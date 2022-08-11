Thursday, 11 August 2022, 17:46 HKT/SGT Share: 绿色金融再创先！兴业银行首家推出生物多样性保护金融方案

香港, 2022年8月11日 - (亚太商讯) - 近日，兴业银行发布《关于加强生物多样性保护的通知》（下称《通知》），明确将生物多样性保护作为可持续发展战略的重要组成部分，并对金融支持措施提出具体要求，成为国内首家制定并推出生物多样性保护方案的金融机构。



《通知》明确要求将可持续发展理念融入该行经营活动及投融资活动，制定全行生物多样性保护战略，建立并完善生态友好型授信政策，加强生物多样性风险管理，积极探索研究生物多样性保护缓释措施及压力测试工作。同时建立健全生物多样性保护金融服务能力，开发并不断完善生物多样性保护金融产品和服务，提升生物多样性保护专业能力，开展生物多样性信息披露等。



“寓义于利”，由绿到金。自2008年正式公开承诺采纳赤道原则，到2019年将生物多样性保护等内容纳入绩效标准，兴业银行认真践行赤道原则，落地多笔涉及生物多样性保护的融资业务，支持生态环境改善，促进生物多样性保护和恢复。截至2022年6月末，兴业银行共对1802笔项目开展赤道原则适用性判断，其中适用赤道原则项目共计1129笔，所涉项目总投资44399亿元。



在云南，兴业银行昆明分行对昆明滇投综合授信额度达人民币80亿元，支持滇池水域综合治理。目前，滇池水质已经从原先的劣V类改善为IV类，消失多年的鸟类、鱼类回到滇池，湖滨生态带修复、湖内水生植物恢复成效显著。



在浙江，兴业银行温州分行为苍南4号海上风电项目提供40亿元授信额度，在确保项目符合赤道原则相关条款后，兴业银行实现首笔放款，并督促建设单位履行生物多样性保护措施，有效管理和防范生物多样性风险。



在山东，兴业银行青岛分行以唐岛湾湿地碳汇为质押，为项目公司发放贷款2000万元，专项用于湿地公园岸线清淤等海洋湿地保护，有力改善了东部候鸟迁徙路线上的重点停歇地，保障区域生态安全。



截至目前，兴业银行为长江大保护沿线13个省市环境治理类相关企业发放绿色融资533亿元，为推动黄河流域生态保护与高质量发展，落地绿色融资189亿元。



生物多样性关系人类福祉。2021年以来，兴业银行先后签署《银行业金融机构支持生物多样性保护共同宣示》《生物多样性金融伙伴关系全球共同倡议》，为生态平衡和全球可持续发展注入金融力量。



“我行将持续提升生物多样性保护战略高度，不断加大金融支持力度，积极应对生物多样性保护的机遇与挑战，持续擦亮‘绿色银行’名片，为全球可持续发展作出更大兴业贡献。”兴业银行绿色金融部负责人表示。





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