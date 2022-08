Saturday, 20 August 2022, 08:52 HKT/SGT Share:

来源 Sisram Medical Ltd 复锐医疗科技公布2022中期业绩 业绩保持强劲增长 继续夯实全球化布局 精益生态品牌创新

中国香港, 2022年8月20日 - (亚太商讯) - 2022年8月19日,复锐医疗科技有限公司(英文“Sisram Medical”;简称“公司”或“复锐医疗科技”,股份代号:1696.HK,连同其附属公司统称“集团”),今日公布截至2022年6月30日止六个月(“报告期”)之中期业绩。复锐医疗科技是一家全球化的美丽健康集团,其独特的美丽健康生态系统提供多元化产品组合,打造以客户为中心的品牌,业务包括能量源医美设备、注射填充、美容及数字牙科、个人护理等。公司将于北京时间8月22日(周一)下午16:30举办中期业绩发布电话会议(中文场),登记信息请参考内文。



财务亮点:

-- 截至2022年6月30日,期内收入实现174.5百万美元,较2021年同比增长39.3%。

-- 截至2022年6月30日,期内归母净利润达到20.6百万美元,较2021年同比增长25.9%。

-- 截至2022年6月30日,期内直销收入占总收入64.8%,2021年同期为59.7%。

-- 在北美地区及亚太地区销售业绩均取得大幅增长。截至2022年6月30日,北美地区所得收入为69.9百万美元,较2021年同比增长42.2%;亚太地区所得收入为47.9百万美元,较2021年同比增长42.0%。



业务亮点:

-- 持续研发投入及创新,成功上市三款新产品:“Alma TED™”, “CBD+ Professional Skincare Solution™”和“LMNT one™”。

- Alma TED™是一款基于超声波的能量平台,采用Impact Delivery™设计的专有探头,可提供非侵入性无创治疗,以解决当今社会日益增长的脱发问题。

- “CBD+”是首个结合全光谱大麻二酚(CBD)系统优势的专业护肤解决方案,主要作为搭配耗材,于能量源设备治疗后使用,能显著改善皮肤发红并舒缓敏感肌肤表层。

- LMNT One™采用了经典的美容科技组合,LED红光、NIR近红外光及 micro pulses微脉冲技术,经临床验证可以有效提升肌肤微循环,促进胶原蛋白新生,使消费者在家中即可享受舒适医美体验。

-- 差异化丰富注射填充产线:期内于中国投资布局丝素蛋白透明质酸钠复合凝胶及面部埋线产品,该类产品为丝素蛋白再生材料于医美行业的创新性探索,未来可与现有医美产品形成组合拳。

-- 进一步扩大美容及数字牙科业务线:期内投资扩展产品组合至创新生物材料,结合计算机辅助美学设计、修复产品以及无创贴面等高端技术,完善集团美容及数字牙科业务的产品组合并推动该业务板块的快速发展。

-- 进一步扩大直销布局:在战略性市场持续扩展直销布局,不断贴近终端消费者,是公司长期坚持的发展战略。期内,集团新设英国直销办公室,成为美丽健康生态圈又一新拓展区域,以满足客户对集团产品和服务的强劲需求。

-- 加强品牌建设,提升用户黏性及活跃度:通过Alma Academy活动,与全球各地数百名医生学者及商业合作伙伴探讨行业发展及趋势;同时,不断完善全球客户体验流程,多角度全方位触达潜在客户并实现高效转化,挖掘生态系统内产品的交叉销售机会。



财务表现稳健,盈利持续增长

2022年上半年,复锐医疗科技期内实现收入174.5百万美元,同比增长39.3%。该增长主要归因于集团继续扩展现有销售网络,成功推出新产品及拓展了B2C新业务。期内,归母净利润为20.6百万美元,同比增长25.9%。期内,由于集团进一步扩大直销布局及向市场推出高价值产品,集团的毛利由2021年同期的71.5百万美元增加39.4%至99.6百万美元。期内直销产生的收入占总收入的64.8%,分销收入占总收入的35.2%。



期内,集团实现税前利润23.1百万美元,净利润20.5百万美元,同比分别增长14.6%及18.2%,该增加得益于销量增加及毛利提升。期内,集团实现经调整净利润24.9百万美元,同比增加27.5%。



全球各区域稳步增长,生态品牌进一步加强

作为一家跨国企业,复锐医疗科技在推广全球生态品牌的同时,亦着力实现本土化运营以适应当地发展。受益于此,期内,全球各地市场的收益均大幅增长,其中北美区域收入同比增长42.2%,亚太区域同比增长42.0%,中东和非洲同比增长40.5%,拉丁美洲同比增长38.2%,欧洲同比增长28.9%。



在多元化生态产品组合方面,通过研发投入,持续推出新技术新产品。通过直营网络布局,在提供优质高价值产品服务的同时,快速收集客户需求,与研发端形成高效闭环,扩充科学医美的产品组合与解决方案,更好满足不同区域客户的医美需求,增强生态品牌竞争力。



2022年下半年展望

2022年下半年,复锐医疗科技将继续重点发力于新兴技术研发及实践,对内着力于挖掘板块间协同效应,对外放眼于优质业务拓展机遇,以进一步巩固其全球领先地位。2022年,集团的工作将战略性地聚焦精益革新,并进一步加强数字化建设、美丽健康生态系统建设等。



秉承“提高生活品质”的企业愿景,集团将继续通过加强全球直销布局,进一步巩固及开拓北美、亚太、欧洲和中东的潜在直营机会,助力复锐医疗科技成为全球化美丽健康集团。此外,集团将继续重视由内而外的健康与美丽需求,进一步拓展能量源设备产品组合,并继续于中国等区域推进注射填充及美容牙科产品的研发拓展。



展望未来,复锐医疗科技董事长兼执行董事刘毅先生表示:“复锐医疗科技始终坚持以客户为中心的理念,为广大求美者提供科学有效的美丽健康服务。回顾上半年,复锐医疗科技不断夯实全球化布局,战略部署有序推进。展望下半年,我们将继续践行集团使命,强化四大业务板块协同发展,持续为客户提供多元化美丽健康解决方案,使美丽健康生态系统更具全球竞争力,使科学医美的产品与服务让更多客户受益。”



复锐医疗科技及Alma首席执行官Lior Dayan先生表示:“2022年上半年,我们加大了产能投入以适应全球需求的增长。下半年我们将通过战略性地内生与外延协同发力,加大投资引入与合作,配合生态系统搭建战略,从而进一步实现研发能力提升、产品组合扩大及销售渠道扩张。”



电话会议

公司将于北京时间8月22日(星期一)举行中期业绩发布电话会议(中文场),若您欲参与,请点击以下链接进行登记:https://AlmaLasers.activetrail.biz/Sisram-IR-form.



完成登记后,您将即刻收到拨入信息。为防止延误,我们建议您于会前十五分钟拨入。您亦可登陆复锐医疗科技官网查阅回放记录:https://sisram-medical.com/investors/events-presentations/.



关于复锐医疗科技

复锐医疗科技有限公司(股份代号:1696.HK)是一家全球化美丽健康集团,其独特的美丽健康生态系统提供多元化产品组合,打造以客户为中心的品牌,业务包括能量源医美设备、注射填充、美容及数字牙科、个人护理等。复锐医疗科技是中国领先的医疗健康产业集团复星医药的控股子公司。复锐医疗科技于2017年9月19日在中国香港上市,是第一家在香港联合交易所主板上市的以色列公司。



复锐医疗科技——提高生活品质

https://sisram-medical.com/





