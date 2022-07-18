医思健康向恒生银行Signature优卓理财及优越理财客户提供医疗保健服务

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|拓宽获客渠道 扩大高端优质服务覆盖
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香港, 2022年7月18日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构*──医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团透过旗下纽约医疗集团，发森，DR REBORN及ATO HAIR CLUB向恒生银行Signature优卓理财及优越理财客户提供多样化医疗保健服务。
医思健康作为香港领先的医疗服务供应商，一直致力于提供专业优质的多样化的医疗健康服务，集团旗下服务覆盖29个医学专科，致力于为世界带来健康，美丽，快乐。集团将秉承以客为本的思想，守护客户的健康，为其及子女提供多种保健、美容及儿童健康服务。活动期限由2022年7月1日起至2023年6月30日止。
*有关详情请浏览恒生银行网站的【条款及细则】
关于医思健康
香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，通过资讯科技，服务，品牌和文化的不断投入，搭建一个完善的多元大健康闭环生态，致力于让这个世界变得更健康、美丽、快乐。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。
集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DRREBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括：健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所，EC DENTALCARE及恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心，联汇专科，新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。
*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究
话题 Press release summary
部门 健康与医药
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