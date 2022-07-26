Novotech 的灵活工作政策入围最佳工作场所灵活性计划“2022 年卓越奖”

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澳大利亚悉尼, 2022年7月25日 - (亚太商讯) - Novotech 是亚太地区领先的生物技术临床研究机构，近期入驻美国，因其创新的工作场所灵活性方法而获得认可。
Novotech 首席执行官 John Moller 博士说：“我们灵活的工作场所设计、信息技术基础设施和灵活的项目资源配置始终为我们的团队成员、客户和所有利益相关者带来成功的成果。我们非常高兴我们的工作场所灵活性工作得到了最佳工作场所灵活性计划的认可，该计划已将 Novotech 选为 2022 年的卓越奖获得者。
Novotech 首席人事官 Angela Edwardson 表示：“在过去的 12 个月中，Novotech 重新构想了团队、客户和业务的灵活工作方式。这种更新的工作方式结合了灵活、远程和办公室内的工作选择，旨在创造一个充满活力的商业环境和值得信赖的文化。团队成员可以确定并应用最有效的工作方式，释放他们的才能的最大价值，使所有利益相关者受益。”
一些新的灵活工作政策包括：
- FlexLocation：在家、办公室或其他合适的位置工作。
- FlexTime：灵活的开始/结束时间
- FlexBreak：为了健康或其他承诺而在白天休息。
- FlexHours：对合同工时的调整，无论是永久的还是临时的（即：全职到兼职）。
- FlexPlace：可以选择在其他 Novotech 办事处或暂时没有 Novotech 办事处的城市/国家工作。
- FlexStudy：Flex 选项和/或休假的组合以满足学习承诺。
- FlexHolidays：选择替代日期代替分配的庆祝/公共假期的选项。
- FlexLeave：可以按小时休假，并与其他休假类型和灵活选项结合使用。
- FlexTimeout：延长无薪假以追求和兴趣，放松或承担照顾责任
- FlexPersonal：日常和/或计划选项的组合。
“到 2022 年，已有 17 名团队成员使用或计划使用 FlexPlace，”Edwardson 说。 “Novotech 拥有大量外籍员工，我们新增的 FlexPlace 支持他们与家人和朋友重新联系或旅行，同时仍能满足他们的工作要求。”
Novotech 的亚太和美国团队利用世界一流的数据和最先进的技术（包括能够加速跨地区临床试验的解决方案）支持具有成本效益的快速临床研究。
Novotech 现在在澳大利亚、韩国、大中华区、东南亚、印度、南非和美国拥有约 2,500 名临床试验专业人员。
亚太地区为加快临床试验提供了令人信服的解决方案，尤其是在肿瘤学领域，因为其庞大的患者群体、竞争较少的临床试验环境和世界级的 KOL，此外，中国等监管改革加快了审批流程。
向美国进驻是一项战略举措，旨在为我们希望在亚太地区和美国进行试验的美国客户以及希望在美国进行临床项目的亚太地区客户提供基于美国的专业知识和基础设施。
关于Novotech健康控股
Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亚太地区及美国领先的生物技术专家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，拥有综合实验室和 I 期设施，提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 4,000 项临床试验。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及美国进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact
媒体联系人
David James
E: communications@novotech-cro.com
澳大利亚: +61 2 8218 2144
美国: +1 415 951 3228
亚洲: +65 3159 3427
话题 Press release summary
部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
http://www.acnnewswire.com
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