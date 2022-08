Monday, 22 August 2022, 18:17 HKT/SGT Share:

来源 Champion REIT 冠君产业信托与圣雅各福群会合作 邀请有特殊教育需要的儿童观赏暑期电影

香港, 2022年8月22日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(「冠君产业信托」或「信托」)(股份代号:2778)今年再度与圣雅各福群会携手推出小区项目,于朗豪坊商场Cinema City举办包场观赏电影「多啦A梦:大雄之宇宙小战争」。是次活动的对象为居于天水围的弱势家庭及其有特殊教育需要的子女,包括自闭症、注意力不足及过度活跃症的儿童等。

冠君产业信托义工与受惠家庭一起享受观看电影「多啦A梦:大雄之宇宙小战争」

冠君产业信托义工携手推动社会多元共融

继去年举办的提升妇女能力计划「冠军妈妈」取得成功后,是次活动不但标志着冠君产业信托与圣雅各福群会再度合作,信托亦透过安排同事做义工及其家人推动社会多元共融,为受惠儿童送上礼物,让他们观赏电影之余也能增添欢乐。



冠君产业信托一直坚守回馈社会的理念,致力与非牟利组织合作创造共享价值,为小区有需要人士提供协助。



有关冠君产业信托 (股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自 2015 年起,信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。



网站:www.championreit.com



