先锋元创有限公司发表Resortverse白皮书

香港, 2022年7月25日 - (亚太商讯) - 亚洲先锋娱乐控股有限公司(「亚洲先锋娱乐」或「本公司」,及其子公司统称「本集团」;股份代号:8400.HK)附属公司「先锋元创有限公司(APE Digital Creations Ltd.) 」(以下简称「APE」)欣然宣布发表其有关「酒店及度假村在元宇宙中的机遇」的Resortverse白皮书。该白皮书阐述了APE一直致力于将度假村和旅游目的地引入元宇宙的Resortverse项目的愿景和路线图。



Resortverse白皮书是由先锋元创有限公司执行董事兼项目创办人陈子伦先生所撰写。陈先生提及:「新冠肺炎严重影响了亚洲的综合度假酒店业务,导致许多客户销售管道中断。自旅游限制实施以来,度假村正在寻求建立营销策略,并可能会考虑使用一些新的数字元宇宙和第三代互联网(Web3.0)技术,以获得新的客户群体,包括玩家、购物者和旅行者。」



该白皮书将在菲律宾马尼拉举行的东盟博彩峰会(ASEAN Gaming Summit)上发布。峰会的主要讨论主题是「把旅客带回来」,白皮书提供了一些创新的营销解决方案供综合度假酒店从业者考虑。



白皮书的关键要点如下:



-- 以元宇宙作为新的营销平台,让顾客能在虚拟世界内自由探索度假村及酒店品牌的服务;



-- 顾客可以通过在线游戏及挑战来赢取奖赏,让Resortverse元宇宙体验更具互动性;



-- 第三代互联网市场营销策略的运用,有助顾客更投入用户小区,从而提高顾客忠诚度;



-- 元宇宙的客流量、奖励和电子商务换算,为综合度假酒店带来更大的客流量,并通过在线兑换以推动收入。



如欲查阅白皮书的完整版本,请浏览 https://bit.ly/RV-whitepaper 。



关于先锋元创有限公司

先锋元创有限公司(APE Digital Creations Ltd)是亚洲先锋娱乐控股有限公司(一家在香港联交所GEM上市的公司,股票代码为8400.HK)旗下的子公司。作为设备供货商,我们的团队拥有多年与亚洲主要综合度假村合作的经验。2021年下旬,我们首次涉足虚拟世界,推出了「迷你澳门」(Mini Macau) 的项目,就是以The Sandbox Game Maker为基础并开发虚拟旅游的原型。





