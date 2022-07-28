Wednesday, 27 July 2022, 19:28 HKT/SGT Share:

来源 Quam IR Awards 第七届【华富卓越投资者关系大奖】颁奖典礼圆满举行 投资者关系专才引领推进可持续发展

香港, 2022年7月27日 - (亚太商讯) - 「华富卓越投资者关系大奖2021」（简称「大奖」）于2022年7月27日假香港四季酒店 (Four Seasons Hotel Hong Kong) 顺利举行，表扬在多变的环境下，充分掌握营商环境转变、发挥优秀领导能力及协助企业迈向可持续发展的投资者关系团队。

中国通海金融集团管理层，包括首席营运及风控总监黄伟诚先生（左五）、中国通海金融集团财务总监胡国才先生（右二）、中国通海金融集团首席投资总监颜志军先生（右一），以及香港永续策略顾问有限公司董事林铎灵女士（左二），与颁奖嘉宾及得奖公司代表合照留念。

第七届【华富卓越投资者关系大奖】嘉许杰出投资者关系工作

【华富卓越投资者关系大奖】致力发掘在投资者关系有出色表现的香港上市公司，得奖企业透过不同途径打开与投资者沟通之门，杰出的专业手腕为投资者关系工作树立了最佳典范，值得表扬。第七届「华富卓越投资者关系大奖」获上市公司热烈支持，本年度共有15家公司获奖，成就非凡。



伙拍第三方专业机构 表扬可持续发展企业

有见环境、社会及管治在策略及营运层面上对上市公司日益重要，大会本年特意伙拍为企业提供可持续发展建议的顾问公司 — 香港永续策略顾问有限公司（HKSSA），以专业角度为大奖评选出「可持续发展类别」铂金奖、金奖、银奖、铜奖得奖公司，以表扬在环境、社会及管治（ＥＳＧ）方面整体表现出色的企业。另外，本年更增设 「可持续发展类别 — 年度最佳报告」奖项，并由获得「可持续发展类别 — 铂金奖」的联想集团再下一城勇夺殊荣。



优秀企业辈出 巩固香港国际金融中心地位

中国通海金融集团财务总监胡国才先生致开幕辞表示：「今年所有摘得桂冠的企业皆具备多元化、灵活及优秀企业管治，亦是本港商界典范。集合各种优良元素，定必能提高香港国际金融中心的地位，为资本市场带来更多精彩机遇。」中国通海金融集团首席营运及风控总监黄伟诚先生致辞时亦表示：「香港在股市引进新兴及高增长企业方面作出了巨大的努力，如支持加权投票权、接受未有盈利的生物科技股份和增设特殊目的收购公司（SPAC）上市机制的建议，以及增加准许中国及美国两地双重上市的企业数量，可以肯定的是，无论对新经济还是旧经济企业而言，香港将会是个相当吸引的市场。凭借专业的优势，所有获奖公司及同业除了可让投资者了解新时代商业模式的潜力及发展，还可重振旧经济公司的价值，在教育投资者方面可谓发挥了重要作用。」



颁奖典礼获各界朋友和传媒支持

中国通海投资者关系荣幸邀请到财经事务及库务局副局长陈浩濂太平绅士、香港独立非执行董事协会创会会长范仁达博士、香港市务学会荣誉主席陈裕光博士及香港经济师学会会长郭德心博士任颁奖嘉宾，共证盛事。



是次颁奖典礼获得商界朋友及两地传媒广泛支持，﹙排名不分先后﹚包括香港上市公司商会、香港独立非执行董事协会、《明报》、《英文虎报》(The Standard)、《汇通财经》及《证券之星》。特别鸣谢赞助商Green Common及HKTaxi鼎力支持，赞助名贵礼品，为颁奖典礼锦上添花。



【华富卓越投资者关系大奖2021】 得奖企业（按英文名称字母排序）



股票编号 / 公司



香港指数成份股 (恒生指数) 类别

2020 安踏体育用品有限公司

2382 舜宇光学科技（集团）有限公司



主板类别

1761 宝宝树集团

0081 中国海外宏洋集团有限公司

1929 周大福珠宝集团

2232 晶苑国际集团有限公司

0173 嘉华国际集团有限公司

0826 天工国际有限公司



可持续发展类别 — 铂金奖

3311 中国建筑国际集团有限公司

2232 晶苑国际集团有限公司

0992 联想集团有限公司



可持续发展类别 — 金奖

2020 安踏体育用品有限公司

3718 北控城市资源集团有限公司

0081 中国海外宏洋集团有限公司



可持续发展类别 — 银奖

1761 宝宝树集团

1229 南南资源实业有限公司

0152 深圳国际控股有限公司



可持续发展类别 — 铜奖

0227 第一上海投资有限公司

2266 黎氏企业控股有限公司



可持续发展类别 — 年度最佳报告

0992 联想集团有限公司



【华富卓越投资者关系大奖2021】网站: https://eventedm.tonghaiir.com/QIRA2021-22/EN_US/



查询及联络：

中国通海企业传讯有限公司

活动推广/ 传媒联络：

卢秋玲 (Mandy Lo) T: 2217-2753 Email: mandy.lo@tonghaifinancial.com

陈碧虹 (Charlie Chan) T: 2217-2504 Email: charlie.chan@tonghaifinancial.com





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