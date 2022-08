业务板块重组，注入优质资产，国美零售筹划战略调整

香港, 2022年8月22日 - (亚太商讯) - 国美零售控股有限公司(香港联合交易所代号:493.HK,「国美零售」或「公司」,及其子公司,统称「集团」)于二零二二年八月十九日公布了可能进行之非常重大收购事项及关连交易计划,有条件同意向控股股东收购鹏融地产(海外)有限公司的全部股权,旨在以低价注入优质资产,改善资产结构,提升公司股东回报水平。公司已向联交所申请股份于2022年8月22日上午九时正起恢复买卖。



受到内外部宏观环境的影响,资本市场与行业均面临不确定的风险。国美零售审慎地分析市场环境,以提升未来运营效率为目标,计划通过重组业务板块、优化资产结构,以科技化手段来助力企业数字化转型,全流程提升消费者服务体验,最终实现上市公司盈利能力的提升。



专注核心主业,打造新盈利模式



家用电器领域是国美零售的传统强项,此次业务板块调整中,公司将专注核心主业,以垂类模式,专注聚焦家用电器及消费电子产品零售作为公司主营业务。此次调整后,凭借着公司在零售领域多年积累的深厚经验,依托遍布全国、数量众多的线下店铺,以及公司原有的供应链、售后点等基础设施,公司将形成以展(线下精品体验)、销(在线线下全渠道自营+共享型供应链)、家庭电子类产品一体化解决方案、泛家电延伸产品及增值服务(送装、售后、延保、付费会员经营等)等五类主要盈利模式。



同时,公司将通过加强科技赋能,打造O2O电器及消费电子产品零售全场景全渠道提供商,全面提升门店经营质量,同时通过关撤低效门店、新开大店好店、拓展加盟门店,全面优化全国门店网络布局。



针对一些非关联或者亏损业务,国美零售的措施为剥离、出售或停止发展,逐步减少对真快乐等费用较大业务的投入,减轻公司的压力,集中力量发展核心业务。



优化资产结构,推动企业架构变革和管理升级



为增加国美零售持有的有形资产金额,公司考虑在不摊薄中小股东权益和不增加公司现金流压力的前提下,以大幅度优惠的价格向控股股东收购鹏融地产(海外)有限公司全部股权,其主要资产为国美商都和湘江玖号这两处物业产权,收购将大幅度优化公司资产充足率,提升金融机构对公司的业务支持信心,有利于公司未来的再融资,同时促进公司线下城市展示体验中心的建立,提升核心竞争力。



此外,为了配合国美零售下一步的发展战略,也为了进一步专业化地做好售前售中售后全服务死循环及增值服务的盈利能力,安迅物流是不可或缺的一环。安迅物流在大件仓配等方面有着竞争优势,是市场上稀缺的优势资产。公司将考虑于适当时候以大幅度优惠价格向控股股东收购安迅物流部份股权,达成公司获得安迅物流的控股权益的目的,完善零售的基础设施。



为保障经营及发展战略的实施,国美零售亦推动企业架构变革和管理升级。一是促使管理团队在2023年实现较好的业绩及较高盈利;二是优化管理架构,提升人员素质及专业化水平,优化并减员,明显提升人效,关闭亏损门店,通过招退减租门店,选好位置新开城市店、大店,明显提升坪效,以品牌经营管理模式和商品供应链的输出能力,快速拓展网络,形成自营+加盟的模式,以网格化覆盖至全国一到六线城市,快速恢复原有市场优势地位,获取最佳业绩水平。通过新模式主导,以有效方法落实展销分离模式,提升毛利率和正向现金流,实现零库存。



关于国美零售控股有限公司

国美零售控股有限公司于2004年7月在香港联交所上市(股份代号:493)。国美集团1987年于中国成立,是中国领先的科技型、体验型、娱乐态、社交化的家生活科技零售服务商。在「家‧生活」战略指引下,国美零售将加强科技赋能,专注聚焦家用电器及消费电子产品零售作为公司主营业务,形成以展(线下精品体验)、销(在线线下全渠道自营+共享型供应链)、家庭电子类产品一体化解决方案、泛家电延伸产品及增值服务(送装、售后、延保、付费会员经营等)等五类主要盈利模式。

