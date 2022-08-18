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Thursday, 18 August 2022, 14:39 HKT/SGT
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巴西出口投资促进局带领9家著名品牌亮相国际名酒展

香港, 2022年8月18日 - (亚太商讯)  - 巴西出口投资促进局(ApexBrasil) 于2022年8月16日至18日参与了在广州举行的全国超大规模进口葡萄酒烈酒专业展——第28届Interwine国际名酒展。是次展会上，巴西合共有9家著名品牌酒商参展，向中国展示巴西优质的美酒，不仅深化及巩固中巴两地的酒业交流，更进一步拓展巴西的品牌美酒进入中国兴盛的酒业市场。

继SIAL、CIIE、Prowine等展会，巴西今次出席Interwine是为巩固其作为中国贸易伙伴的形象。巴西在此次活动中设有展馆，除了展示该国酒业板块的潜力以吸引投资外，还展示了葡萄酒、气泡酒、葡萄汁及其他产品，以供品尝和巴西葡萄酒及烈酒大师班使用，全面演绎巴西美酒的独特风味。参展商藉此机会直接面对中国市场，与消费者建立更紧密连接，为未来在中国的发展奠下稳固基础，参展的著名品牌酒商包括Aurora、Distillerie Stock do Brasil、Casa Perini、Sociedade de Bebidas Mioranza、Vinhos Salton、Miolo Wine Group、CRS Brands、Nova Aliança、及Vivant Winery。

大部分国土处于热带的巴西，葡萄酒产区地理位置特殊，出产的葡萄酒独具个性。巴西葡萄酒及烈酒大师班由法国CAFA葡萄酒学院中国校区高级讲师、南向坡地轻酒吧创始人Terry He主讲。大师班上，Terry He不但介绍了巴西葡萄酒的历史、产区特色、在中国市场的机会、以及与智利和阿根廷葡萄酒的差异，更带领嘉宾一览巴西酒品的风采。班上的所有嘉宾通过品尝 9 种巴西葡萄酒和烈酒产品，直接体验巴西文化和佳酿。

为使嘉宾有进一步体验，展会后举行了招待晚宴，由巴西驻广州总领事馆及巴西出口投资促进局开幕，UVIBRA（巴西葡萄酒协会）介绍巴西葡萄酒的生产，接著更由参展商逐一单独演示，呈现出丰富多姿的巴西葡萄酒特色。同时，巴西出口投资促进局联同UVIBRA更安排了热情奔放的传统桑巴舞表演，让嘉宾在桑巴风情的伴随下品尝参展商带来的产品，充分感受巴西葡萄酒和烈酒行业的热情和活力。

巴西出口投资促进局营运总监葛东(Rodrigo Gedeon de Melo) 说：“ApexBrasil自去年以来与 UVIBRA 达成协议，共同在国外推广巴西葡萄酒产品，并强化在包括中国在内的优先市场的影响力，对此我们深感自豪。巴西葡萄酒已出口到53个国家，获得了许多奖牌和证书，深受各国市场的欢迎。巴西酒业已准备好进一步扩大巴西的葡萄酒、气泡酒和葡萄汁在国际的影响力。现在我们参与 Interwine 国际名酒展便证明了当行业准备就绪时，ApexBrasil 已准备好进行推广活动，助力巴西酒业更好把握海外市场的机遇。”


话题 Press release summary

部门 展会
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