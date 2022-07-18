凭借智能创新优势于上半年荣获多个重要奖项 中信国际电讯CPC尽显专业人才、创新产品及全球化实力

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|CITIC Telecom CPC
|May 16, 2022 14:32 HKT/SGT
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中信国际电讯 CPC 推出SmartCLOUD™ Container容器服务 协助企业利用先进容器化技术加快部署业务应用程序 精简流程、提升营运效率
|Mar 29, 2022 18:21 HKT/SGT
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Green Radar 与中信国际电讯 CPC 宣布成为战略合作伙伴 为各企业提供安全的混合工作环境
|Mar 29, 2022 14:42 HKT/SGT
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Green Radar 与中信国际电讯 CPC 宣布成为战略合作伙伴 为各企业提供安全的混合工作环境
|Mar 2, 2022 15:19 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC全力支持香港抗疫 为企业免费提供「云.网.安」抗疫三保 保障企业业务安全运作
|Jan 31, 2022 13:30 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC宣布委任新行政总裁
|Jan 17, 2022 15:55 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC的数据科学与创新团队荣获第五届全国工业互联网数据创新应用大赛 “物料需求预测”竞赛第一名
|Dec 9, 2021 16:04 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC凭借智能创新勇夺三项业界大奖 通过ICT-MiiND策略 赋能企业创新发展
|Nov 17, 2021 19:42 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC与应科院合作迈进新阶段，携手研发增强现实融合人工智能技术项目，为企业带来创新运营模式
|Oct 26, 2021 17:50 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC率先成为Check Point大中华区托管服务合作伙伴 推出全新TrustCSI™ EDR服务 提供端点侦测及回应解决方案
|Sept 30, 2021 11:24 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC联合Zscaler推出云端原生TrueCONNECT(TM) SASE安全存取服务边缘解决方案，为持续扩展的SD-WAN边缘服务提供综合保障
|Aug 20, 2021 17:58 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC荣膺Frost & Sullivan 2021 最佳实践奖 (Best Practices Award)
|June 9, 2021 12:57 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC嬴得2021年度数据云全球大奖 (Datacloud Global Awards)
|May 13, 2021 11:40 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC在人工智能挑战比赛中获殊荣
|May 5, 2021 12:30 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC凭借「DataHOUSE AR 千里眼」于「2021年度新加坡商业评论 - 卓越科技奖 (SBR TEA 2021)」中荣膺「电讯业增强现实及虚拟现实项目(Augmented & Virtual Reality Award for Telecommunications)」奖项
|Mar 18, 2021 11:39 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC采用备受行业认可的Cloudian对象储存平台推出SmartCLOUD™ Object Storage 对象储存服务
|Jan 12, 2021 11:07 HKT/SGT
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中信国际电讯 CPC持续扩大东盟业务据点 全力支持企业拓展创新科技业务和智慧城市发展
|Dec 10, 2020 18:37 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC 荣膺2020年度亚洲通讯大奖
|Oct 29, 2020 20:42 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC X OpenRice《开饭喇！》凭借数字化转型建设FoodTech生态圈 成效超乎想像
|Sept 24, 2020 19:47 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC与应科院携手颠覆客户体验 共同研发糅合增强现实技术的操作和维护方案
|Aug 27, 2020 12:17 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC获得VMware Cloud Verified 标志
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