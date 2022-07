Wednesday, 20 July 2022, 14:28 HKT/SGT Share: 天齐锂业登陆港交所:龙头地位显著 竞争壁垒高筑正乘风而起

香港, 2022年7月20日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道,近年来,随着清洁能源的高速发展,以及全球新能源汽车销量的稳定上行,动力电池及储能电池带动锂需求量迅速提升。7月13日,全球锂电行业中的龙头企业——天齐锂业股份有限公司(9696.HK)正式于港交所主板挂牌。此次IPO,天齐锂业发行价为82港元/股,每手200股,募资约134.6亿港元,摩根士丹利、中金公司及招银国际担任联席保荐人。



产品组合丰富龙头地位显著 业绩有望持续增厚



公开数据显示,天齐锂业是中国及全球领先的锂生产商,现拥有两处锂资源资产,即澳洲的格林布什矿场及中国的雅江措拉矿场。截至最后实际可行日期,公司在中国及澳洲共持有18项有效的采矿及相关附属许可证和牌照,合共覆盖总面积为10,336.7公顷。



根据伍德麦肯兹报告,2021年,按锂产生的收入计,公司排名第三;按产量计,公司为全球第四大及亚洲第二大锂化合物生产商,市场份额分别为7%及12%,亦是全球第二大电池级碳酸锂供货商和全球十大电池级氢氧化锂供货商之一,产能优势巨大,龙头地位显著。



天齐锂业的运营涵盖锂价值链的关键环节,包括开采锂矿石并生产锂精矿及生产锂化合物及衍生物。凭借来自格林布什矿场优质及低成本的锂精矿,公司能够实现锂原料自给自足,并能够高效生产优质的锂化合物及衍生物。



根据伍德麦肯兹报告,天齐锂业是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商。按2021年的锂精矿产量计,公司的一家子公司为全球最大的锂开采运营商,市场份额为38%,按2021年的市场份额计,公司的产品供应给世界前五大大型电芯锂离子电池制造商中的三家,以及世界前十大正极制造商中的六家,较高的市场占有率有望持续增厚公司业绩,扩大盈利空间。



同时,天齐锂业还是世界上少数几个同时拥有高质量硬岩锂矿和锂卤水矿的企业之一,拥有世界最大的硬岩锂矿。同时通过对SQM持股,在战略上获得阿塔卡马盐湖的资源。按产量计算,SQM亦是2021年世界上最大的卤水锂化合物生产商,庞大优质的上游锂资源,将为公司提供充足、稳定的原材料,进而形成较高的行业壁垒。



财务不断改善研发实力强劲 行业空间广阔未来可期



凭借在锂业多年的深耕,天齐锂业积累了稳定的客户群,财务状况不断改善。根据招股书,公司的客户包括全球顶级电池制造商、电池材料生产商、跨国电子公司和玻璃生产商。截止2019年12月31日至2021年12月31日止年度,公司的收益从人民币4,816.4百万元增长至人民币7,597.9百万元。根据招股书披露的财务资料,公司录得亏损╱溢利也从截至2019年12月31日止年度的净亏损人民币5,480.4百万元大幅扭转至截至2021年12月31日止年度的纯利人民币4,205.8百万元。



研发方面,天齐锂业于中国及澳洲组建了一个由38名雇员组成的研发部门,专门从事产品开发及技术改进。公司的核心团队由一批专家组成,该等专家在材料工程、无机化学、化学工程、冶金及其他对锂产品研发至关重要的科学领域拥有高级学历及丰富经验。优秀的核心团队使公司在同行中脱颖而出,并将继续推动公司领先于同行。



中长期来看,随着新能源车、储能及清洁能源高速发展,锂的需求量将被强力拉动。根据伍德麦肯兹报告,全球锂年需求量自2022年至2026年预期将按15.4%的复合年增长率增长,于2026年合共达到1.07百万吨LCE。



天齐锂业作为锂行业龙头企业,掌控全球优质资源,随着公司业务的稳步扩张及产能有序投放,将充分享受行业高速发展带来的红利。在港上市后,在香港资本市场的强大助力下,公司势必乘风而起,为股东创造更多合理和丰厚的回报。







