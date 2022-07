Tuesday, 26 July 2022, 12:09 HKT/SGT Share: 全球创新药加速发展 知临集团SACT-1已获FDA孤儿药资格认证

香港, 2022年7月26日 - (亚太商讯) - 人口老龄化加速、医药创新技术不断更新,全球创新药发展持续加速,未来医药市场有望保持增长趋势。根据弗若斯特沙利文预测,到 2025 年全球医药市场规模预计达到 17114 亿美元。



知临集团(纳斯达克代码:APM,巴黎泛欧证券交易所代码:APM)是一家临床阶段的生物制药公司,公司致力于发现、开发和商品化医疗技术以治疗未竟需求的疾病,尤其是癌症(包括孤儿肿瘤适应症)和传染病。知临集团还通过(i)建立可发现和发展新型小分子和生物药,以及系统地筛选现有已获批准的药物分子而发现新治疗药物的药物发现平台;(ii)与新加坡科学技术研究局商业化部门Accelerate Technologies Pte Ltd合作开发基于分子的新型快速病原体鉴定和检测诊断技术,来丰富其研发管线。



目前,该公司在研管线包括ALS系列药物、SACT 系列药物等,适应症覆盖耐药性金黄色葡萄球菌(包括MRSA)、革兰氏阳性球菌、甲型流感、新冠肺炎、孤儿病神经母细胞瘤及其他癌症等。



今年以来,知临集团研发加速,多个在研管线取得重大突破。2021年11月,公司治疗神经母细胞瘤的口服小分子药物SACT-1获美国专利商标局授予的首项专利,并于今年初获美国FDA授予孤儿药资格。同时,SACT-1已于今年1月完成I期临床试验,并于5月公布I期临床试验最终数据。相关数据显示,SACT-1具有良好的安全性、耐受性, SACT-1其后期进展值得期待。



此外,年初公司还推出了针对未竟需求突变和新型生物标志物的肿瘤学和自身免疫疾病发现和开发平台,专注开发治疗非小细胞肺癌和自身免疫性疾病,例如狼疮、类风湿性关节炎、炎症性肠病等适应症的创新药物。同时,公司首创基于抗毒力的口服小分子靶向金黄色葡萄球菌(包括MRSA)药物ALS-4完成了I期临床研究。公司快速病原体识别和检测诊断技术RPIDD于二季度获得美国专利商标局的专利授权,公司正在持续进行该技术的临床验证和商业化前期准备。



当前生物制药行业整体发展前景广阔,知临集团积极推进各研发项目进程,借助其研发能力及内部管理能力,有望进一步提升其业务发展水平,拓展企业发展空间,在生物制药领域获得更大的发展机遇。





