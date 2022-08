Wednesday, 24 August 2022, 10:47 HKT/SGT Share: 顺势而为,坚定转型,光大环境公布2022年上半年业绩

香港, 2022年8月24日 - (亚太商讯) - 为应对国内传统增量市场放缓、市场格局重塑和国补政策变化等挑战,中国环保行业龙头光大环境化压力为动力,坚持「稳主业促转型」,顺势优化自身业务结构及商业模式,推动企业转型发展。近日,光大环境(257.HK)公布今年上半年业绩,显示公司以「高质量发展」为目标的战略转型正取得积极进展。



一、从投资建造为主到运营服务为主,收入结构持续优化



2022年上半年,光大环境环保能源、绿色环保、环保水务三大核心业务板块收益合计港币208.44亿元。其中,运营服务收益、建造服务收益及财务收入分别为92.11亿元、88.35亿元和27.99亿元,占总收益比例分别为44%、43%及13%,运营服务收益同比增长17%,首次超过建造服务收益,公司收入结构进一步平衡和优化。



据公司管理层的介绍,建造收益下降不完全是疫情因素导致。目前,全国垃圾焚烧发电产能已出现局部过剩,国内城镇污水处理率也已接近饱和,市场进入存量博弈阶段,持续高速增长必将难以为继,对高质量运营服务的需求则将上升,因为随着国家排放标准日趋严格,未来十年大部分环保设施都将面临不同程度、不同规模的升级改造需求。基于这样的现实,光大环境已主动把战略重点由投资驱动转为运营拉动,运营服务收益对总收益的贡献提升,只是这一战略调整的进一步显效。



二、协同、轻资产业务快速推进,创新业务空间广阔



在持续改善经营质量的同时,光大环境充分发挥垃圾焚烧发电大平台优势,积极拓展餐厨、厨余、污泥处置、垃圾分类与收转运、医废处置、供热、光伏发电等协同业务,及资源再生利用、节能照明等轻资产业务。今年上半年,公司共取得14个新项目,除了7个传统的环保能源项目,另承接2个环境修复服务、1个垃圾分类服务、4个EPC项目以及2个委托运营项目。



此外,光大环境亦正围绕「双碳」催生的市场机会展开深入探索。上半年,公司完成了百公斤级固态胺二氧化碳捕集材料生产研制,优化了自主研发的碳核算模型,开发了垃圾发电项目的碳排放监测、数据分析减排项目管理等模块。依托旗下项目进行的厂内光伏、低碳蒸汽、污水再生利用以及碳资产开发等试点工作也在积极推进当中。



作为中国首个一站式、全方位的环境综合治理服务商,光大环境有望将专业智库优势转化为市场优势,培育出全新的利润增长点。



三、紧抓绿色「一带一路」机遇,积极谋拓国际市场



在国内传统增量市场空间有限的情况下,国际市场依然大有可为。向「一带一路」沿线国家提供绿色投资,输出绿色产品和服务,将为光大环境这样具备技术、管理、人才、资金全面优势的行业龙头打开广阔增长空间。



目前光大环境已布局德国、波兰、越南和毛里求斯市场,但都是单体项目,尚未在国际市场上形成足够的规模和品牌效应。据管理层介绍,公司下一步将以香港突破口,将国际业务延伸至环保基础设施刚刚起步,垃圾发电市场潜力巨大的东南亚、中东非地区。而香港具有市场规模大、政府信誉佳且支付能力好等优势,如成功突破,将为后面的拓展树立良好标杆效应。



四、全面提升企业管理,支撑战略转型落地



据管理层介绍,2022年上半年,光大环境各业务板块、总部职能部门以「降本增效」、「价值创造」为两大抓手,从战略、人力、招采、安环、风险、预算等核心价值链环节全方位提升管理,不断推动公司管理的规范化、精细化和高效化。聚焦内部「堵点」「痛点」「断点」,逐步深化改革,提升管理效能,以一流的企业管理支持、引领向高质量发展的快速转型。



公司通过业务创新和数字化、智慧化手段,提高运营效率,提升运营收益;并本持续通过拓展融资渠道,打造长短兼备的多元融资工具组合,有效控制财务成本。截至6月30日,公司手握现金达港币147.13亿元,负债水平合理,财务状况健康。



中国是世界最大的单体环保市场,虽然传统增量市场放缓是大趋势,但从精细化运营和高质量发展上来看,环保行业仍是朝阳行业,更有新兴业务一片蓝海。随着疫情得到更有效的控制、宏观经济环境渐趋稳定,光大环境这艘行业旗舰必将实现华丽转身,谱写出新的美丽绿色篇章。





