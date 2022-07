Tuesday, 19 July 2022, 07:00 HKT/SGT Share:

来源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech和Endpoints展示“中国细胞和基因治疗的演变:通用CAR-T的案例”

澳大利亚悉尼, 2022年7月19日 - (亚太商讯) - Novotech 是亚太地区领先的生物技术专家 CRO,在美国提供扩展服务,很高兴在中国举办一场关于 CAR-T 治疗的 Endpoints 网络研讨会——当前形势和未来机遇。



中国目前占全球 CAR-T 疗法临床开发的 60%。 该网络研讨会将涵盖迄今为止的学习成果和未来的机会。



涵盖的具体领域包括:

- 中国生物技术 CAR-T 治疗研究的现状

- 中国CAR-T临床开发:重点关注领域

- 与通用 CAR-T 细胞疗法开发相关的潜在机会

- 同种异体 CAR-T 细胞疗法的挑战



在这里注册: https://webinars.endpts.com/evolution-of-cell-gene-therapy-in-china-the-case-for-universal-car-t/



网络研讨会日期:

- 2022 年 7 月 19 日

- 美国东部时间下午 1:00 - 下午 2:00



主持人:

- Arsalan Arif,创始人兼出版商端点新闻



演讲者:

- 生物恒首席医疗官程洁博士

- Novotech 中国首席营销官临床开发与监管副总裁 Vivian Gu 博士

- Kai Xue博士,中国上海瑞金医院血液科副教授



根据全球数据白皮书: 与美国和欧盟相比,亚太地区临床试验的演变5 在过去五年中,在亚太地区、美国和欧盟5 注册了超过 70,000 项新的临床试验。亚太地区是最大的贡献者,超过 50% 的试验其次是美国(29%)和欧盟五国(17%)。亚太地区已成为开展临床试验的首选目的地,因为其患者人数众多、易于遵守法规、开展研究的成本低、高质量标准和顶级临床站点的存在。



Novotech首席执行官 John Moller 博士表示:“过去五年对亚太地区生物技术临床研究的关注使该地区成为增长最快的临床试验目的地,中国成为新试验的主要地点,其次是美国。Novotech 在亚太地区以提供全方位服务、高质量的快速临床试验而享有盛誉,现在可以在美国为其生物技术客户提供临床服务,以支持后期的全球研究。Novotech 的服务交付模式是根据生物技术客户的需求量身定制的。我们的本地团队拥有出色的现场和研究人员访问权限,我们的项目管理方法强调解决问题、所有权和灵活性,我们在数据和技术方面的投资确保客户能够实时访问试验绩效。”



Novotech 最近被评为全球领先 CRO 中的前 10 名 CRO,并在过去 3 年中签署了 45 份领先的网站合作协议。



关于Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司(“Novotech”)是亚太地区及美国领先的生物技术专家 CRO。 Novotech 是一家 CRO,拥有综合实验室和 I 期设施,提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 4,000 项临床试验。Novotech具有明显优势,可以为在亚洲及美国进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



媒体联系人

David James

E: communications@novotech-cro.com

澳大利亚: +61 2 8218 2144

美国: +1 415 951 3228

亚洲: +65 3159 3427



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network