Monday, 1 August 2022, 18:56 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC加速全球发展步伐 布置全新塔林及纽约SmartCLOUD™ 云服务中心 持续投入ICT资源，加强全球云平台部署

构建欧亚全连接云环，迎合地区客户急速增长需求

香港, 2022年8月1日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司(「中信国际电讯CPC」)欣然宣布，两座分别位于爱沙尼亚首都塔林及美国纽约的全新SmartCLOUD™ 云端服务中心即将启动，后者更是纽约第二座云端服务中心，充分满足地区内对云端服务、网络连接及数据存储服务快速增长的需求。



两座全新的云服务平台提供运营级基础网络建设，协助客户迅速扩展现代化业务运营，为托管云服务和全球网络连接方案提供更多选择，让客户实现以低成本享受企业级效能、高可靠性和在地服务支持。



尽显企业级基建及「服务在地，连接全球」优势

中信国际电讯CPC欧洲运营部副总监 Mr. Serve Bunnik表示：「最新布置在爱沙尼亚首都塔林及美国纽约的SmartCLOUD™ 云端服务中心将于2022年第三季正式启用，标志着中信国际电讯 CPC将跨越一个重要的里程碑，投放更多资源及服务能力，进一步为欧洲企业客户提供多样化及高效的云端服务。」



SmartCLOUD™云服务平台设于欧洲的塔林数据中心，该数据中心是目前爱沙尼亚较大的互联网交换（TTL-IX）服务点之一；通过中信国际电讯 CPC全面的ICT资源，提供按需及直接连接云服务、网络连接、数据存储及备份服务。此外，中信国际电讯CPC同时全新启动第二座布置于纽约的SmartCLOUD™云服务平台。该服务平台座落于美国纽约金融区国际级数据中心，毗邻纳斯达克数据中心，更是世界上其中一座更高效、多点全连接的企业级基建，现时为全球较大的金融机构、媒体、知名企业以及为新泽西主要交易枢纽提供服务。此两座分别位于欧美2大黄金地段的崭新 SmartCLOUD™ 云服务平台，将可为区内客户带来高可用性和强大的连接优势。配合完善的多云服务，扩大对企业客户的服务范畴，无论在公用云、私有云和混合云都能轻易调配基础设施和业务应用程序，让冗余备份、连接范围和超低延迟等各方面有更多选择。



扩展「欧亚全连接云环」版图

全球疫情加速了各地企业转型并采用云计算服务，欧洲企业无论对本地，跨区或跨境网络连接服务需求亦随之增加。为紧贴欧洲市场客户发展及全球数码转型、复杂基础建设和业务运营多变的步伐，中信国际电讯 CPC进一步扩展全球服务覆盖，投放两座全新的云端服务中心，完善全球云平台部署，构建全连接欧亚云环，为各地区企业提供更全面，一站式云网融合解决方案，迎合地区客户急速增长需求。同时通过高效的托管云服务与专业服务，与及全球连接优势，助力区内客户加速国际化和数码化，并进一步提升更优质的客户体验和运营效率。



「欧亚全连接云环」是一站式可靠的全球化云平台，不但全连接塔林、伦敦和法兰克福，更横跨欧洲、无缝连接独立国家联合体（CIS）及亚太地区，包括中国大陆。欧亚全连接云环解决方案通过中信国际电讯CPC丰富的全球化资源，无缝连接全球21个云服务中心和分布150 个国家超过 160 多个服务据点，互联互通。欧亚整合ICT解决方案特别针对有意投资、探索新兴市场并发展业本地或跨点务运营的欧洲企业而言，这更是至关重要。同时，不仅为同城或跨地、跨区、跨境备份冗余提供可扩展的云端平台，更有备份及灾难复原功能，还提供全天候的专业技术支持，优化客户对信息科技领域的投资，实现更快的反应时间和确保业务无间断运作。



Serve Bunnik补充指：「过去20年来，我们一直致力成为全球客户更值得信赖的合作伙伴，我们的足迹不仅覆盖亚太地区、欧洲和美洲，还延伸到CIS和南非。我们将继续提供创新的 ICT 解决方案，协助客户利用数码科技来改变他们的业务，甚至改变整个社区及行业。」



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、19个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相关ICT服务认证的供货商之一，公司透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。



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Catherine Yuen (阮颖珊)

中信国际电讯CPC

电话 (852) 2170 7536

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