究组织的决赛入围者。



年度生物技术公司奖表彰的成就包括“将业务从早期阶段转变为更成熟的公司、签署变革性交易、将其第一个或主要新产品推向市场，或筹集大量新资金”。



首席执行官 Yvonne Lungershausen 和首席战略官 Ben Edwards 将出席颁奖晚会，并于下周在日本为生物技术客户举办餐桌。



由全球私募股权公司 The Riverside Company 支持的 Avance Clinical 正在制定区域和国际扩展计划。



与 Avance Clinical 一起，亚太地区最佳合同研究组织的决赛入围者是：

- Calyx

- CMIC Group

- EPS

- ICON

- Parexel

- Syneos Health



Avance Clinical 的首席执行官 Yvonne Lungershausen 说：“Avance Clinical 非常高兴能够赞助这些生物技术奖项。 我们是国际生物技术公司的 CRO，与 Informa Pharma Intelligence 的合作表明了我们对生物技术行业的持续支持和投资。”



年度生物技术公司的决赛入围者 - 私有公司

- ARTham Therapeutics

- Chordia Therapeutics

- Cuorips

- Heartseed

- Prism BioLab

- Rebirthel

- ReboRNA Biosciences

- TMS



年度生物技术公司的决赛入围者——上市公司

- NanoCarrier

- Rakuten Medical (Rakuten Group Inc.’s equity accounted affiliate)

- Sosei Heptares

- Stella Pharma

- StemCell Institute



Avance Clinical的首席执行官Yvonne Lungershausen表示，“Avance Clinical能够进入到如此有声望的一个奖项的最终候选名单，我们感到非常荣幸。这是Informa Pharma Intelligence的评委们对以客户为本的Avance Clinical团队的肯定，也是对我们提供的CRO服务质量的肯定。Avance Clinical在全球久负盛名，因为我们能为生物科技公司提供灵活的解决方案，加速临床研发进度。我们对于公司近年来在亚太地区的发展以及取得的成就感到非常自豪。”



根据Informa Pharma Intelligence的标准：该奖项的设立是为了表彰在日本以及亚洲其他地区包括澳大利亚的一站式CRO服务公司。评委们会考量CRO公司的服务质量，客户关系及受试者招募的创新度。该奖项的评定标准是基于2021年各个CRO公司取得的成就。



核心评审标准包括：

- CRO公司的独特优势和能力

- CRO公司如何超出申办方预期的完成相关任务

- CRO公司在受试者招募战略方面的创新度

- CRO公司如何提高业务质量，如：数据质量，时间线及透明度

- CRO公司在统一数据收集和汇报方面的流程



更多信息请访问: https://pharmaintelligence.informa.com/events/awards/japan-awards-2022/shortlist-2022



Avance Clinical是一家澳大利亚本土CRO公司，致力于为本地以及国际生物制药公司提供符合国际标准的临床研究服务，服务范围横跨各个临床研究阶段。同时，Avance Clinical也是一家被澳大利亚基因科技监管办公室（OGTR）认证的基因科技CRO，这使其有资格进行疫苗以及基因修饰生物体相关的临床研究。



首席执行官Yvonne谈到，“我们有着非常高的回头业务率，这足以证明我们的技术以及以客户为本的临床专家可以在快节奏和强竞争的环境中脱颖而出，满足我们客户的需求。”



Avance Clinical在过去两年连续被Frost & Sullivan评为“CRO最佳实践奖 ”。



更多信息：

- 了解澳大利亚临床试验优势https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/

- 了解Avance Clinical在细胞和基因疗法领域的经验 www.avancecro.com/avance-clinical-featured-in-endpoints-news-on-cell-gene-therapy-capabilities/

- 了解更多Avance Clinical执行临床试验的优势: enquiries@avancecro.com



关于Avance Clinical



Avance Clinical是澳大利亚和新西兰地区最大的一站式CRO公司。我们为客户提供高质量的临床研究服务以及符合国际标准的临床研究数据。我们的客户主要是处于早期研发阶段的生物科技公司，他们需要快捷灵活的临床研究服务。



Frost & Sullivan奖

Avance Clinical作为一家具有24年历史的CRO公司在过去两年连续被评为Frost & Sullivan亚太地区市场领袖 。



临床前到临床一期和二期

Avance Clinical经验丰富的ClinicReady团队可提供精准的临床前服务。澳大利亚政府的研发税务补助政策，让我们可以更经济，精准并灵活的帮助客户完成临床一期和二期的项目。客户有机会享受43.5%的政府现金补助，同时快速的监管审批政策使其能更早更快的开展临床研究。

我们的解决方案以及客户为本，灵活多变，经手的临床研究覆盖超过110个适应症。我们的数据质量被国际监管机构广泛认可，包括美国FDA以及欧洲EMA。



技术

我们使用的系统多元化并且功能丰富，有最高效的以及客户所信任的执行力。Medidata、Oracle、IBM Watson和Medrio都是我们的系统长期供应商。



媒体联系方式：

Avance Clinical

Chris Thompson

media@avancecro.com



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

