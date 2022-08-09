Wednesday, 10 August 2022, 13:59 HKT/SGT Share: 《滨海宁波·扬帆世界》邓蓓佳独家专访周莉莉：香港当好超级联系人 联合国秘书长特使建言献策

香港, 2022年8月10日 - (亚太商讯) - 由宁波电视台及国际日报联合参与的访谈节目《滨海宁波·扬帆世界》及大型融媒传播行动自今年3月启动以来，链接了8座世界著名滨海城市、历史文化名城，采访40余位政要、业界巨擘，获联合国秘书长特使、4位驻外总领事建言献策。日前，香港特区政府选委会委员周莉莉接受了《滨海宁波·扬帆世界》主持人邓蓓佳的独家专访。周莉莉笑谈，「宁波建设现代化滨海城市，香港一定要做好一个超级联系人的角色，我希望可以把海外的资源带到家乡。」作为其士集团创办人周亦卿的长女，周莉莉频繁往来于海峡两岸和香港，出席多个海外经贸论坛，介绍中国，推广香港与宁波，用她自己的话来说，就是「有更多机会发挥自己(作为)一个桥梁的作用」。父亲的言传身教与第一代宁波帮人士的耳濡目染，成就了周莉莉作为第二代宁波帮承上启下的担当和使命。



当邓蓓佳谈及宁波谋划建设现代化滨海大都市的发展目标时，周莉莉告诉邓蓓佳，「宁波要建设现代化滨海大都市，它的地理环境、文化条件等等都是具备的。但是在提升科技的同时，我希望能留存好宁波历史及文化的元素。我想在我们走得太快的时候，也能考虑到保留精神文化这一方面。相信旅游业对打造宁波建设现代化滨海大都市一定是会有帮助的。」邓蓓佳坦言，城市与城市之间的对话，让新时代的宁波在全球发展中的定位越来越清晰。国之交，在于民相亲，在各国民众间搭建起更多相互认识、理解与沟通的桥梁，携手在危机中孕育新机，变局中开拓新局。



联合国秘书长特使等官员、新加坡规划之父刘太格等业界巨擘亦纷纷为宁波的发展建言献策。联合国秘书长海洋事务特使彼得·汤姆森在一个活动上致辞中表示，城市对于保护海洋的健康非常重要，城市必须成为可再生能源革命的一部分，并与自然和平共处，希望宁波能在这方面成为一个榜样，作为这场全球运动的一份子，来恢复城市与海洋之间的一种尊重和平衡的关系，希望宁波舟山港成为航运低碳变革的最前沿。



在日本大阪、德国汉堡、阿联酋迪拜、美国纽约、韩国釜山、意大利佛罗伦萨、保加利亚瓦尔纳、新加坡等国际港城，留下了《滨海宁波·扬帆世界》全球报道团队的身影。初步统计，千余家境外媒体收录转发了《滨海宁波·扬帆世界》大型融媒传播行动相关报道，涵盖广播、网站、报刊、自媒体等多种媒体形式，涉及英语、日语、韩语、阿拉伯语、意大利语等多种语言，覆盖全球超过140个国家和地区，触达上亿人群，在韩联社、新德里时报、朝日新闻、新西兰综合新闻等国际重要媒体上均有收录刊发。



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资料来源︰宁波电视台及国际日报





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